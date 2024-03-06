الأجيال الأدبية قائمة على التقارب أم التنافر؟.. تساؤل تطرحه "صوت الجيل"

عزيزة علي

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عمان - صدر العدد 22 من مجلة "صوت الجيل"، التي تصدرها وزارة الثقافة، وهي مجلة شهرية مهتمة بإبداع الشباب.في افتتاحية العدد كتب رئيس تحريرها الروائي جلال برجس بعنوان "الأجيال الأدبية حوار أم صراع على المكانة"، يقول فيها: "إن (الجيل الأدبي) مسمى نقديا، لا يهتم به كثير من الكتاب، لكنه أمر واقع يفرض نفسه من دون انقطاع، حين نشهد ظهور أسماء أدبية جديدة، وكتابات مغايرة، وحين تخفت أسماء كان لها حضورها، لهذا يحدث أن نجد كاتبًا شابا يتبنى القطيعة مع من سبقوه؛ إيمانا منه بأن ما ينشغل به على درجة من الاختلاف، تبيح له إغلاق الباب بوجه أي سابق أدبي".ويرى برجس، أن كاتبا مكرسا يتشبث بمكانته، ويبني بينه وبين الجيل الجديد سورا عاليا يؤدي إلى القطيعة. إنّها حالة تدفعنا إلى التساؤل: هل تقوم علاقة الأجيال الأدبية على التقارب أم على التنافر؟. وبعيدًا عن التعميم، فإن التعاطي مع أمر مثل هذا من الزاوية التي يؤمن بها الكاتب الحقيقي، يقودنا بالطبع إلى أن العلاقة بين أي جيلين مبنية على الحوار، وتراكم المعرفة، والأسلوب، واللغة، أما ذهابنا إلى واقعية هذه الحالة للأسف الشديد، فإنه يشير إلى أن صراعا قائما بينهما، ولم يتوقف.ويعتقد أنها الخشية على المكانة، التي تأخذ عند بعض الأفراد في سياق تحولاتها شكل الصراع الإقصائي، فهذا يسعى إلى تهشيم ذاك، بل إلى اغتيال منجزه، وذاك ينشغل بتسطيح ما يستجد من نصوص أدبية حديثة، ويعمل على عرقلة منتجها، من دون أن يدركوا أن هناك طرفا ثالثا في هذه المعادلة بيده الخيار الأمثل في التعاطي مع النص الأدبي، ألا وهو القارئ الذي لا ينفصل بالطبع عن حركة الزمن، فهو عنصر قابل للتطور، وقادر على أن يحدد خياراته، ويطلق في نهاية الأمر حكمه الشخصي؛ انطلاقًا من إيماننا بأن القراءة إعادة إنتاج للنص من بعد مختلف.ويقول برجس: "إن النص الأدبي هو نتاج لخبرة الكاتب الحياتية، أي أنه مجموع مآلات تأملاته، وخياراته الثقافية، والفكرية، والسياسية، والاجتماعية، وإن هذا النص بكل مسبباته خاضع لحركة الزمن، فما كان بالأمس، ليس هو ما في هذه الأيام، وما في هذه الأيام لم يولد من الفراغ، بل إنه – وفي جانب منه – استمرار للنص السابق، لكنه استمرار مبني على سمة الزمن في مضيه إلى الأمام، وبالتالي تطور عناصره، بل حتى تبدلاتها".وخلص إلى أنه لا يؤمن بالأبوية، ومنها الأبوية الأدبية، لكنه يؤمن بأنّ الكتابة استمرار للهاجس الآدمي الأول، والمحاولات الأولى لفهم الكون، هناك محاولات تستحق الانطلاق منها إلى نيل إجاباتنا عن أسئلتنا الوجودية، ومحاولات نفسها قصير، ولا تظهر منها سوى القشرة، في زمن نحن بأمس الحاجة فيه إلى اللؤلؤة التي بالطبع مكانها في الأعماق، أعماق الماء، وأعماق المحارة.وكتب عضو هيئة تحرير المجلة الشاعر علي شنينات في "البوابة الرقمية"، "العالم الرّقمي الجديد: هيمنة أم انسجامٌ؟"، يقول فيها: "إن مركز بوسطن للاستشارات، ومركزه الرئيسي في ولاية مينيسوتا الأميركية، نشر دراسة على موقعه الإلكتروني، تناول خلالها مسألة الرقمية الجديدة، وتأثيرها المباشر وغير المباشر في الاقتصاد العالمي، وحذرت هذه الدراسة من أن العالم يذهب باتجاه هاوية اقتصادية قد تكون هي نهاية العالم التي تنبأ بها علماء الفيزياء، ولكنها اقتصادية هذه المرة".ويشير إلى أن هناك مركزين للجاذبيّة يحكمان العالم الرقمي اليوم: الساحل الغربي للولايات المتحدة، والساحل الشرقي للصين، و يعدان موطنًا لأفضل 20 شركة إنترنت، عند قياسها من حيث القيمة السوقية. وتتمركز الشركات الرائدة في مجال البحث عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونيّة، في إحدى هاتين المنطقتين، ومع تفوقهم الكبير على المنافسين، فهم أيضًا المرشحون الرئيسيون للفوز في الحقبة الاقتصاديّة المقبلة.ويرى أن معظم الدراسات تقول: "إن العالم على وشك التدمير الإبداعي، حيث ستؤدي التكنولوجيا الرقمية إلى إحداث اضطراب واسع النطاق في صناعات أخرى، وما حدث بالفعل للصحف وشركات التسجيلات، سوف يحدث قريبًا لجميع الصناعات، وفي السنوات الخمس المقبلة، يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تعطل حصة كبيرة من القيمة السوقية لصناعات متنوعة، مثل السيارات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة".ويعتقد أنه من المرجح أن تحدث مرحلة التدمير في المستقبل، ولا نعرف إلى الآن من سيستحوذ على المكاسب؟ فهل سيظل مركزا الثقلِ ثابتين؟ أم أن المكاسب سوف تتوزع على نطاق أوسع؟ حيث يتمتع الساحلان الذهبيان بميزة مضاعفة، فقد تراكمت لديهما قيمة هائلة وثروة وقوة، من خلال الاستفادة من اقتصاد الفائز الذي سيأخذ كل شيء، والذي يتحكم بالعديد من نماذج الأعمال الرقمية.وأعدت الكاتبة صفاء حطاب ملفا بعنوان "أدب الشباب في عمان.. سبيل الحكمة المتدفق عبر الزمن"، يقدم ملفنا تجارب عدد من الكتاب الشباب في محافظة العاصمة؛ للحديث عن خصوصية خبراتهم الأدبية، وعلاقتها بتاريخ مدينة عمان، وبما أنتجه كتاب المدينة المؤثرين عبر عقود من الزمن، وربط تجارب الشباب بإرث من سبقهم من الأسماء الملهمة، وبذاكرة المكان وبالوجدان الجمعي للعاصمة عمان، وكيف أثر التطور التكنولوجي على سهولة الانفتاح الفكري والتبادل الثقافي والأدبي في الفضاء العربي والعالمي، وأيضاً لتسليط الضوء على طموحات الأدباء الشباب وآمالهم، وتلمس تطلعاتهم للارتقاء بجهودهم الفكرية والأدبية.وقد شارك في هذا الملف كل من: إيمان مرزوق، وزينب السعود، وبراء شلش، ورنا زكريا أبو سليمان، ومحمود البنان، ومحمد دلكي".وتضمن العدد حوارا أجرته الكاتبة نبيلة حمد مع الشاعر علي العامري في زاوية "ملتقى الأجيال"، وتحت عنوان الأعمال الإبداعية الشبابية الذي يحمل عنوان "ورد بلدي" اشتمل على ثلاث قصائد لمروان البطوش و"حياتنا بين المكياج والمونتاج" لأحمد نصيب، و"لإخواني المتعبين" لحسام شديفات، و"مخاض المدينة" لسكينة الرفوع، و"هذا نحن" لعاصم العطروز، و"قلبان في قلب واحد" لفرح البشايرة، و"سجدة على أعتاب الخلود لعمرو شرف، و"شيطان صغير" لصقر الحمايدة، و"مَحْلى تعاليلُه" لسالم المحادين، و"مكان مألوف لبيان مصطفى، و"خبر عاجل" لمنصور حجاحجة.وفي زاوية (خرائط البوح)، كتب كل من: الشاعر سمير عبد الصمد تحت عنوان "قلائد المجد"، بينما تضمن مختبر العدد المواد؛ "ماتريوشكا سوار الصبيحي.. ماذا في قلب العالم؟" للناقد المصري منير عتيبة، و"روافد التشكيل السردي في ديوان"ذاكرة منسية" للشاعر أحمد حسن عوض، و"قراءة أدبية من منظور نفسي" للدكتورة رشا الفوال، و"جماليات بناء المكان في مجموعة صبحة علقم القصصية "مجرد صديقة" للدكتور محمد السماعنة، و"مزج المقروء والسمعي في أعمال مي التلمساني" لمحمد أسامة، و"هواجس الجيل الجديد من المبدعين العرب" لأحمد شرقي.وفي زاوية مراسيل، كتبت الدكتورة منال بنت أحمد العُمري بعنوان "الشعراء السعوديون ومرحلة المخاض الإبداعي"، واختتم العدد بزاوية (نقوش) بمقالة للدكتورة نعمات الطراونة بعنوان "منازل البدو الهنيئة".