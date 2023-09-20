افتتاح جاليري بيت شقير بمعرض فن اردني معاصر

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يفتتح عند السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 20/9/2023 جاليري بيت شقير بمعرض فن اردني معاصر بعنوان فضاء التلاقي.يشارك في المعرض الفنانون كايد عمرو وحفيظ قسيس وحسني ابو كريم وعبد الرحيم واكد ورائد الدحلة وغسان ابو لبن وعمر شهوان ويوسف بداوي وجمال الجقة وجلال عريقات ورسمي الجراح واحمد صبيح ومنال حدادين وكمال عريقات وادريس الجراح وحازم نمراوي وغاندي الجيباوي ودانا جودة وعثمان شهاب وجواد عريقات واحسان بندك وصدوف سالم وغادة خليل ومها محيس واياد المصري وباسمة قعوار ورندة حدادين وهبة صويص ومصطفى اليوسف ومهند القسوس ومي قدورة وريم جزازي ونور العزام.حرصت لجنة اختيار الفنانين المشاركين على تنويع المشهد الفني عبر المزج بين الاجيال الفنية المشاركة من الجيلين الاول والثاني وجيل الشباب ولان جميع الاجيال لها حضور فني في المشهد الفني المحلي والعربي والدولي .وقد اجرت لجنة اختيار الاعمال عديد الاتصالات لحشد اكبر عدد من الاعمال الفنية لكن حالت ظروف العديد منهم من المشاركة بسبب السفر او الانشغال او لتعذر الاتصال معهم .تتنوع الاعمال الفنية المشاركة بين الرسم والنحت والخزف والجرافيك وهي تجارب ثرية وبحوث جمالية ولونية وتتنوع التناولات بين المكان الاردني والتجريد او الصياغات اللونية المدروسةيفتح المعرض للجمهور الاردني مشهدا متسعا وفضاءا جديدا لهم عبر التعرف الى تجارب فنية جديدة لمشاركين للمرة الاولى واخرين كانوا غائبين عن الساحة الفنية لانشغالاتهم الاكاديمية او اعتكافهم في محترفاتهم .وفي مقره الكائن في الدوار الأول - شارع خرفان – اخر شارع الرينبو سيكون جاليري شقير ملتقى فنيا جديدا يضاف للخريطة الفنية الاردنية عبر مساهمتة في المشهد الفني الاردني فيما يعد الجاليري في الاشهر المقبلة برنامجا فنيا ثريا ومنوعا .وبتدشين الجاليري سيكون لدى الفنانين الاردنيين منصة للتلاقي ومكانا جديدا لعرض ابداعاتهم وباعتبار الجاليري مكانا تراثيا يزيد عمرة عن المئة عام فان ذلك اضافة فنية لاي حدث فني فيه .يشار الى ان بيت شقير يحتضن ايضا بيت الناي حيث يحظى زائر المعرض بسماع موسيقى الناي وتلك ميزة اخرى تغري بالمتابعة والتذوق الفني .