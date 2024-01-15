الإثنين 15 كانون الثاني 2024
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افتتاح فعاليات معرض الكتاب المجاني في "البلقاء التطبيقية"

افتتاح فعاليات معرض الكتاب المجاني في "البلقاء التطبيقية"
افتتاح فعاليات معرض الكتاب المجاني في "البلقاء التطبيقية"
 افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، أمس، فعاليات معرض الكتاب المجاني الذي أقامته وحدة المكتبة المركزية، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وجمعية ملتقى سوسنة الإبداع الثقافية، بحضور مدير دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى الدكتور ثامر الشوبكي.اضافة اعلان
وأكد الدكتور العجلوني، خلال الافتتاح، أهمية إقامة المعرض في رحاب الجامعة، الذي يجسد فلسفتها القائمة على خدمة أبناء المجتمع المحلي من خلال التفاعل مع مختلف مؤسساته، إضافة إلى مساهمته في إثراء الحصيلة العلمية والثقافية لطلبة الجامعة والعاملين فيها.
وأشار الى أن القراءة هي البوابة الأولى لتلقي العلوم المختلفة والمتنوعة، ومصدر أساسي للمعلومة واكتساب المعرفة، مثمنا الجهود التي تقوم بها أمانة عمان الكبرى والجمعيات الثقافية في إثراء الحركة الثقافية.
من جهته، قال مدير وحدة المكتبة المركزية في الجامعة الدكتور عثمان عبيدات، إن مثل هذه المعارض تشكل أهمية في تعزيز الوعي بأهمية القراءة، من خلال توزيع الكتب المجانية على طلبة الجامعة والرواد من العاملين في الجامعة وأبناء المجتمع المحلي.
وتضمن المعرض إصدارات متنوعة وجديدة في مختلف علوم المعرفة والروايات والقانون والفلسفة والآداب والعلوم الاجتماعية وكتب الأطفال.-(بترا)
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