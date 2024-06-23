 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية" لـ"ماضي": نظرة في تنمية الوعي النقدي

"الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية" لـ"ماضي": نظرة في تنمية الوعي النقدي
"الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية" لـ"ماضي": نظرة في تنمية الوعي النقدي
عمان- صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب بعنوان ""الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية"، لأستاذ نظرية الأدب والنقد المعاصر في الجامعة الأردنية الدكتور شكري عزيز الماضي.اضافة اعلان
في مقدمته للكتاب يتحدث الماضي، عن أهمية هذا الكتاب التي تكمن في تنمية الوعي النقدي وتقديمه، والحرص على فتح آفاق مهمة أما نسق تكويني من أنساق الثقافة العربية المعاصرة وهو "النقد الأدبي: تفاعلات الأدب مع العلوم الإنسانية والاجتماعية"، كثيرا ما حولت عددا كبيرا من الدراسات والبحوث والرسائل الجامعية إلى بحوث لغوية أو نفسية أو اجتماعية أو فلسفية أو سياسية.
ويشير المؤلف إلى أن الأدب يتفاعل مع هذه العلوم ويتأثر بها ويؤثر فيها لكنه يبقى حريصا على تجسيد هويته الفنية الجمالية، كما أن الأدب كيان متطور ومتغير ومتجدد بصورة دائمة ودؤوبة، مبينا أن الأدب ليس ثابتا أو مغلقا، فهو عصي على الاختزال "في نمط ما"، ولا يخضع لقوانين ثابتة.
ويرى الماضي، أن الأدب ينفر من محاولات تبعيته لأي علم من العلوم الإنسانية والاجتماعية، فهو يتفاعل مع التاريخ لكنه ليس تاريخا، ويتفاعل مع السياسة لكنه ليس سياسة، ويتفاعل مع الدين ولكنه ليس دينا، وينمو الأدب في حضن الأيديولوجيا لكنه لا يتحول إلى أيديولوجيا، وحتى في علاقته "الوجودية مع اللغة، إذ بدونها لا يوجد أدب"، فالأدب يسعى لتأكيد وجوه المستقل، فهو تشكيل لغوي خاص، ويبرز إلى الوجود من  خلال اللغة وما وراء اللغة، لكن الأدب ليس لغة- بالتحليل الأخير- إذ يبقى الأدب أدبا واللغة لغة.
ويؤكد المؤلف أن مسوغ وجود الأدب أو وظيفته لا تنحصر في تجسيد الفن والجمال والمتعة الأدبية، وإنما هو في جوهره يعمل على بناء بعد مهم من أبعاد الوعي الإنساني: أي وعي الأديب لذاته وللآخرين المعاصرين له بمن فيهم جمهور المتلقين والقراء، وللعلاقات المتشابكة بين هذه الأطراف، ولسمة المرحلة أو العصر وفهم العالم، والكشف عن جوانب المجتمع الإنساني وحاجته وتحدياته لتغييره نحو الأفضل.
وينوه الماضي إلى أن أهمية هذه العلوم ودورها في دعم وترسيخ وبلورة وخلق اتجاهات أدبية معينة، تستند إلى مفاهيم وتصورات متنوعة للأدب: مصدرا وماهية ومهمة، وتثير الأسئلة والتساؤلات حول المعرفة والوجود والعالم، وتأكيد أهمية هذه العلوم في تأسيس وإبداع منهجيات نقدية ذات صيغة علمية تعزز التكفير النقدي وتسهم في تنمية الوعي النقدي.
جاء الكتاب في سبعة فصول تتحدث هذه الفصول عن العلاقة بين الأدب واللغة، والأدب والأيديولوجيا، والأدب وعلم النفس، والأدب وعلم الاجتماع، والأدب والتاريخ، والأدب والسياسية، والأدب والفلسفة، كما يضم الكتاب العديد من البحوث التي تتناول صور التفاعل بين الأدب العلوم الإنسانية والاجتماعية، وطبيعة هذه التفاعلات، والنتائج المترتبة على هذه التفاعلات، وأثر هذا كله في كيفية قراءة النصوص الأدبية وكيفية فهمها وتناولها وتحليلها وتقويما.
في خاتمة الكتاب يقول المؤلف: "إن الوقف عند اللغة وكيفية استخدامها، فسنجد أن لغة هذه العلوم "كلغة أي علم آخر"، يجب أن تكون هذه اللغة محددة ودقيقة ومنضبطة ومباشرة وتقريرية والعلاقة بين الدال والمدلول محددة ومعجمية، لأن هدفها التوصيل والتواصل. أما لغة الأدب، فتتصف بأنها إيحائية إيمائية تلميحية ترميزية وتصويرية، والعلاقة بين الدال والمدلول قائمة على المراوغة وقابلة للتأويل، لأن هدفها هو التأثير بالفن والجمال.
ويشير الماضي إلى أنه إذا كانت هذه العلوم- شأنها شأن أي علم آخر- تهتم بالبحث عن الحقائق والقوانين والماهيات "ماهية الأشياء والظواهر"، والكليات، فإن الأدب يهتم بالتفاصيل والجزئيات ونثريات الحياة وأحداث الواقع الاجتماعي والتاريخي، لتجسيد دلالات خاصة بجزئية وتاريخية ونسبية محلية يتم من خلالها صياغة دلالة إنسانية عامة وثابتة. بل إن معيار نجاح العمل الأدبي يكمن في قدرته على صياغة الدلالة الإنسانية من خلال الدلالة التاريخية، أي صياغة "أو استخلاص"، العام من الخاص والثابت من النسبي والنموذجي من العارض. فالأدب يتضمن الدلالتين معا وإلا فإنه سيفقد قدرا كبيرا من قوته وتأثيره وتواصله وربما مسوغ وجوده.
ويرى المؤلف أن طبيعة العلاقة بين الأدب وهذه العلوم قد اتصفت بالاتصال "والانفصال معا أو بالتآلف"، والصراع. فصور التفاعل بين الطرفين حيث تجسد معادلة الإفادة، و"الاختلاف"، هو ما يطلق عليه التفاعل بالحيوية والخصوبة، فكل طرف استفاد من الطرف الآخر وكان يسعى بدأب، إلى الحفاظ على حدوده أو استقلاليته النسبية أو هويته التي تؤكد مسوغ وجوده وتمكنه من تحقيق أهدافه الخاصة.
ويقول: "يمكن أن نستخلص حقيقة مهمة تسهم في تحديد الخطوات الإجرائية عند تناول النصوص وتحليلها ونقدها، وتتمثل هذه الحقيقة في أن الأدب لا يقبل الاحتواء والتبعية: على الرغم من انفتاحه الدائم وتفاعلاته المستمرة مع هذه العلوم. فالأدب كيان فني جمالي له استقلاليته النسبية، وهذا لا يتنافى مع تأكيد علاقته وأبعاده، ولا يتعارض مع أداء الأدب وظائفه الاستراتيجية من مثل إثارة الأسئلة والكشف وتعزيز التفكير النقدي وتنمية انفتاح الذات على "الآخر"، الإنساني".
ويشير الماضي إلى أن البحث توصل إلى "العلاقة بين الأدب واللغة"، بأنها حقيقة مهمة تلقي الضوء على ماهية الأدب وخصائصه، فالعلاقة بين الأدب واللغة علاقة وجودية، "إذ لا وجود للأدب من دون اللغة"، لكنهما ليسا متطابقين. فاللغة مادة الأدب لكن ماهية الأدب ليست لغوية، فالعمل الأدبي يجسد معنى كامنا وراء اللغة أو من خلالها، فمن خصائصه تجسيد شيء غير متعين من خلال اللغة. فماهية الأدب لا تتحكم بوجودها قوانين لغوية وحسب، بل قوانين لغوية وأدبية فنية وثقافية واجتماعية، وكل هذا يؤكد الاستقلالية النسبية للأدب عن اللغة.
ويضيف المؤلف أنه رغم قدم العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا، وتعدد المواقف الحديثة حول صورة العلاقة بينهما، فإن بحث "الأدب والايديولوجيا"، قد توصل إلى نتيجة مهمة قد تثير الحوار والأسئلة، وتتمثل في أن "الأدب ينمو في حضن الأيديولوجيا، لكنه سرعان ما يبتعد عنها في سبيل تشكيل هويته الفنية الجمالية"، وهو في سعيه هذا لا يفقد بعده الأيديولوجي "لأن الابتعاد لا يعني الانفصال التام فقد نما في أحضانها"، وهذا يعزز إدارك العلاقة الجدلية بين المفهوم "مفهوم الأيديولوجيا" والممارسة الإبداعية الأدبية. فالممارسة تجسيد، والمفهوم يؤطر الفعل الإبداعي الأدبي. إذ لا يوجد أدب لا ينطوي على بعد أيديولوجي أو تجسيد موقف لأن الأدب إذا كف عن التحيز فقد هويته ودوره ومسوغ وجوده.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر مراد السوداني جائزة الأولمب الدولية

اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر مراد السوداني جائزة الأولمب الدولية

منذ20 ساعة
1719063879065937600

مجلة "أفكار" تحتفي بالمسرح الأردني "البدايات والتحولات"

22 حزيران 2024
الفنانة الفلسطينية الراحل ريم اللو

شاركت في العديد من المسلسلات الأردنية.. وفاة الفنانة الفلسطينية ريم اللو

21 حزيران 2024
غلاف الكتاب-(من المصدر)

الراعي يقدم دراسة في "الحماية الجزائية لحرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام"

13 حزيران 2024
الأديب الإعلامي رمزي الغزوي يشهر كتابه "بعد خامس/ نغمات مستلة من سيمفونية الأرض"

الغزوي يشهر ويوقع كتابه "بُعدٌ خامسٌ"

13 حزيران 2024
جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

استمرار الترشح لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

11 حزيران 2024
افكار و مواقف

صدامات نتنياهو التي لا تنتهي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

شراء الوقت

جهاد المنسي |اليوم

حديث الناس

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات | منذ12 ساعة
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات | منذ15 ساعة
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 