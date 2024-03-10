الأحد 10 آذار 2024
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الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "ديوان شهداء العزة"‎

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الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "ديوان شهداء العزة"‎
عمان- الغد- أعلن عن أسماء الفائزين بمسابقة "ديوان شهداء العزة" في الكويت، حيث شارك فيه 1410 قصائد لـ1246 شاعرا وشاعرة من 36 دولة عربية وأجنبية.
وأعلن عن الأسماء، ضمن مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية، سعود عبدالعزيز البابطين، وذلك في مقر مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.اضافة اعلان
وقد فاز بجائزة التي قيمتها 15000 دولار الشاعر محمد عبو من الجزائر عن قصيدته (حداء شارب الريح)، وذهبت الجائزة الثانية وقيمتها 10000 دولار للشاعر وضاح علي حاسِر من اليمن عن قصيدته (وطن يصلي في الجحيم)، فيما فاز بالجائزة الثالثة وقيمتها 5000 دولار أحمد سيد هاشم من مملكة البحرين عن قصيدته (شهيد مخضب بالورد).
وقال البابطين "إن هذه المسابقة التي أطلقها والده الراحل عبدالعزيز البابطين في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، انطلاقا من المواقف الثابتة الذي ظل طيلة حياته ملتزما بها، حيث كان رحمه الله حريصا على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة، فكان أول من انتبه إلى ضرورة توثيق معركة طوفان الأقصى شعراً". وأشار البابطين إلى أن لجنة تحكيم متخصصة في الوطن العربي، تلقي المشاركات في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2032، وكان عدد القصائد التي وصلت المؤسسة 1410 قصائد، تقدم بها 1246 شاعرا وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية. لافتاً إلى أن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التحكيم، وتم عرض القصائد الملتزمة بالشروط العامة للمسابقة على لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب، وقد استمر عمل اللجنة قرابة ثلاثة أشهر، عكف خلالها المحكمون على ترتيب القصائد وتقييمها على مقياس مئوي.
وانتهت تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم إلى انتخاب 710 قصائد للمشاركة في الديوان، واختيار القصائد الفائزة، مبينا أن الشعراء هم ضمير الأمة العربية.
كما نوه سعود عبدالعزيز البابطين رئيس المؤسسة عن إقامة احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقة على الشعراء الفائزين يوم الثلاثاء 21 أيار (مايو) 2024 بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بحضور مجلس أمناء المؤسسة ونخبة من الشعراء المشاركين في المسابقة ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف أقطار الوطن العربي.
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