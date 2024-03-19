"ارسم وطنك الأردن" يوثق جماليات الطبيعة بالمملكة

عزيزة علي

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عمان – ضمن سلسلة فكر ومعرفة؛ صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان "ارسم وطنك الأردن: تكوينات بالريشة"، للفنان التشكيلي الأردني خليل الكوفحي. الكتاب عبارة عن لوحات فنية متنوعة ومختلفة تحاكي الطبيعة، بالإضافة إلى توضيح لكل لوحة وطريقة رسمها.عن مبادرة "ارسم وطنك"، يقول الكوفحي انطلاقا من دور الفن في المجتمع كونه فعالا ومؤثرا بشكل واضح وإيجابي، ويحتل مكانة كبيرة ومهمة بالنسبة للفرد والمجتمع، فإنه يستطيع التأثير على جميع التكتلات والتماسك الاجتماعي، فهو يشكل أداة للتفاهم العالمي، ويعتبر أهم ما أوجده الإنسان على الأرض عبر العصور، لكونه إحدى الأمور التي ساهمت في تطور البشرية للأفضل.ويتابع؛ "ظهرت الابتكارات والاختراعات التكنولوجية التي سهلت أساليب الحياة على الإنسان من وحي الفنانين، فمن خلال الفنون تقاس حضارة الشعوب وتقدمهم، وأهمهم ما تركته الحضارات القديمة هي الفنون التي تمثلت في النحت والرسم والتصوير والتكوينات الخطية وغيرها".ويشير المؤلف إلى أن المبادرة الوطنية "ارسم وطنك"، في مجال الفنون التشكيلية وخاصة فن الرسم بالريشة تهدف لتوثيق سحر المكان وجمال الطبيعة الخلابة والآثار والتراث في مناطق المملكة كافة. المبادرة تتيح الفرصة أمام الفنانين التشكيليين بالإبداع والتميز والعطاء وهواة فن الرسم والتصوير التشكيلي تنمية مواهبهم وقدراتهم التشكيلية والإبداعية وخاصة فئة الشباب وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس.وتحت عنوان "فن الرسم بالريشة"، يقول الكوفحي إن فن الرسم هو فن مرئي يستلزم عمل علاقة ما على سطح ما، وهو التعبير عن الأشياء بواسطة الخط أساسا أو البقع أو بأي أداة وهو شكل من اشكال الفنون البصرية "الفنون التشكيلية"، كما أن الرسم يعد أداة تعبيرية مهمة يمكن اتسخدامها وسيلة للتعبير عن الخواطر والأفكار التي تغني وجدان الإنسان، فذلك يجعل لها وقعا كبيرا في نفس كل شخص يراها، ويتفاعل معها بصورة بصرية. وكذلك يستخدم الرسم للتعبير عن بعض الأحداث التي حدثت في زمن ما، تحديدا تلك التي عاشها الرسام، حيث إنه بوساطة الرسم يمكن تمثيل مختلف الحالات الإنسانية التي تحدث في التاريخ الإنساني كما أن الفن التشكيلي يلعب دورا كبيرا بتجسيده وتمثيله، إذ يعد أحد أفضل الفنون التي بمقدورها التعبير والإفصاح عن الجمال بطريقة جذابة.ويرى الكوفحي أن الفن يساعد على تحفيز الإبداع والابتكار، كما أنه ينشط الدماغ، بالإضافة إلى أنه يمثل حاضنة ثقافية مهمة لهوية المجتمع، مما يجعل منه فنا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الأمم والشعوب، مبينا أن الرسم قد يكون تسجيلا لخطوط سريعة لبعض الملاحظات أو الشاهد أو الخواطر لشكل ما في لحظة معينة، وقد يكون عملا تحضيريا لوسيلة أخرى من وسائل التعبير الفني، ولكنه في أحيان كثيرة ما يكون عملا فنيا مستقلا قائما بذاته.وعن أهم مبادئ الرسم الصحيح بالريشة يقول الكوفحي "الابتداء برسم الهيكل الخارجي للشكل المراد رسمه، والانتباه إلى المسافات بين الأشكال، لا سيما إذا كان الرسم يحوي أكثر من شكل، فكلما كان الشكل أقرب كان حجمه أكبر ولونه أغمق، والعكس صحيح. والانتباه أيضا لعاملي الظل والضوء، وأيضا لكيفية مزج الألوان أو اللون الواحد ودرجاته بالشكل الصحيح.وتحدث المؤلف عن قلة كمية الأدوات التي يتطلبها الرسم بالريشة التي تعد واحدة من أهم مزاياه، مبينا أن التكلفة المبدئية المؤقتة تتطلب ميزانية محدودة، فشراء متطلبات الرسم من ورق ولوحات وأقلام وغيرها تعد تكلفة بسيطة إذا ما قورنت بأدوات ووسائل التصوير الزيتي أو المائي أو النحت، وهناك بساطة كبيرة في الرسم تفوق بساطة أدواته وهي ميزة أخرى ألا وهي أن أعظم أعمال الرسم في العالم قد نفذت بكلفة بسيطة من الحبر والورق، فالفنان في هذا النوع من الفن يهتم أولا بمفهومه حول الموضوع وبراعته في معالجته بالعناصر البصرية كالخطوط وتناغم الظل والضوء والملمس.وعن الرسم بالريش هو فن من الفنون القديمة، والمقصود به كما يرى المؤلف هو "كل عمل يتم بواسطة آلة تعطي خطوطا وتحوي على مادة الحبر، وقد استخدمت ريشة (القصب)، و(ريشة الأوز)، في العصور الوسطى، ثم الريشة المعدنية، وأخيرا في عصرنا الحاضر يستخدم قلم الحبر السائل أو (الناشف)، بمختلف أنواعه على أن يتم الرسم بطريقة الخطوط ذات اللون الواحد والسطح الواحد. وتستخدم الريشة بحيث تكون اليد مرفوعة، وتستخدم مع الحبر الصيني، بحيث تكون الخطوط رفيعة أو غليظة، يتميز الرسم بالريشة بعدم السماح بأي تعديل بعد الرسم، لذلك يفضل استخدام قلم الرصاص في البداية قبل استخدام الريشة لرسم الشكل النهائي".ويشير الكوفحي إلى أن عملية الرسم بالريشة تحتاج إلى دقة متناهية وأناة وصبر طويل، فليس كل من أمسك ريشة يستطيع أن ينجز صورة ناجحة فنجاحها يتوقف على صحة اللمسات ومقدار السمك والدقة، أو الثقل والخفة التي تعالج بها التأثيرات. للحصول على النتائج، يجب الانتباه إلى طريقة إمساك الريشة فإذا كانت الريشة وبرية من شعر السمور فأمسكها بشكل عمودي، وأترك الأصابع واليد حرة ليتوافق عليها غلظ الخط ورفعه وذك بمقدار ضغط اليد.ويرى المؤلف أن هناك أسلوبين في الرسم بالريشة هما "أسلوب الرسم بالخطوط وأسلوب الرسم بالظلال"، والكتاب يحوي العشرات من التكوينات المرسوم بالريشة، حيث يوجد في الأسواق أنواع كثيرة من الريش المعدنية منها ما هو مدبب، ومنها ما يشبه القلم الذي يكتب به، ومنها ما يشكل برأسه دائرة، ويمكن استعمال قلم التحبير الذي يستخدمه المهندسون، والمعروف باسم "جرافوس"، وله ريش ذات أحجام وأرقام مختلفة، تعطيك عرضا للخط بحسب حاجتك، ويمكن استعمال نوع آخر يعرف بـ"رابيدوجراف"، وقد انتجت الشركات منه أنواعا مختلفة تعرف بـ"روترينج"، و"بتنوجوراف".تحوي سلسلة الفكر والمعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة، على خمس سلاسل، تعمل على سد النقص في المكتبة المحلية والعربية من منشورات مهمة في حقول معرفية مختلفة، فجاءت هذه السلسلة التي تسعى إلى خلق الوعي والإدراك وتنمية التفكير وفهم الحقائق وسياقات التاريخ والحياة، وتفسير النتائج والتجربة الإنسانية، وخلق التأمل الفلسفي ضمن آليات المنطق والتحليل العلمي.وتهدف سلسلة الفلسفة للشباب إلى تشجيع الأجيال الجديدة للإفادة من مناهج الفلسفة في فهم العالم المعاصر وتوعية الرأي العام بأهمية الفلسفة واستخدامها نقديا لمعالجة طروحات العولمة وعصر الحداثة وسلسلة الكتاب الأول التي تعنى بنشر الكتاب الأول للمؤلفين كباكورة لأعمالهم المستقبلية، مع مراعاة الإبداعية والشروط الكتابية الناضجة.أما سلسلة سرد وشعر التي تعنى بالكتابات الشعرية والسردية المهمة المغايرة والمختلفة في الطرح والشكل، ذات الجودة والمكانة في تحقيق إضافة نوعية للمكتبة المحلية والعربية، فيما تختص سلسلة شغف بالمخطوطات الموجهة للطفل، شعرا ونثرا، وتراعي حاجات الطفل الفكرية والنفسية والوجدانية وتحقق شروطها الفنية والجمالية والإبداعية.