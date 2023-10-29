"الأمل ضد الهزيمة".. إصدار جديد للباحث محمد حليقاوي

عزيزة علي

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عمان- بدعم من وزارة الثقافة، صدر عن المركز الديمقراطي العربي كتاب بعنوان "الأمل ضد الهزيمة أسئلة المواطنة والهوية الوطنية في المجتمع العربي"، للباحث محمد عبدالفتاح حليقاوي.جاء الكتاب في سبعة فصول والعديد من المباحث التي تناولت قضية المواطنة والهوية والوطنية في الوطن العربي؛ حيث تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة من حيث التمهيد الفكري لموضوع الدراسة، وأهميتها، وأبرز أسئلتها، إلى جانب حدود الدراسة، وأدواتها وأهدافها ومنهجيتها وفرضياتها، بينما تطرق الفصل الثاني للإطار النظري من حيث إجراء درسة مفاهيمية للمواطنة والهوية الوطنية، والانتقال إلى الحديث عن المواطنة وأبرز قيمها وأهميتها، ودراسة أبرز مقوماتها ومبادئها. أما بخصوص الهوية الوطنية، فقد تم التأصيل المفاهيمي لها، ودراسة المقاربات المتعلقة بتكوين الهوية، وحالاتها ومستوياتها، إلى جانب وظائف الهوية الوطنية وأبعادها وآليات تشكيلها.أما الفصل الثالث، فيضم المدخل إلى قضية المواطنة والهوية الوطنية في المجتمع العربي من خلال مقاربات فكرية تناولت رؤى الكثير من المفكرين العرب، كما تم التطرق إلى مسألة ترويض المنهج في قراءة ضياع الهوية واستبعاد المواطنة، وصولا إلى بيان التحديات التي تواجه المواطنة والهوية الوطنية على الصعيد العربي. أما الفصل الرابع، فقد تم فيه التركيز على دور المواطنة والهوية الوطنية في تحقيق البناء والأمن المجتمعي، وذلك من خلال تبيئة حقوق الإنسان في الواقع العربي سعيا للوصول إلى تكريس المواطنة والهوية الوطنية، وفي هذا الفصل، هنالك اهتمام خاص بدور التعليم والتربية على المواطنة والهوية الوطنية وكيف يسهم التعليم في إيجاد أجيال جديدة من الشباب العربي المؤمن بقضايا أمته، ومشكلات مجتمعه، والقادر على مواجهة تحديات مستقبله.يقول حليقاوي، إن هذه الدراسة تقدم نموذجا متميزا حول قضايا المواطنة والهوية الوطنية من خلال التجربة الأردنية، مع الإقرار بوجود الكثير من المتطلبات الأخرى من أجل نجاح هذه التجربة، ولكنها تظل متفوقة على مثيلاتها من الدول العربية صاحبة الإمكانات المتعددة في هذا السياق؛ حيث تم في البداية تقديم قراءة من وقع الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه الأردن في معركة تفعيل المواطنة وتكريس الهوية الوطنية، مع تأكيد آفاق هاتين القضيتين المنشودة من أجل المزيد من الإنجازات، أما الفصل السادس فقد كان للحديث عن آليات تطوير وتفعيل المواطنة والهوية الوطنية على مستوى الوطن العربي وقراءة فكرية حول المجتمع والدولة ودورهما في التحديث، بينما اشتمل الفصل السابع على خلاصات وآفاق هذه الدراسة، إلى جانب توثيق نتائجها وتوصياتها.في مقدمته للكتاب، فإن المتأمل لأوضاع المجتمع العربي، يرى حالة التمزق التي تعصف بالدول العربية؛ حيث انتقلت مظاهر الضعف والاستلاب من تراجع دور الدولة الوطنية التي ظهرت في أعقاب مرحلة ما بعد الاستعمار إلى البنية العميقة التي حافظت على الروابط التاريخية، والجغرافية، والثقافية، في المجتمع العربي ذاته، وبرزت تحديات جديدة بصورة صارخة، مثل الخلافات المذهبية، والطائفية والإثنية والارهاب بأشكاله، فضلا عن عدم تحقيق مشاريع التنمية الشاملة للكثير من برامجها في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي، والثقافي، ولعل قضايا المواطنة والهوية الوطنية من أهم تلكم التحديات التي تواجه الإنسان العربي، وبحاجة إلى الدراسة وفق منهجية علمية ونقدية تسعى إلى تأصيلها، وبيانها، وتعميقها، واستثمارها كوسيلة بناء وتحديث ونهضة بدلا من أن تكون أداة تخلف وتمزق وخذلان.وفي هذا السياق، يتساءل المؤلف: هل يمكن للإنسان العربي المعاصر الذي يواجه تلك التحديات التفكير برؤى مستقبلية للتنمية الثقافية ومواجهة الاحتلال الذي عاد إلى بعض الدول العربية، ناهيك عن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين؟، وهل ما تزال مشاريع التكامل العربي في النواحي الاقتصادية متاحة؟ لعل هذه الأسئلة وغيرها الكثير تظل أسئلة مهزومة إذا استمرت حالة النكوص الثقافي والاستلاب السياسي.ومن هنا، ينبغي الخروج من حالة اللاسلم واللاحرب التي يعيشها الفكر العربي، وبلورة آفاق جديدة في إطار إرادة سياسية، ومنهجية علمية، ونبذ التطرف وإلغاء الآخر، عسى أن يبدأ الإنسان العربي الخطوة الأولى نحو مشاريع التجديد في جميع المجالات وفق الخصوصية الحضارية الإسلامية والثقافة العربية الأصيلة، ومتطلبات العصر وأدواته.ويقول حليقاوي، إنه في هذه الدراسة كان هاجسه هو البحث عن التجديد، في الأطر العلمية، وفي قضايا المواطن والهوية الوطنية في المجتمع العربي، في كل مدخلاتها ومخرجاتها، مع التطرق إلى دراسة حالة الأردن التي تمثل نموذجا مختلفا في المحيط العربي مع وجود تحديات وضغوطات ومخاطر أضعاف ما تعانيه بعض الدول العربية، ومع ذلك يقدم الأردن صورة مشرقة عن إمكانية الخروج من حالة الضعف نحو ميدان العمل والقوة والاجتهاد، وهذه الدراسة أيضا، تزعم أن مقومات نجاح النقلة الحضارية للدولة العربية الوطنية ممكنة حتى في ضوء جميع التحديات والتراجع الكبير في كل المجالات في حال توافرت معادلات التنمية والتكامل والاستقلالية، والوحدة والتحضر، وهي معادلات قاسية جدا، وعسيرة جدا ومتعبة جدا، ولكنها ليست مستحيلة على الإطلاق.ويوضح المؤلف، أن نتائج هذه الدراسة جاءت كما يلي "المواطن والهوية الوطنية في المجتمع العربي من القضايا المصيرية، مع الإقرار بوجود معوقات وتحديات كبيرة، ولكن البنية التحتية لهاتين القضيتين موجودة وبحاجة إلى المزيد من العمل وفق منهجية علمية صولا إلى الأهدف المنشودة".كما أن المواطنة والهوية الوطنية من القضايا الإشكالية في المجتمع العربي، بمعنى أنهما مرتبطتان بغيرهما من القضايا مثل السلطة السياسية، والتطوير الاقتصادي، وإصلاح التربية والتعليم، والتنمية الثقافية والدمج الديمقراطي.وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية بناء استراتيجيات وطنية شاملة في البلاد العربية من أجل تكريس قيم المواطنة وتعميق عناصر الهوية الوطنية، وأن تطور آلياتها بما يتوافق مع خصوصية الإنساني العربي وطموحاته، وتحتوي على مؤشرات أداء لقياس نتائج تلك الاستراتيجيات على الإنسان العربي.وتدعو الدراسة إلى تقوية الشراكات بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في قضايا المواطنة والهوية الوطنية والحريات العامة والتركيز على عملية الإصلاح الشامل في عملية التعليم والمناهج، بما يضمن الاهتمام بالمنهجية العلمية، والعقلية التقدمية، وترسيخ مفاهيم المواطنة والهوية الوطنية، ونبذ التطرف والعنف والكراهية وإلغاء الآخر.