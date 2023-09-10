الأحد 10 أيلول 2023
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الأردن يشارك في فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب

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جانب من فعاليات المعرض- (من المصدر)
عمان-الغد- يشارك الأردن في فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية، وتستمر فعالياته حتى 17 من أيلول(سبتمبر) الحالي على أرض المكتبة الوطنية بمدينة رام الله.اضافة اعلان
وقال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس في تصريح صحفي: "إن عدد دور النشر الأردنية المشاركة في الدورة الـ13 من المعرض وصل إلى 46 دار نشر تعرض إصداراتها المتميزة من كتب الأطفال، والكتب العلمية، والتاريخ، والتراث، وغيرها من مختلف الإصدارات".
وأضاف، أن هناك حضورا لافتا للأردن في البرنامج الثقافي للمعرض الذي يشتمل على ندوات ثقافية متنوعة العناوين، وأمسيات شعرية بمشاركة شعراء، ومثقفين وفنانين أردنيين.
وأكد أبو فارس اهتمام الناشر الأردني بالمشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب بشكل دائم، لأنه معني بشكل خاص بنجاح هذا المعرض الذي يقام على أرض فلسطين الحبيبة في ظروف معروفة للجميع، ومعني أيضا بالتواصل مع أهلنا الفلسطينيين في هذه الدورة التي تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات المعرض.
وتشارك وزارة الثقافة في معرض فلسطين الدولي للكتاب، ويضم جناح الوزارة الذي يشرف على إدارته د.سالم الدهام مدير الدراسات والنشر عناوين من إصدارات الوزارة تتناول التاريخ المشترك بين البلدين الشقيقين ودور الأردن والملوك الهاشميون في مساندة الأشقاء عبر مسيرتهم في التحرر الوطني ودعم حقوقهم الوطنية المشروعة وتضحيات الجيش الأردني في فلسطين، إضافة إلى إطلالة على المشهد الثقافي الأردني من جميع جوانبه.
ويشار إلى أن معرض فلسطين الدولي للكتاب قد بدأت فعالياته الخميس 7/9/2023 بمشاركة 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسورية، والعراق، والكويت، والإمارات، وتونس، والسعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.
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