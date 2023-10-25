البابطين الثقافية تستنهض الشعراء للمشاركة في ديوان "شهداء العزة"

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وجهت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية نداء إلى شعراء العربية، في جميع أنحاء العالم للمشاركة في "ديوان شهداء العزة" حيث تأمل المؤسسة موافاتها بالقصائد المشاركة المعبرة عن المشاعر الوطنية والإنسانية التي تعتمل في نفوس الجميع جراء ما يحدث في غزة من فظائع رهيبة بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني من دون رحمة أو وازع من ضمير.ويأتي هذا النداء من مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، تأكيدا لموقف الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية من القضية الفلسطينية وتضامنا مع أهالي غزة ودعم صمودهم ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم.هذا وتنظم المؤسسة مسابقة بين القصائد المشاركة بعرضها على لجنة تحكيم فنية متخصصة، وتمنح القصيدة الأولى مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار، والقصيدة الثانية مكافأة قدرها ثلاثة آلاف دولار، والثالثة مكافأة قدرها ألفا دولار.على أن تصدر القصائد المشاركة في ديوان يخصص ريعه كاملا لصالح المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وحددت المؤسسة مجموعة من الشروط حيث يشترط في القصائد المشاركة، أن تكون باللغة العربية الفصحى وآخر موعد لقبول المشاركة 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن يرسل المشارك نبذة تعريفية مختصرة عنه مع بيانات الاتصال الخاصة به بريديا وهاتفيا وإلكترونيا.