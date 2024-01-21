الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

افتتاح المعرض الفني التشكيلي للأطفال في جرش

جمعية جرش للفنون التشكيلية
جمعية جرش للفنون التشكيلية
 نظمت جمعية جرش للفنون التشكيلية الأحد، في حديقة زين ببلدية جرش الكبرى المعرض الفني التشكيلي للأطفال، ضمن مبادرة "في كل بيت فنان"، بالتعاون مع مديرية الثقافة.اضافة اعلان
وقال مدير الثقافة الدكتور عقلة القادري، الذي رعى فعاليات الافتتاح، إن الطفل يشكل ركيزة أساسية في المجتمع ما يحتم على الجميع تهيئة الفرصة أمامه للانخراط في المجالات الأدبية والفنية والإبداعية منذ الصغر، للولوج في خضم الإبداع والتميز والإنجاز الحقيقي.
وأشار الفنان طارق العتوم، إلى أن هذه الفئة العمرية هي عنوان الإبداع والتميز وهم أصحاب رسالة سامية لنشر ثقافة الفن التشكيلي وهم صناع القرار في المستقبل، وإن تميزهم وإبداعهم هو تميز وإبداع لنا، مثمنا جهود البلدية والمنظمين والمهتمين بالشان الثقافي.
وأضاف أن المعرض جاء بعد عقد العديد من الورش التدريبية على مدار 7 أيام، لعدد من المشاركين المبدعين وعددهم 10 أطفال، والتي تناولت العديد من المدارس الفنية التشكيلية المعاصرة منها السريالية والتكعبية والتجريدية والانطباعية، مبينا أنه سيتم عقد ورش في المدارس بإشراف المدربة هديل العتوم .-(بترا)
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