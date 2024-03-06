الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأجيال الأدبية قائمة على التقارب أم التنافر؟.. تساؤل تطرحه "صوت الجيل"

1709722245594872100
الغلاف
عمان -  صدر العدد 22 من مجلة "صوت الجيل"، التي تصدرها وزارة الثقافة، وهي مجلة شهرية مهتمة بإبداع الشباب.
في افتتاحية العدد كتب رئيس تحريرها الروائي جلال برجس بعنوان "الأجيال الأدبية حوار أم صراع على المكانة"، يقول فيها: "إن (الجيل الأدبي) مسمى نقديا، لا يهتم به كثير من الكتاب، لكنه أمر واقع يفرض نفسه من دون انقطاع، حين نشهد ظهور أسماء أدبية جديدة، وكتابات مغايرة، وحين تخفت أسماء كان لها حضورها، لهذا يحدث أن نجد كاتبًا شابا يتبنى القطيعة مع من سبقوه؛ إيمانا منه بأن ما ينشغل به على درجة من الاختلاف، تبيح له إغلاق الباب بوجه أي سابق أدبي".اضافة اعلان
ويرى برجس، أن كاتبا مكرسا يتشبث بمكانته، ويبني بينه وبين الجيل الجديد سورا عاليا يؤدي إلى القطيعة. إنّها حالة تدفعنا إلى التساؤل: هل تقوم علاقة الأجيال الأدبية على التقارب أم على التنافر؟. وبعيدًا عن التعميم، فإن التعاطي مع أمر مثل هذا من الزاوية التي يؤمن بها الكاتب الحقيقي، يقودنا بالطبع إلى أن العلاقة بين أي جيلين مبنية على الحوار، وتراكم المعرفة، والأسلوب، واللغة، أما ذهابنا إلى واقعية هذه الحالة للأسف الشديد، فإنه يشير إلى أن صراعا قائما بينهما، ولم يتوقف.
ويعتقد أنها الخشية على المكانة، التي تأخذ عند بعض الأفراد في سياق تحولاتها شكل الصراع الإقصائي، فهذا يسعى إلى تهشيم ذاك، بل إلى اغتيال منجزه، وذاك ينشغل بتسطيح ما يستجد من نصوص أدبية حديثة، ويعمل على عرقلة منتجها، من دون أن يدركوا أن هناك طرفا ثالثا في هذه المعادلة بيده الخيار الأمثل في التعاطي مع النص الأدبي، ألا وهو القارئ الذي لا ينفصل بالطبع عن حركة الزمن، فهو عنصر قابل للتطور، وقادر على أن يحدد خياراته، ويطلق في نهاية الأمر حكمه الشخصي؛ انطلاقًا من إيماننا بأن القراءة إعادة إنتاج للنص من بعد مختلف.
ويقول برجس: "إن النص الأدبي هو نتاج لخبرة الكاتب الحياتية، أي أنه مجموع مآلات تأملاته، وخياراته الثقافية، والفكرية، والسياسية، والاجتماعية، وإن هذا النص بكل مسبباته خاضع لحركة الزمن، فما كان بالأمس، ليس هو ما في هذه الأيام، وما في هذه الأيام لم يولد من الفراغ، بل إنه – وفي جانب منه – استمرار للنص السابق، لكنه استمرار مبني على سمة الزمن في مضيه إلى الأمام، وبالتالي تطور عناصره، بل حتى تبدلاتها".
وخلص إلى أنه لا يؤمن بالأبوية، ومنها الأبوية الأدبية، لكنه يؤمن بأنّ الكتابة استمرار للهاجس الآدمي الأول، والمحاولات الأولى لفهم الكون، هناك محاولات تستحق الانطلاق منها إلى نيل إجاباتنا عن أسئلتنا الوجودية، ومحاولات نفسها قصير، ولا تظهر منها سوى القشرة، في زمن نحن بأمس الحاجة فيه إلى اللؤلؤة التي بالطبع مكانها في الأعماق، أعماق الماء، وأعماق المحارة.
وكتب عضو هيئة تحرير المجلة الشاعر علي شنينات في "البوابة الرقمية"، "العالم الرّقمي الجديد: هيمنة أم انسجامٌ؟"، يقول فيها: "إن مركز بوسطن للاستشارات، ومركزه الرئيسي في ولاية مينيسوتا الأميركية، نشر دراسة على موقعه الإلكتروني، تناول خلالها مسألة الرقمية الجديدة، وتأثيرها المباشر وغير المباشر في الاقتصاد العالمي، وحذرت هذه الدراسة من أن العالم يذهب باتجاه هاوية اقتصادية قد تكون هي نهاية العالم التي تنبأ بها علماء الفيزياء، ولكنها اقتصادية هذه المرة".
ويشير إلى أن هناك مركزين للجاذبيّة يحكمان العالم الرقمي اليوم: الساحل الغربي للولايات المتحدة، والساحل الشرقي للصين، و يعدان موطنًا لأفضل 20 شركة إنترنت، عند قياسها من حيث القيمة السوقية. وتتمركز الشركات الرائدة في مجال البحث عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونيّة، في إحدى هاتين المنطقتين، ومع تفوقهم الكبير على المنافسين، فهم أيضًا المرشحون الرئيسيون للفوز في الحقبة الاقتصاديّة المقبلة.
ويرى أن معظم الدراسات تقول: "إن العالم على وشك التدمير الإبداعي، حيث ستؤدي التكنولوجيا الرقمية إلى إحداث اضطراب واسع النطاق في صناعات أخرى، وما حدث بالفعل للصحف وشركات التسجيلات، سوف يحدث قريبًا لجميع الصناعات، وفي السنوات الخمس المقبلة، يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تعطل حصة كبيرة من القيمة السوقية لصناعات متنوعة، مثل السيارات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة".
ويعتقد أنه من المرجح أن تحدث مرحلة التدمير في المستقبل، ولا نعرف إلى الآن من سيستحوذ على المكاسب؟ فهل سيظل مركزا الثقلِ ثابتين؟ أم أن المكاسب سوف تتوزع على نطاق أوسع؟ حيث يتمتع الساحلان الذهبيان بميزة مضاعفة، فقد تراكمت لديهما قيمة هائلة وثروة وقوة، من خلال الاستفادة من اقتصاد الفائز الذي سيأخذ كل شيء، والذي يتحكم بالعديد من نماذج الأعمال الرقمية.
وأعدت الكاتبة صفاء حطاب ملفا بعنوان "أدب الشباب في عمان.. سبيل الحكمة المتدفق عبر الزمن"، يقدم ملفنا تجارب عدد من الكتاب الشباب في محافظة العاصمة؛ للحديث عن خصوصية خبراتهم الأدبية، وعلاقتها بتاريخ مدينة عمان، وبما أنتجه كتاب المدينة المؤثرين عبر عقود من الزمن، وربط تجارب الشباب بإرث من سبقهم من الأسماء الملهمة، وبذاكرة المكان وبالوجدان الجمعي للعاصمة عمان، وكيف أثر التطور التكنولوجي على سهولة الانفتاح الفكري والتبادل الثقافي والأدبي في الفضاء العربي والعالمي، وأيضاً لتسليط الضوء على طموحات الأدباء الشباب وآمالهم، وتلمس تطلعاتهم للارتقاء بجهودهم الفكرية والأدبية.
وقد شارك في هذا الملف كل من: إيمان مرزوق، وزينب السعود، وبراء شلش، ورنا زكريا أبو سليمان، ومحمود البنان، ومحمد دلكي".
وتضمن العدد حوارا أجرته الكاتبة نبيلة حمد مع الشاعر علي العامري في زاوية "ملتقى الأجيال"، وتحت عنوان الأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان "ورد بلدي" اشتمل على ثلاث قصائد لمروان البطوش و"حياتنا بين المكياج والمونتاج" لأحمد نصيب، و"لإخواني المتعبين" لحسام شديفات، و"مخاض المدينة" لسكينة الرفوع، و"هذا نحن" لعاصم العطروز، و"قلبان في قلب واحد" لفرح البشايرة، و"سجدة على أعتاب الخلود لعمرو شرف، و"شيطان صغير" لصقر الحمايدة، و"مَحْلى تعاليلُه" لسالم المحادين، و"مكان مألوف لبيان مصطفى، و"خبر عاجل" لمنصور حجاحجة.
وفي زاوية (خرائط البوح)، كتب كل من: الشاعر سمير عبد الصمد تحت عنوان "قلائد المجد"، بينما تضمن مختبر العدد المواد؛ "ماتريوشكا سوار الصبيحي.. ماذا في قلب العالم؟" للناقد المصري منير عتيبة، و"روافد التشكيل السردي في ديوان"ذاكرة منسية" للشاعر أحمد حسن عوض، و"قراءة أدبية من منظور نفسي" للدكتورة رشا الفوال، و"جماليات بناء المكان في مجموعة صبحة علقم القصصية "مجرد صديقة" للدكتور محمد السماعنة، و"مزج المقروء والسمعي في أعمال مي التلمساني" لمحمد أسامة، و"هواجس الجيل الجديد من المبدعين العرب" لأحمد شرقي.
وفي زاوية مراسيل، كتبت الدكتورة منال بنت أحمد العُمري بعنوان "الشعراء السعوديون ومرحلة المخاض الإبداعي"، واختتم العدد بزاوية (نقوش) بمقالة للدكتورة نعمات الطراونة بعنوان "منازل البدو الهنيئة".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ندوة تكريمية وليلة وفاء من اتحاد كُتاب مصر للراحل عبدالعزيز البابطين

ندوة تكريمية وليلة وفاء من اتحاد كُتاب مصر للراحل عبدالعزيز البابطين

منذ10 ساعة
الروائي الكولومبي غابريال غارسيا ماركيز

"سنلتقي في أغسطس".. رواية لماركيز تبصر النور قريباً

منذ10 ساعة
النجار تطلق برنامج المدن الثقافية في صخرة وعرجان

النجار تطلق برنامج المدن الثقافية في صخرة وعرجان

منذ11 ساعة
حفل اشهار كتاب "هندسة الكون الشعري عند محمد نصيف" في المكتبة الوطنية

حفل اشهار كتاب "هندسة الكون الشعري عند محمد نصيف" في المكتبة الوطنية

منذ11 ساعة
متحدثون: أدب المقاومة شهادة على قوة الكلمة والتغيير

متحدثون: أدب المقاومة شهادة على قوة الكلمة والتغيير

05 آذار 2024
طاووس عمروش

"غوغل" يحتفي بالأمازيغية طاووس عمروش

05 آذار 2024
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |منذ 32 دقيقة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |منذ 33 دقيقة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

استيراد البطيخ

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي
 
 