افتتاح معرض للفن التشكيلي بالكرك

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الكرك- افتتح نادي الإبداع، أمس، معرضا للفن التشكيلي في جاليري مركز الحسن الثقافي التابع لمديرية ثقافة الكرك، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين من أبناء المحافظة.وقال الرئيس التنفيذي للنادي المهندس حسام الطراونة، خلال الحفل الذي رعاه نائب المحافظ محيي الدين العدوان، إن المعرض يضم عشرات اللوحات الفنية التشكيلية لفنانين وفنانات من المحافظة، عكست صورا ومواضيع فنية متنوعة للبيئة المحلية وإبراز جمالها وتنوعها الحيوي والبصري.وأضاف، أن المعرض يهدف الى رفع الذائقة الجمالية والتعبير عن المشاعر بالرسم ودعم الرسامين من أبناء الكرك، وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، لافتا إلى دور النادي بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك بإعداد الدورات التدريبية وتوفير المكان والدعم المعنوي للشباب والشابات من مختلف الفئات العمرية.-(بترا)