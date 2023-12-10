الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

افتتاح معرض تشكيلي بعنوان " غزة شرف الأمة "

افتتاح معرض تشكيلي بعنوان " غزة شرف الأمة "
افتتاح معرض تشكيلي بعنوان " غزة شرف الأمة "

افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار معرض الفن التشكيلي "غزة شرف الأمة " مساء يوم أمس السبت، في مقر منتدى الرواد الكبار بعمان بحضور رئيسة المنتدى هيفاء البشير.

اضافة اعلان

 

ورحبت البشير بكلمتها بالفنانين المشاركين ومندوب راعية الحفل والحضور.

وقالت: ما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة إلى الالتفاف حول قلعة الصمود هذه التي يجاهد فيها الكبير والصغير الرجل والمرأة دون أن ترحمهم آله الحرب إذ أن الإبادة لشعبنا الصامد تفوق الخيال واليوم نجدنا نلتقي معاً ليكون اللون و المشاعر وسيلتنا للتضامن عبر الفن.

وتابعت البشير "لايسعني إلا أن أقدم شكري على رعاية معالي الوزيرة للمعرض الفني وأتقدم من الفنانين الكرام الذين ساهموا بالمشاركة في هذا المعرض ويسعدني أن أعلن عن إقامة مزاد يذهب ريعه لصالح غزة". 

 

ويضم المعرض الذي يستمر 6 أيام أكثر من 60 عملا فنيا من مختلف المدارس والمناهج الفنية، وبمشاركة ثلاثين فنانا من فلسطين والعراق والأردن.

 

وتم اختيار اثنا عشر عملا لإقامة المزاد على هذه اللوحات الفنية ليرصد ريعة لدعم أهل غزة.

وكشفت البشير إلى أن المنتدى سيقوم بطباعة تقويم ( روزنامة ) تحتوي على صور لهذه الأعمال .

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غلاف الكتاب-(من المصدر)

ريتا عوض تخط "الشعر والنبوة - أبو الطيب المتنبي بالشعر"

منذ14 ساعة
Untitled-1

"النجار" تشارك بالاجتماع الوزاري حول الثقافة والمناخ

منذ14 ساعة
406854420_6997365993703588_1220668578139799590_n

الحمد يدعو لاعادة دراسة تاريخ القدس وبيان عوار السردية الاسرائيلية

منذ20 ساعة
"نساء هاربات" لنجلاء العمري

"نساء هاربات" لنجلاء العمري.. حين يلفظنا الوطن

06 كانون الأول 2023
"السماء" للكاتبة رانيا زريقات

"السماء" لرانيا زريقات.. تساؤلات في الحب والحياة

06 كانون الأول 2023
وزيرة الثقافة هيفاء النجار - (أرشيفية)

النجار: ميسون الصناع أيقونة الأغنية التراثية

06 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حرب تختلف عن سابقاتها

ماهر أبو طير |اليوم

في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات "موازنة" 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

مقاومة أم حماس؟

نضال المجالي |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات | منذ14 ساعة
مسيرات مساندة للقضية الفلسطينية في واشنطن، الولايات المتحدة - (المصدر)

اتّساع هوة الانقسام حول فلسطين

ترجمات | منذ14 ساعة
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 