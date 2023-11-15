البابطين الثقافية يطلق دورة تدريبية مكثفة في اللغة العربية

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أعلنت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية عن دورة تدريبية مكثفة في اللغة العربية للبنات والبنين بالتعاون مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك في ثلاث مواد، وهي: النحو والصرف و قواعد الكتابة العربية و الخط العربي.وقالت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في بيان صحافي أن مدة الدورة أسبوعان و تبدأ من الأحد ١٩ الجاري ولغاية الخميس الموافق ٣٠ من الشهر نفسه، وبواقع ساعة واحدة يوميًّا لكل مادة (عشر ساعات)وأشارت المؤسسة إلى من يرغب في الإشتراك بالدورة عليه بالتسجيل لدى سكرتارية قسم اللغة العربية - كلية التربية الأساسية المبنى 9 - الدور الأرضي، وذلك أثناء الدوام الرسمي.وقال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين إن تعاون المؤسسة مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على دعم اللغة العربية عبر نشر ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديراً لمكانتها بين اللغات العالمية، وإيماناً بأهمية التعليم ودوره الجوهري في اكتساب المعرفة والحصول على المعلومات وتدريب العقل البشري على التقدم والتطور.وأكد أهمية الدور من إقامة مثل هذه الدورات في تعزيز وتوطيد ركائز العملية التعليمية عبر نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الطلبة باعتبارها حاضر الامة ومستقبلها.ودعا المهتمين بهذا البرنامج التدريبي إلى التسجيل بهذه الدورات لما لها من أهمية في اكتساب المعلومات والمهارات اللغوية والخبرات الجديدة.ويحاضر في الدورة نخبة من الأساتذة في التخصصات سالفة الذكر بينهم د. محمد مصطفى محمود في النحو والصرف ، و د. رمضان بديني في قواعد الكتابة العربية ، و .أ. أيمن عبدالله الحسن في الخط العربي