الإثنين 13 أيار 2024
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"الأمانة" تقيم حفلا لإعلان نتائج جائزة حبيب الزيودي للشعر الأربعاء

"الأمانة" تقيم حفلا لإعلان نتائج جائزة حبيب الزيودي للشعر الأربعاء
"الأمانة" تقيم حفلا لإعلان نتائج جائزة حبيب الزيودي للشعر الأربعاء

تنظم امانة عمان الكبرى عند العاشرة من صباح بعد غد الاربعاء حفل اعلان نتائج جائزة "حبيب الزيودي للشعر"، بدورتها الثالثة للعام 2023، وذلك في مدرج الامير الحسن بن طلال بالجامعة الاردنية.اضافة اعلان

وتشرف على جائزة حبيب الزيودي للشعر دائرة المرافق والبرامج الثقافية بامانة عمان الكبرى، كجائزة دورية لتشجيع الحركة الشعرية في الاردن من خلال البحث عن المواهب الصاعدة بين الجيل الشاب وحثهم على تنمية مواهبهم في اجواء تنافسية محفزة.

وتحمل الجائزة اسم الشاعر الاردني الكبير الراحل حبيب الزيودي، تقديرا وتكريما لما قدمه الراحل في مجال الشعر وبخاصة فيما نظمه من قصائد في حب الوطن والانتماء له حتى اصبح قامة وطنية لا خلاف على إخلاصها لتراب الاردن الغالي.

وحددت دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان، التي تنظم المسابقة سنويا، في هذه الدورة ثلاثة مجالات للجائزة للشعراء الأردنيين، وواحدا آخر للشعراء العرب المقيمين في الأردن.

وتتضمن الجائزة لهذا العام ثلاث جوائز لأفضل ديوان شعري، على أن يكون ديوانا منشورا وليس مخطوطا، وأن يكون صدر خلال الأعوام 2021 أو2022 أو 2023، وأن لا يكون الديوان فاز بأي جائزة محلية أو عربية سابقة، ويتنافس على هذه الجائزة أردنيون.

أما المجال الثاني للجائزة؛ فهو لأفضل قصيدة فصيحة فتح باب التنافس عليها للشعراء الشباب الأردنيين ممن لم يتجاوزوا عمر 40 عاما، بينما يتناول المجال الثالث للجائزة أفضل قصيدة نبطية، خصصت للأردنيين.

فيما خصصت جائزة واحدة ضمن جائزة حبيب الزيودي للشعراء العرب المقيمين في الأردن، عن أفضل قصيدة على أن لا تكون قد فازت مسبقا بجائزة أخرى، وتبلغ قيمة هذه الجائزة ألف دينار.

وحسب تصريح لدائرة المرافق والبرامج الثقاقية فأن فئة الديوان الشعري خصص لها ثلاث جوائز مالية تصل لألف دينار لكل منها، بينما خصص لفئة أفضل قصيدة للأردنيين ثلاث جوائز مالية الأولى ألف دينار، والثانية 750 دينارا، والثالثة 500 دينار.

أما الفئة الثالثة للقصيدة النبطية فخصص لها أيضا ثلاث جوائز مالية: الأولى ألف دينار، والثانية 750 دينارا، والثالثة 500 دينار.
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