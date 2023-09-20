الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

افتتاح جاليري بيت شقير بمعرض فن اردني معاصر

افتتاح جاليري بيت شقير بمعرض فن اردني معاصر
افتتاح جاليري بيت شقير بمعرض فن اردني معاصر
يفتتح عند السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 20/9/2023 جاليري بيت شقير بمعرض فن اردني معاصر بعنوان فضاء التلاقي. 
يشارك في المعرض الفنانون كايد عمرو وحفيظ قسيس وحسني ابو كريم وعبد الرحيم واكد ورائد الدحلة وغسان ابو لبن وعمر شهوان ويوسف بداوي وجمال الجقة وجلال عريقات ورسمي الجراح واحمد صبيح ومنال حدادين وكمال عريقات وادريس الجراح وحازم نمراوي وغاندي الجيباوي ودانا جودة وعثمان شهاب وجواد عريقات واحسان بندك وصدوف سالم وغادة خليل ومها محيس واياد المصري وباسمة قعوار ورندة حدادين وهبة صويص ومصطفى اليوسف ومهند القسوس ومي قدورة وريم جزازي ونور العزام. اضافة اعلان
حرصت لجنة اختيار الفنانين المشاركين على تنويع المشهد الفني عبر المزج بين الاجيال الفنية المشاركة من  الجيلين الاول والثاني وجيل الشباب ولان جميع الاجيال لها حضور فني في المشهد الفني المحلي والعربي والدولي . 
وقد اجرت لجنة اختيار الاعمال عديد الاتصالات لحشد اكبر عدد من الاعمال الفنية لكن حالت ظروف العديد منهم من المشاركة بسبب السفر او الانشغال او لتعذر الاتصال معهم . 
تتنوع الاعمال الفنية  المشاركة بين الرسم والنحت والخزف والجرافيك وهي تجارب ثرية وبحوث جمالية ولونية وتتنوع التناولات بين المكان الاردني والتجريد او الصياغات اللونية المدروسة
 يفتح المعرض للجمهور الاردني مشهدا متسعا وفضاءا جديدا لهم عبر التعرف الى تجارب فنية جديدة لمشاركين للمرة الاولى واخرين كانوا غائبين عن الساحة الفنية لانشغالاتهم الاكاديمية او اعتكافهم في محترفاتهم . 
وفي مقره الكائن في الدوار الأول - شارع خرفان – اخر شارع الرينبو سيكون جاليري شقير ملتقى فنيا جديدا يضاف للخريطة الفنية الاردنية عبر مساهمتة في المشهد الفني الاردني فيما يعد الجاليري في الاشهر المقبلة برنامجا فنيا ثريا ومنوعا . 
 
وبتدشين الجاليري سيكون لدى الفنانين الاردنيين منصة للتلاقي ومكانا جديدا لعرض ابداعاتهم وباعتبار الجاليري مكانا تراثيا يزيد عمرة عن المئة عام فان ذلك اضافة فنية لاي حدث فني فيه . 
يشار الى ان بيت شقير يحتضن ايضا بيت الناي حيث يحظى زائر المعرض بسماع موسيقى الناي وتلك ميزة اخرى تغري بالمتابعة والتذوق الفني . 
على سبيل المثال

"على سبيل المثال" لأحمد طمليه الحياة بأوجاعها تكمن في التفاصيل 18 أيلول 2023

المكتبة الوطنية

إشهار رواية "في ضيافة الحب" لعدي صافي 18 أيلول 2023

ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية يحتضنها "عمان الدولي للكتاب"

ندوات ومحاضرات ثقافية وفكرية يحتضنها "عمان الدولي للكتاب" 18 أيلول 2023

30c608da-5e52-45ac-a18c-a2b478cf047b

أطلق العنان لموهبتك في التمثيل مع النجم منذر رياحنه على Bigo Live 18 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عزمي أحمد يناقش فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي في كتاب جديد

عزمي أحمد يناقش فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي في كتاب جديد

منذ15 ساعة
إشهار ديوان "كنانة عاشق" لقديسات

إشهار ديوان "كنانة عاشق" لقديسات

منذ15 ساعة
رواية "الريح قبل هبوبها" لعبد الحق: سرد يرصد تحول الشخصيات

رواية "الريح قبل هبوبها" لعبد الحق: سرد يرصد تحول الشخصيات

منذ15 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-19 at 7.02.51 PM

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان البدر في الفجيرة بمشاركة عالمية

منذ17 ساعة
افتتاح مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية بعمان

افتتاح مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية بعمان

منذ22 ساعة
تكريم دولي أكاديمي للشاعر عبد العزيز البابطين

تكريم دولي أكاديمي للشاعر عبد العزيز البابطين

19 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 