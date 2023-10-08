الباحثة فاطمة حلمي تصدر "بلاغة السؤال والجواب"

عزيزة علي

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صدر عن دار "الآن ناشرون وموزعون" كتاب بعنوان "بلاغة السؤال والجواب- دراسة في جماليات الهوامل والشوامل"، للباحثة فاطمة حلمي.الأكاديمي والناقد د. غسان إسماعيل عبد الخالق كتب تقديما للكتاب بين فيه، أن الباحثة فاطمة حلمي، بددت بدراستها هذه، الشعوري بالأسى على واقع البحث العلمي والدراسات العليا في الوطن العربي، "سواء على صعيد الموضوع الذي اختارت أن تنجزه بإشرافي، أم على صعيد المنهج الذي اتبعته لمقاربة الموضوع"؛ فقد ركبت مركبا صعبا يتحاشاه كثير من الدارسين المحترفين، ألا وهو النثر الفلسفي في العصر العباسي بوجه عام، ومداخلات التوحيدي وابن مسكويه في (الهوامل والشوامل) بوجه خاص.ويشير، إلى أن هذه الدراسة "بلاغة السؤال والجواب في الهوامل والشوامل"، لا تخلو من المآخذ أو الهفوات – وأي دراسة تراها تخلو منها؟ - ولكنني أزعم أن هذه الدراسة حلقت تحليقا ملحوظا باتجاه امتلاك الإجابة عن ثلاثة أسئلة عويصة وهي:"ما المقصود بفلسفة وبلاغة السؤال والجواب؟ ما المقصود بجماليات المضمون في أسئلة (الهوامل والشوامل) وأجوبته؟ ما المقصود بجماليات الأسلوب في أسئلة ( الهوامل والشوامل) وأجوبته؟".وخلص عبدالخالق، إلى أن حلمي في دراستها هذه أسهمت في تسليط أضواء جديدة على مفهوم السؤال والجواب في الثقافة العربية، وعلى علاقة الأدب العربي بالفلسفة، وعلى علامات فارقة في النثر الفلسفي لأبي حيان التوحيدي وابن مسكويه.فيما قالت المؤلفة في مقدمتها للكتاب: "إنها سعت في هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:"التنويه بأهم المعالم الفكرية والأدبية في حياة كل من التوحيدي ومسكويه، إبراز مركزية السؤال والجواب في الثقافة العربية بوجه عام وفي (الهوامل والشوامل) بوجه خاص، تسليط الضوء على أبرز ملامح (الهوامل والشوامل) من الناحية الفكرية، تشخيص أبرز ملامح (الهوامل والشوامل) من الناحية الأسلوبية".وأضافت المؤلفة، أنه على الرغم من تواتر المؤلفات والأبحاث في الفلسفة العربية وفلسفة الأخلاق، وفي مصنفات كل من التوحيدي ومسكويه، فإنني لم أقع على مؤلف أو بحث خص (الهوامل والشوامل) بدراسة وافية مستقلة، باستثناء ثلاث دراسات بحثت السؤال في (الهوامل والشوامل). وعدا ذلك، فإن جل ما صادفته من الأبحاث والدراسات العربية والأجنبية، لا يتجاوز تناول بعض مسائل (الهوامل والشوامل)؛ في السياسة أو في الأخلاق أو في الأنثربولوجيا.وأوضحت حلمي الكتاب جاء في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة؛ فشرحت في التمهيد بلاغة السؤال والجواب بالمعنى الذي أعانني على تلمس الأدب الفلسفي في (الهوامل والشوامل). كما عرضت فيه موجزا للبلاغة القديمة والبلاغة الجديدة المقصودة في هذه الدراسة، وبينت أسباب اختياري لها منهجيا وتحليليا.ولقد أفردت الفصل الأول لمقاربة الرؤية الفكرية المضمونيّة ذات البعد الإنساني في (الهوامل والشوامل). وبالاستناد إلى الاستقراء المخلص والتحليل الحثيث، وجدت أنها تقع في سبعة مسارب هي: المعرفة والأخلاق والإنسان والسياسة والجمال والبلاغة والنقد. ولم آل جهدا لتتبع الأجزاء المتناثرة لكل مضمون عبر العديد من المسائل، فنظمتها معا منعا للتشتت والتبعثر.وخصصت الفصل الثاني، لمقاربة التشكيل الأسلوبي في (الهوامل والشوامل). مستعينة على ذلك بضروب من التحليل في ضوء البلاغة الجديدة. وعلى الرغم من أنني لم آل جهداً لعرض العديد من الوجوه الجمالية في هذا السفر، فإنني مقتنعة بأنه ما يزال مجالا حيويا خصبا قابلا للاستنطاق الجمالي، من زوايا نظر نقدية وفلسفية أخرى.وقع اختياري على (الهوامل والشوامل) لثلاثة أسباب: أولا؛ لأنه كتاب يجمع بين الفلسفة والأدب على المستويين الفكري والأسلوبي، وثانيا؛ لأنه كتاب يجمع بين علمين بارزين من أعلام الأدب والفسلفة، وأما السبب الثالث؛ فلأنه يمثل مختبرا نموذجيا لبلاغة السؤال والجواب. ولا ينبغي أن نستغرب اتجاه الفيلسوف العربي المعاصر محمد أركون إلى اختيار عنوان (الهوامل والشوامل) للطبعة العربية من كتابه (ألف باء الإسلام- من أجل الخروج من السياقات الدوغمائية المغلقة)؛ حيث أراد من هذا الاختيار الإشارة إلى جرأة التوحيدي ومسكويه على إثارة قضايا الإنسان الوجودية الملحة، ما جعلني أفرد لها فصلا رئيسا يناقش مضامينها ويشرحها.أما النتائج والتوصيات التي خرجت بها في هذه الدراسة فهي، "عنوان الكتاب (الأولى الهوامل والشوامل) قيد على نحو يعطي مسكويه الأفضلية على التوحيدي، فظهر الأول كما لو أنه موئل الحكمة وظهر الثاني كما لو أنه المريد الحائر. مع أن التوحيدي بدا مسكويه في كثير من المواضع؛ بلاغة وحكمة. ثانيا: اتّسمت بلاغة المضمون بعدد من الملامح البارزة مثل: التفرد، والشمول، والمواكبة، وجمهرة الفلسفة، وتقييم وتقويم الواقع، والتنوع الثقافي، وصيانة الثوابت، والروح الحجاجية، والنزعة الإنسانية العميقة، ومعرفة الله بوصفها السعادة. ثالثا: اتسمت بلاغة الأسلوب بعدد من الملامح البارزة مثل: البنية الحوارية التفاعلية المفتوحة، بروز تقنيات الحجاج، بروز أنماط من أساليب الإنشاء، وعلى النحو الذي وصفناه بتوسع في الفصل الثاني.رابعاً: توصي الباحثة بإيلاء النثر الفلسفي في العصر العباسي، مزيدا من عناية الباحثين، وتدعوهم لمقاربته من منظورات متعددة. خامساً: توصي الباحثة بإيلاء (الهوامل والشوامل)، مزيدا من عناية الباحثين، وتدعوهم لمقاربته من منظورات متعددة.سادسا: توصي الباحثة بإعادة تحقيق وطبع وتنقيح (الهوامل والشوامل)، نظرا لأن النسخ المتداولة منه، ما تزال تعاني من وجود أخطاء في التحقيق والطباعة. سابعا: أظهرت هذه الدراسة التي قامت بها الباحثة، أن مقاربة (الهوامل والشوامل)، انطلاقا من منهجيات النقد الراهنة مثل: تحليل الخطاب / الحجاج والبلاغة الجديدة، يمكن أن تثري النص المدروس بوجه خاص والدرس النقدي بوجه عام".