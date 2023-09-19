افتتاح مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية بعمان

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افتتح أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ورئيس الرابطة الصينية للتعليم العالي الدكتور دو يو بو في عمان اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية والمنتدى الصيني العربي للتعليم العالي، بمشاركة أكاديميين عرب وصينين.ويهدف المؤتمر والمنتدى، الذي نظمته الجمعية الصينية للتعليم العالي واتحاد الجامعات العربية وبدعم من الأمانة الصينية لآلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية والعربية إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العربية والصينية.كما يهدف المؤتمر والمنتدى، الذي حضر فعالياته أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي والسفير الصيني بعمان تشن تشوان دونغ، وممثل جامعة الدول العربية نيللي محمد عبد اللطيف إلى زيادة التعاون بين الجامعات العربية والصينية في مجالات المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي وتنظيم المؤتمرات العلمية والتعاون في مجال تدريس اللغة الصينية والبحث العلمي وفي مجال الهندسة والتكنولوجيا والطاقة والبيئة.وقال الدكتور عمرو سلامة خلال افتتاح المؤتمر ان العلاقات الصينية العربية تطورت بشكل متسارع خلال القرن الحادي والعشرين، فشهدت علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في كل المجالات تطورا كبيرا في مختلف المجالات لا سيما العلمية والاكاديمية منها .وأضاف الدكتور سلامة أن هذا التطور في العلاقات العربية الصينية جاءت بمرور الوقت لتصبح شراكة إستراتيجية تعتمد على التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي وكذلك التنسيق والتعاون الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية الرئيسية.وأشار الى ان هناك العديد من المبادرات والاتفاقيات والمشاريع التي تمت مناقشتها وتنفيذها بين الجامعات الصينية والعربية أبرزها إنشاء معاهد كونفوشيوس في الدول العربية حيث أنشأت الصين العديد من معاهد كونفوشيوس في الدول العربية، وتعمل هذه المعاهد على تعزيز اللغة والثقافة الصينية من خلال البرامج المختلفة والتعاون مع الجامعات المحلية.كما تم التعاون البحثي بين الجامعات الصينية والعربية في تعاون بحثي في مجالات مختلفة، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية, وتم إنشاء مشاريع بحثية مشتركة وعمليات تبادل أكاديمي لتسهيل تبادل المعرفة والابتكار.وأوضح انه تم التوقيع على انشاء المركز العربي الصيني للحوكمة ما بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة فودان والذي سيفتتح هناك الشهر المقبل أثناء منتدى جامعة فودان العالمي وسيكون هناك مكتب اتصال قريباً في مقر اتحاد الجامعات العربية لهذا المركز.بدوره أكد رئيس الرابطة الصينية للتعليم العالي الدكتور دو يو بو أهمية تعزيز شراكات قوية بين الجامعات الصينية والعربية ، يمكننا تبادل أفضل الممارسات والتعاون في مشاريع البحث والتعلم من تجارب بعضنا البعض للتغلب على التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي العربية .من جانبهم اكد ممثلون عن الجامعات الصينية انه يمكن للتعاون بين الجامعات العربية والصينية أن يسهم في تعزيز التعليم في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، حيث يمتلك النظام التعليمي الصيني خبرة غنية في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والطب، والتكنولوجيا. يمكن للجامعات العربية الاستفادة من هذه الخبرات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، وتبادل الطلاب والأساتذة، والتعاون في الأبحاث العلمية.وأوضحوا انه يمكن للجامعات العربية الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتشجيع الشباب العربي على تطوير مشاريعهم الخاصة، وتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات حقيقية مشيرين الى ان الصين شهدت نمواً هائلاً في قطاع الابتكار وتأسيس الشركات الناشئة.