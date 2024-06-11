 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استمرار الترشح لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية
جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية
  أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن استمرار الترشح للدورة التاسعة عشرة (2024 - 2025) لغاية 1 أغسطس 2024.
وقد تم إرسال مئات استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر، لتكون متوفرة أمام المرشحين في كل أرجاء الوطن العربي.اضافة اعلان
وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة، فإنه يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.
وتعد جائزة سلطان بن علي العويس التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987 جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجانب الإبداعي من دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس.
وتهدف الجائزة ـ التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار أميركي بواقع 120 ألف دولار في كل حقل ـ إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازا بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي. وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، حيث تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لمعايير التحكيم، حيث يتم من قبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية.
وقد فاز بالجائزة حتى يومنا الحالي 105 فائزين من المبدعين أو المكرمين أو الشخصيات الاعتبارية، حيث فاز في الدورة الماضية كل من الشاعر حسن طلب في حقل الشعر، القاص أمين صالح في حقل القصة والرواية والمسرحية، والناقد عبد الله إبراهيم في حقل الدراسات الأدبية والنقد، والمفكر عبد السلام بنعبد العالي في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية.
وجرى تكريمهم في دبي نهاية شهر فبراير الماضي في حفل مهيب حضره المئات من الكتاب والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة ونظمت مؤسسة العويس برنامجا ثقافيا للفائزين شمل لقاءات ثقافية في الشارقة والفجيرة فضلاً عن حفلات توقيع كتب وندوات فكرية ومعرض كبير لمقتنيات مؤسسة العويس من الأعمال الفنية.
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