الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البابطين الثقافية تستنهض الشعراء للمشاركة في ديوان "شهداء العزة"

مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية
 وجهت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نداء إلى شعراء العربية، في جميع أنحاء العالم للمشاركة في "ديوان شهداء العزة" حيث تأمل المؤسسة موافاتها بالقصائد المشاركة المعبرة عن المشاعر الوطنية والإنسانية التي تعتمل في نفوس الجميع جراء ما يحدث في غزة من فظائع رهيبة بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني من دون رحمة أو وازع من ضمير. اضافة اعلان
ويأتي هذا النداء من مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، تأكيدا لموقف  الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية من القضية الفلسطينية وتضامنا مع أهالي غزة ودعم صمودهم ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم.
هذا وتنظم المؤسسة مسابقة بين القصائد المشاركة بعرضها على لجنة تحكيم فنية متخصصة، وتمنح القصيدة الأولى مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار،  والقصيدة الثانية مكافأة قدرها ثلاثة آلاف دولار، والثالثة مكافأة قدرها ألفا دولار.
على أن تصدر القصائد المشاركة في ديوان يخصص ريعه كاملا لصالح المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وحددت المؤسسة مجموعة من الشروط حيث يشترط في القصائد المشاركة، أن تكون باللغة العربية الفصحى وآخر موعد لقبول المشاركة 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن يرسل المشارك نبذة تعريفية مختصرة عنه مع بيانات الاتصال الخاصة به بريديا وهاتفيا وإلكترونيا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيرة الثقافة تفتتح معرض "نصرة غزة"

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "نصرة غزة"

26 تشرين الأول 2023
شاعران يقرآن قصائد تلهب وهج المقاومة في غزة

شاعران يقرآن قصائد تستلهم وهج المقاومة في غزة

25 تشرين الأول 2023
Untitled-1

العدد الجديد من مجلة أفكار: الخطاب السينمائي وتشكيل الوعي

25 تشرين الأول 2023
عدد جديد من مجلة نزوى ودراسات حول ملف يتناول تاريخ الألم البشري

عدد جديد من مجلة نزوى ودراسات حول ملف يتناول تاريخ الألم البشري

25 تشرين الأول 2023
البابطين الثقافية تستنهض الشعراء العرب للمشاركة في ديوان شهداء العزة

البابطين الثقافية تستنهض الشعراء العرب للمشاركة في ديوان شهداء العزة

25 تشرين الأول 2023
"مؤتمر المكتبات" يناقش تجارب القطاع بمشاركة أكثر من 400 خبير

"مؤتمر المكتبات" يناقش تجارب القطاع بمشاركة أكثر من 400 خبير

24 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |منذ 7 دقيقة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |منذ 9 دقيقة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 