افتتاح معرض تشكيلي بعنوان " غزة شرف الأمة "

افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار معرض الفن التشكيلي "غزة شرف الأمة " مساء يوم أمس السبت، في مقر منتدى الرواد الكبار بعمان بحضور رئيسة المنتدى هيفاء البشير.

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ورحبت البشير بكلمتها بالفنانين المشاركين ومندوب راعية الحفل والحضور.

وقالت: ما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة إلى الالتفاف حول قلعة الصمود هذه التي يجاهد فيها الكبير والصغير الرجل والمرأة دون أن ترحمهم آله الحرب إذ أن الإبادة لشعبنا الصامد تفوق الخيال واليوم نجدنا نلتقي معاً ليكون اللون و المشاعر وسيلتنا للتضامن عبر الفن.

وتابعت البشير "لايسعني إلا أن أقدم شكري على رعاية معالي الوزيرة للمعرض الفني وأتقدم من الفنانين الكرام الذين ساهموا بالمشاركة في هذا المعرض ويسعدني أن أعلن عن إقامة مزاد يذهب ريعه لصالح غزة".

ويضم المعرض الذي يستمر 6 أيام أكثر من 60 عملا فنيا من مختلف المدارس والمناهج الفنية، وبمشاركة ثلاثين فنانا من فلسطين والعراق والأردن.

وتم اختيار اثنا عشر عملا لإقامة المزاد على هذه اللوحات الفنية ليرصد ريعة لدعم أهل غزة.

وكشفت البشير إلى أن المنتدى سيقوم بطباعة تقويم ( روزنامة ) تحتوي على صور لهذه الأعمال .