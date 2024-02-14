الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يغتال الفنان الفلسطيني علاء قدوحة مؤدي شخصية "الجنرال موشي"

الفنان الشهيد علاء قدوحة
الفنان الشهيد علاء قدوحة

"أصبح الفنان والممثل هدفا لإسرائيل"، عندما قالها الفنان الفلسطيني علاء قدوحة في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر اغتيال رفيق دربه المخرج محمد خليفة، لم يكن يعلم أنه سيلحق به شهيدا.

اضافة اعلان


مع ساعات فجر اليوم الثلاثاء استشهد علاء مع آخرين من أفراد عائلته، في غارة جوية إسرائيلية استهدفته وعائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


وخلال السنوات الثلاث الماضية نال الفنان الشهيد علاء قدوحة شهرة واسعة، إثر مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "بوابة السماء" من إنتاج العام 2021، وأتبعه بالمشاركة ببطولة مسلسل "قبضة الأحرار" الذي أخرجه الشهيد محمد خليفة، وبمشاركة ممثلين وفنانين آخرين قضى عدد منهم خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 



استهداف الفن المقاوم

تقول أوساط محلية فلسطينية إن اغتيال الفنان الشهيد علاء قدوحة، الذي تعود أصوله لأسرة لاجئة من مدينة يافا داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وبعد عمليات اغتيال مماثلة لـ"أبطال" مسلسل قبضة الأحرار، يظهر بأنه "استهداف ممنهج" لصنّاع الفن المقاوم.


وعقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذها مقاومون من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، باجتياحهم مستوطنات غلاف غزة، استدعى مراقبون ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مسلسل قبضة الأحرار، بوصفه محاكاة تمثيلية للعملية.


ويستند هذا المسلسل الذي أنتجته حركة حماس، ويصنف بأنه "عمل فني استخباراتي"، إلى قصص حقيقية، تبرز ما يطلق عليه "صراع الأدمغة" بين المقاومة وأجهزة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.


وفي العاشر من فبراير/شباط عام 2022، نشرت الجزيرة نت تقريرا استبقت به بث قبضة الأحرار في شهر رمضان من ذلك العام، وآنذاك قال رئيس دائرة الإنتاج في حركة حماس الدكتور محمد ثريا إن الهدف من وراء هذا المسلسل تقديم رواية فلسطينية مضادة للرواية الإسرائيلية، وإبراز تطور أداء المقاومة فيما وصفه "بصراع العقول".


وأضاف ثريا: "نجتهد بإمكاناتنا المتواضعة لمجابهة الكذب والتضليل الإسرائيلي، إدراكا لحجم تأثير الدراما على وعي الجمهور".


وباغتيال قدوحة ومن قبله مخرج قبضة الأحرار محمد خليفة، والمصور مصطفى ثريا، وسبقهم الفنان علي نسمان الذي كان سيشارك في الجزء الثاني من المسلسل، ترجّح أوساط فنية فلسطينية أن تكون عمليات الاغتيال ممنهجة وتهدف إلى "الانتقام" من أبطال عمل فني حولته عملية طوفان الأقصى إلى واقع.


وأبدى فنانون شاركوا في قبضة الأحرار حزنا كبيرا على فراق قدوحة ورفاقه، لكنهم فضلّوا عدم الحديث عن المسلسل، وإذا ما كان سببا في اغتياله ومن سبقوه.


وعقب اغتيال المخرج خليفة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قال الفنان الشهيد علاء قدوحة وهو يشير إلى أنقاض منزل المخرج الشهيد إن الاحتلال شن غارة على المنزل وكأنه يستهدف أحد كبار قادة المقاومة، مضيفا أن "المخرج والممثل والفنان هو هدف لإسرائيل، وهذا ما يفضح كذب الاحتلال وادعاءه بأنه يستهدف المقاومين".


وبالنسبة لقدوحة فإن من وصفه بـ"جيش الاحتلال المهزوم"، تأثر بشكل كبير من المسلسلات والأفلام التي أخرجها خليفة والتي كان لها صدى كبير في العالم العربي والإسلامي، وباغتياله يؤكد الاحتلال أن "الرسالة وصلت".

"الجنرال موشي"

ونال الفنان الشهيد علاء قدوحة شهرة واسعة محليا وعربيا بمقطع مصور قصير نشره على حسابه بمنصة "تيك توك" وظهر فيه بشخصية ضابط إسرائيلي يدعى "الجنرال موشي"، مرتديا زيا عسكريا يشبه زي جيش الاحتلال وبمظهر اعتقد كثيرون أنه بالفعل ضابط إسرائيلي قبل أن تتأكد شخصيته الحقيقية لجمهوره كفنان فلسطيني ساخر.


وفي هذا المقطع كان قدوحة يعلق على مشهد انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي لغراب يسقط علم إسرائيلي، وافتتح مقطعه بآية قرآنية واختتمه بمطالبة الإسرائيليين بالهروب من فلسطين.


وارتفع عدد متابعي الفنان قدوحة، الذي يعرف نفسه على حساباته بمنصات التواصل بأنه فنان شامل يقدم برامج سياسية ساخرة، صيف العام الماضي، عندما نشر مقطعا بعنوان "باي باي إسرائيل" للتعقيب على استشهاد الجندي المصري محمد صلاح الذي اشتبك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وقتل وأصاب عددا منهم بعد تسلله عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، ووصفه قدوحة بأنه "فخر العرب".


واشتهر قدوحة كذلك بمواقفه الوطنية والقومية التي تعكسها حلقات مصورة قصيرة يبثها على حساباته ويعلق من خلالها بأسلوبه الساخر على قضايا الساعة فلسطينيا وعربيا. (الجزيرة)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأردن يشارك في مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون بأبوظبي

الأردن يشارك في مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون بأبوظبي

منذ4 ساعة
أندية سينمائية

وزارة الثقافة تعلن تأسيس أندية سينمائية في محافظات المملكة

13 شباط 2024
1707733629370202100

"ربيع القلب وريحانة" توقيعات نثرية تخطها سناء العبداللات

12 شباط 2024
1707733629390202300

مناقشة العلاقة التكاملية بين المرشد النفسي والمعلم في ملتقى "فيلادلفيا التربوي"

12 شباط 2024
جانب من توقيع الرواية-(من المصدر)

رواية "أزواد" لأبو سليم ترصد حياة "قناص وادي الحرامية"

11 شباط 2024
غلاف الكتاب-(من المصدر)

"فلسطين وشجرة الزيتون".. صلة أصيلة نمتها الأيام وعجزت النكبات عن النيل منها

10 شباط 2024
افكار و مواقف

ماذا يحدث في سورية؟

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رفح.. جردة حساب

سائد كراجة |اليوم

اجتياح رفح حصاد العدوان

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات | منذ16 ساعة
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات | منذ16 ساعة
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |12 شباط 2024
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
Untitled

معنى الابتسامة

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666
 
 