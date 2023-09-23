السبت 23 أيلول 2023
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"الأرشيف الوطني" بالمكتبة الوطنية حاضر بمعرض عمان للكتاب

المكتبة الوطنية
المكتبة الوطنية
عمان - أقيمت ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب ندوة بعنوان "الأرشيف الوطني"، بمشاركة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة. 
وتحدث الدكتور العياصرة، عن النواة الأولى لتأسيس المكتبة الوطنية، وتطورها عبر السنوات الماضية، ودورها في حفظ الأرشيف الوطني الأردني، مضيفا أن المكتبة الوطنية أرشيف وطني، وفيها المكتب المعني بحقوق المؤلف.اضافة اعلان
وأشار، إلى أن دائرة المكتبة الوطنية باشرت في أرشفة وثائقها منذ العام 2010، عندما أرشفت الجريدة الرسمية التي تعتبر مصدرا  للباحثين قانونيا وتاريخيا، كما تحدث عن قانون المكتبة الذي يلزم المواطنين بإيداع الوثائق.
وكشف الدكتور العياصرة، أن المكتبة الوطنية جمعت مليون وثيقة، وحوسبت نصف مليون وثيقة، مشيرا إلى أن الصورة تعتبر بالنسبة للمكتبة الوطنية أيضا وثيقة.
وقال الدكتور جورج طريف الذي أدار الندوة: "إنها تشكل فرصة لرواد المعرض للاطلاع على فكرة الأرشيف الوطني، وطرق الحفاظ عليه، مضيفا أن المكتبة الوطنية شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية بما تقدمه من خدمات، وتفاعل من خلال اللقاءات مع المثقفين". - (بترا)
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