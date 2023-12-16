"الأشجار العطشانة" للجمزاوي تعزز الروح الوطنية لدى الطفل

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صدر عن دار جدل للنشر والتوزيع؛ مسرحية شعرية للأطفال بعنوان "الأشجار العطشانة"، للدكتورة نهلة الجمزاوي، وهي مسرحية رمزية تعزز الروح الوطنية لدى الطفل وتغرس فيه المحبة ومقاومة المحتل.ترمز المسرحية الى أطفال فلسطين في دفاعهم عن الوطن وقدرتهم على التصدي للأعداد، وتحقيق حلمهم في النصر، وطرد الأعداء المحتلين، من خلال حكاية تدور أحداثها في قرية مفترضة جميلة ووادعة، تدعى "أم الخيرات"، تهاجمها أسراب الغربان وتحتل أشجارها وتطرد سكانها من العصافير والطيور والكائنات الأخرى، فتحزن أشجار الزيتون والتين والرمان واللوز وتشارف على الجفاف، لكن أهل القرية لا يستسلمون، للغربان، فتهب العصافير مدافعة عن أعشاشها، كما تهب الطيور الأخرى لمساعدتها، وتتدخل الشمس والنجوم والقمر والريح والغيوم والأشجار، وكل مكونات الطبيعة لمساعدة الأطفال في معركة التحرير التي تنتهي بهزيمة الغربان والبومة وعصاباتهم وتعود الفرحة والنور إلى قرية أم الخيرات.الجمزاوي تقول في تقديمها للمسرحية: "إن مسرحية الأشجار العطشانة تتكئ على الموروث الشعبي في إيقاعها الموسيقي واللغوي العام. لذا جاء الاشتغال على اللهجة المحكية في معظم بنائها اللغوي مبررا، من أجل الحفاظ على جماليات الموروث، وتأكيد إمكانية توظيفه في بناء حكاية غرائبية الشكل عمدت من خلالها إلى تعميق الارتباط بالوطن، وضرورة الدفاع عنه عبر حكاية رمزية تدور أحداثها بين شخصيات غريبة، هي مفردات الطبيعة المكونة لهذا الوطن من شمس وهواء وشجر ومطر وطيور".وتضيف الجمزاوي، استنطقت هذه المفردات لتؤدي أدوارا على خشبة المسرح تعبر من خلالها عن نفسها، بوصفها شخصيات كاملة متكاملة، مما يجعلها أكثر التصاقا بروح الطفل وخياله بلغة شعرية مستمدة من إيقاع الموروث، ولكن عبر كلمات جديدة تتلاءم وطبيعة الحكاية. التي تهدف إلى تعزيز فعل المقاومة ضد المعتدين، فالعصافير ومن ساندها من الطيور، ومن مفردات الطبيعة في مواجهة الغربان والبومة، وعصبتها المعتدية، ليكون النصر في النهاية لقيم الخير والحب والحق والعدل. معبرة ومتسقة مع الأحداث التي يعيشها أهلنا في فلسطين.تأتي المسرحية بوصفها واحدة من سلسلة الأعمال المسرحية "أنا الفرح" الشعرية، التي أطلقتها الجمزاوي عبر سنوات قدمت خلالها قضايا الحياة الإنسانية بلغة مجازية رمزية في أغلب الأحيان وفق لغة شعرية غنائية سلسة.ويذكر أن الدكتورة نهلة الجمزاوي، حاصلة على درجتي الدكتوراه والماجستير في الفلسفة، وبكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأردنية. وهي عضو رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب والأدباء العرب، واتحاد كتاب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.وصدر لها ما يقارب الخمسين عملا إبداعيا حتى الآن، ما بين المقروء والمرئي المسموع، في مجالات الفكر، والفلسفة، والقصة، والشعر، والمسرح، والرواية، وأدب الطفل بفروعه الشعرية والنثرية.وكتبت عددا من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية التاريخية، والكرتونية، ولها قصائد وأوباريتات غنائية تبث على عدد من الفضائيات العربية، كما شاركت بعض قصائدها التربوية، في المناهج المدرسية لوزارة التربية والتعليم الأردنية. وفازت بعدد من الجوائز العربية والعالمية في مختلف الفنون الإبداعية للأطفال والكبار.