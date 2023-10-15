الأحد 15 تشرين الأول 2023
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"الارتحال إلى الخيال" للقواسمة.. بحوث في الشعر ونقده

"الارتحال إلى الخيال" للقواسمة.. بحوث في الشعر ونقده
"الارتحال إلى الخيال" للقواسمة.. بحوث في الشعر ونقده
عمان- صدر عن دار الخليج للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "الارتحال إلى الخيال"، للدكتور محمد عبدالله القواسمة وهو كتاب نقدي أدبي ويشتمل على تسعة بحوث في الشعر ونقده.اضافة اعلان
يضم الكتاب مجموعة من البحوث في الشعر العربي من مختلف أجناسه وأنواعه: الشعر العمودي (البحر الخليلي)، وشعر التفعيلة، وقصيدة النثر. وتوزعت البحوث على ظواهر وموضوعات شعرية عامة، كما في بحوث: "الصورة الشعرية بين الحقيقة والمجاز"، و"الشعر الإلكتروني التفاعلي"، و"رثاء القدس في الشعر العربي الحديث"، و" الهوية في ثلاث مجموعات من الشعر الفلسطيني المعاصر"، و"إيقاع السرد والحوار في الشعر الأردني المعاصر: حركة نيسان نموذجًا".
كما تناولت البحوث تجارب وموضوعات مهمة في أعمال شعرية لشعراء مرموقين، كما في بحوث: "التجربة الشعرية لمحمد مقدادي"، و"ثنائية الحب والوطن في شعر راضي صدوق"، و"العتبات النصية في مجموعة "فلسطيني كحد السيف" لعلي فودة، و"مجموعة "سماء أوديتي رؤاي" لزهير توفيق.
إن ما يتوخاه القواسمة في هذه البحوث، هو أن يبين ما طرأ على الشعر العربي من تطور في الشكل والمضمون، ويعرف ببعض التجارب الشعرية البارزة في الشعر العربي المعاصر، ويحفر الشعرية العربية لبيان معالجتها مسائل فنية، مثل: الصورة والإيقاع والتكرار والتناص، ومسائل فكرية ما تزال تشغل الوجدان العربي والإنساني، مثل: الحب، والهوية".
وفي مقدمته للكتاب يبين القواسمة، أنه لا يغيب عن باله أن يشير إلى أن المنهج في هذه البحوث هو المنهج الداخلي بما يحتويه من مناهج، مع الإفادة من المنهج الخارجي بما يقتضيه النص وما يحيل إليه.
أما عن اختيار موضوعات هذه البحوث، كما يقول المؤلف: "فقد كانت تحت وطأة ظروف أدبية وفكرية واجهته في السنوات الماضية، لكنها لم تخرج عن سياق ما اعتاد عليه من الاحتفاء بالنص، بما يقوله، وبما يجيء عليه من هيئة وبنية لا غير".
ويأمل القواسمة، في أن ينتفع بهذا العمل الباحثون والدارسون للشعر العربي والمهتمين بالنقد والقراء عامة، وأن يؤثر بالحركة الثقافية، بإثرائها بأفكار جديدة، وإثارة نقاش حول ما طرح في الكتاب من قضايا.
ويذكر أن الدكتور محمد القواسمة هو كاتب وأكاديمي أردني، حاصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث، عضو رابطة الكتاب الأردنيين، اتحاد الكتاب العرب وعضو مؤسس في جمعية النقاد الأردنيين. وله مقالة أسبوعية في جريدة الدستور الأردنية.
صدر له العديد من المؤلفات في مجال الأجناس الأدبية المختلفة: الشعر والمسرح والرواية والقصة القصيرة والمقالة.
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