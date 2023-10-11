الأردن "ضيف شرف" في مهرجان الموسيقا والفنون الشعبية في البحرين

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يشارك الأردن ضيف شرف إلى جانب المملكة المغربية ضمن مهرجان الموسيقا والفنون الشعبية الخليجي الذي تستضيفه مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش مهرجان البحرين الدولي للموسيقا في نسخته الثانية والثلاثين خلال الفترة ما بين 1 ولغاية 20 تشرين الأول(أكتوبر) الحالي.وتمثلت المشاركة الأردنية، بإقامة أمسية موسيقية غنائية أحيتها فرقة "بيت الناي" حضرها السفير الأردني في المنامة رامي الوريكات العدوان، ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وممثلو السفارات والبعثات الدبلوماسية وعدد غفير من الحضور، قدمت خلالها الفرقة سلسلة من المقطوعات الموسيقية (الغنائية/ الآلية) المستمدة من الموروث الشعبي الأردني والعربي مساء السبت الماضي، على خشبة الصالة الثقافية في مملكة البحرين، في سعيها إلى استعادة مكانة آلة الناي التي تعد واحدة من أقدم الآلات الموسيقيّة في الثقافة العربية، برؤى وتقنيات وأساليب مبتكرة وتدرج إيقاعي لافت.وتضمنت الأمسية الموسيقية سماعي راست (للمؤلف الأردني – عامر ماضي)، ووصلات شعبية تراثية أردنية، ووصلة غنائية من تراث بلاد الشام، ووصلة موسيقية آلية أبهجت بها الحضور والمتابعين، شارك فيها كل من: ليث سليمان (ناي، شبابه)، قصي سرور (ناي، مجوز)، عواد عواد (إيقاع رق)، رلى البرغوثي (قانون)، عبيدة ماضي (كمان)، سامح عبده موسى (عازف ربابة)، أحمد الجراح (إيقاع طبلة)، هراك مراديان (دودوك)، هند حامد، ريتا حدادين، حسن عقيلان (غناء)، والفنان ربيع زريقات مؤسس بيت الناي.يذكر أن فرقة بيت الناي تأسست في العام 2017، لإحياء التراث الموسيقي العربي وإلقاء الضوء على آلة الناي كآلةٍ منفردة لتقديم التراث العربي في بلاد الشام خاصة والبلاد العربية عامّة، حيث قدمت الفرقة العديد من الأمسيات الموسيقيّة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية.ويعتبر مهرجان البحرين الدولي للموسيقا، الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار، فرصة لالتقاء المبدعين والفنانين من دول العالم، لينعشوا روح التنوع، ويقدموا فنونا شتى، وأساليب متنوعة، في تقنيات العزف والأداء، من خلالها يصل الحوار بين الثقافات إلى لغة موحدة يفهمها ويتقنها الجميع بشكل عفوي.