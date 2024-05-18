 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

افتتاح باب الترشيح لـ"جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية"

مجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية
مجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية
أعلن مجلس أمناء جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية عن فتح باب الترشح للحصول على الجائزة في دورتها الأولى 2024، بداية من 15 مايو 2024 ولغاية 15 سبتمبر 2024.اضافة اعلان
وتعد "جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية"، التي أسست بالتعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا للجانب الإبداعي في جماليات اللغة العربية والحفاظ على الهوية العربية، دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس، وسوف تعرض الأعمال المقدمة لنيل الجائزة على لجنة تحكيم علمية مختصة بعد التأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، وقرارات هذه اللجنة نهائية بعد اعتمادها من مجلس أمناء الجائزة.
وتهدف الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية في دورتها الأولى "100"، ألف دولار أميركي، بواقع "60"، ألف دولار في مجال: التخطيط والسياسات اللغوية " فرع المؤسسات"، "40"، ألف دولار في مجال: الرقمنة في خدمة اللغة العربية "فرع الأفراد"، إلى تشجيع الأدباء والكتاب والمفكرين والباحثين والعلماء العرب وتكريمهم، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات اللغة العربية وترسيخ وجودها والترويج لها، كما تهدف إلى تيسير تناول علوم اللغة العربية وقواعدها ونصوصها وآدابها داخل مجتمعات الوطن العربي وخارجه. وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها أن يلتزم العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالا صحيحًا، وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورًا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية، وألا يكون قد مَرَّ على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 15 مايو 2024، في حين لا تُمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 15 مايو 2024، وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات، كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة.
وتستقبل الأمانة العامة كافة ملفات الترشح للجائزة بداية من يوم 15 مايو، وحتى 15 سبتمبر 2024، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الواردة بعد هذا التاريخ، وعلى الراغب في المشاركة أن يقدم طلبًا خطيًّا للترشح، وسبع نسخ من العمل الورقي المرشح لنيل الجائزة، وبطاقة ذاكرة تشتمل على نسخة عالية الجودة من العمل الرقمي المرشح، مع توصيفه وآليات استعماله، مع إرفاق سيرة ذاتية للمترشح تشتمل على بياناته الشخصية ومسيرته العملية وجميع أعماله وجهوده التي أنجزها في المجالات كافة مع التركيز على مجال الجائزة المرشح لها.
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