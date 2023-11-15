الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البابطين الثقافية يطلق دورة تدريبية مكثفة في اللغة العربية

الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين
الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين
أعلنت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية  عن دورة تدريبية مكثفة في اللغة العربية للبنات والبنين بالتعاون مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك في ثلاث مواد، وهي: النحو والصرف و قواعد الكتابة العربية و الخط العربي.اضافة اعلان

وقالت مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في بيان صحافي أن مدة الدورة أسبوعان و تبدأ من الأحد ١٩ الجاري  ولغاية الخميس الموافق ٣٠ من الشهر نفسه، وبواقع ساعة واحدة يوميًّا لكل مادة (عشر ساعات)

وأشارت المؤسسة إلى من يرغب في الإشتراك بالدورة عليه بالتسجيل لدى سكرتارية قسم اللغة العربية - كلية التربية الأساسية المبنى 9 - الدور الأرضي، وذلك أثناء الدوام الرسمي.

وقال الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين  إن تعاون المؤسسة مع كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على دعم اللغة العربية عبر نشر ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديراً  لمكانتها بين اللغات العالمية، وإيماناً بأهمية التعليم ودوره الجوهري في اكتساب المعرفة والحصول على المعلومات وتدريب العقل البشري على التقدم والتطور.

وأكد أهمية الدور من إقامة مثل هذه الدورات في تعزيز وتوطيد ركائز العملية التعليمية عبر نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الطلبة باعتبارها حاضر الامة ومستقبلها.

ودعا المهتمين بهذا البرنامج التدريبي إلى التسجيل بهذه الدورات لما لها من أهمية في اكتساب المعلومات والمهارات اللغوية والخبرات الجديدة.

ويحاضر في الدورة نخبة من الأساتذة في التخصصات سالفة الذكر بينهم د. محمد مصطفى محمود في النحو والصرف ، و د. رمضان بديني في قواعد الكتابة العربية ، و .أ. أيمن عبدالله الحسن في الخط العربي
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"الشارقة الدولي للكتاب".. أكبر معرض في العالم للعام الثالث على التوالي

"الشارقة الدولي للكتاب".. أكبر معرض في العالم للعام الثالث على التوالي

منذ18 ساعة
رحيل أيقونة الموسيقا والغناء السوداني محمد الأمين

رحيل أيقونة الموسيقا والغناء السوداني محمد الأمين

منذ18 ساعة
دارة الفنون – مؤسسة خالد شومان

دارة الفنون تقدم أعمالاً لفنانين تضامناً مع فلسطين

14 تشرين الثاني 2023
ناشرون وكتاب: الذكاء الاصطناعي يعجز عن مجاراة الإبداع

ناشرون وكتاب: الذكاء الاصطناعي يعجز عن مجاراة الإبداع

13 تشرين الثاني 2023
Untitled-1

"رباعيات جنين".. كتيبة شعراء تمجد مقاومة المدينة ومخيمها

13 تشرين الثاني 2023
حصلت الشهيدة هبة أبو ندى على جائزة الشارقة للإبداع العربي

الجزائر: مسابقة باسم الشاعرة الغزية الشهيدة هبة أبو ندى

13 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ18 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ18 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 