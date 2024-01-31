الباحثة قرمان تضع بين يدي القارئ نشأة وتطور الأثواب التقليدية الفلسطينية

عزيزة علي

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عجت صفحات كتاب "الأثواب التقليدية الفلسطينية- نشأة وتطور" بالألوان الحاذقة، والرسومات الثرية، وأنماط النسجيات المختلفة، والتي لها دور مهم في التعريف بالهوية الثقافية الفلسطينية التي انتشرت في شتى مناحي الحياة في فلسطين.صدر الكتاب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لرئيسة مؤسسة التراث الفلسطيني الباحثة حنان قرمان منير.وتشير المؤلفة، في كلمة على غلاف الكتاب، إلى أن الاحتفال برسومات هذا الكتاب وألوانه يشير إلى استمرارية التقاليد الفلسطينية، فالنظرة إلى "أثواب فلسطين وتطريزها تعكس ثراء ثقافة هذا البلد وتاريخه". وتوضح منير، أن هذا الكتاب هو حصيلة عمل أكثر من عشرين عاما من البحث والدراسة المعمقة لمصادر التطريز ونشأة الأثواب الفلسطينية في المتاحف المختلفة حول العالم، بدءا من فنون النسجيات العربية خلال العصور القديمة، مرورا بفنون العصور الوسطى حتى عصرنا هذا، موثقة تطور الثوب وفنون النسجيات في مناطق فلسطين المختلفة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.وتقول إن الكتاب يضم أكثر من خمسمائة صورة ملونة من مجموعة "فرح وحنان منير" الشهيرة، ومنها المنسوجات المطرزة والأثواب التقليدية وقبعات النساء القرويات، ومنها العباءات والمعاطف والأحزمة والأحذية الرجالية، ولا شك في أن الاختيار المتقن لألوان خيط الحرير المستعمل في غرزات التطريز على قماش الكتاب الطببيعي يفتح شهية الناظر، كما أن التصوير الفاخر والمعرفة المميزة للمادة المدروسة يجعلاننا نقدر التطريز الفلسطيني عاليا، ومن هنا تكمن أهمية هذا الكتاب لروعة الفن الفريد فيه.الدكتورة حنان عشراوي، كتبت تمهيدا للكتاب تقول فيه "إن من الجميل أن نرتدي الوطن ثوبا ونتوشح به شالا ونضعه فوق الرأس تاجا، ومعنى، وهوية، وليس أبلغ من أن نكتب سيرة وجودنا وبقائنا بخيوط ملونة، حتى إذا رآنا الآخرون قالوا: فلسطينيين"، لافتة إلى أن حنان قرمان منير ابنة حيفا أبهرتنا بإنجازها لهذا الكتاب "الأثواب التقليدية الفلسطينية: نشأة وتطور"، حيث وثقت من خلاله لفلسطين هويتها كاملة غير منقوصة وألبستها ثوب البهاء.وأضافت عشراوي، أن ما صنعته منير بمبادرتها الذاتية، وبإمكاناتها المحدودة، وبمؤازرة ودعم زوجها فرح منير، ينتمي إلى الإنجازات الاستثنائية التي تحتاج إلى بحث مضن، ومتابعة، ودراسة، وتحليل، وعودة إلى الأصول، مبينة أن العودة إلى الأصول لم تكن بالأمر السهل واليسير بعد النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني في العام 1948 وتدمير مئات القرى وتشريد أهلها في شتى أرجاء الأرض، حاملين معهم هويتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم وزيهم الشعبي.وأشارت عشراوي إلى أن منير، الخبيرة والباحثة في علم الأحياء الجزئية، احتاجت الى خمسة وعشرين عاما من البحث والدراسة، كي تنجز مشروعها بتجميع كل تلك الخيوط والألوان والأماكن التي تنتمي إليها في بوتقة متكاملة تجسد مختلف مدن وقرى فلسطين التاريخية، لتؤكد لمن انساق وراء رواية "الآخر" أن فلسطين لم تكن يوماً أرضا بلا شعب، بل كانت على مدار التاريخ أرضا وشعبا وحضارة.وأكدت عشراوي أن كتاب "الأثواب التقليدية الفلسطينية: نشأة وتطور" يعد مرجعا متكاملا بما يتضمنه من معلومات وصور فيما يخص تاريخ ونشأة وتطور فن التطريز في فلسطين، وبرأيي هو بمثابة "كوشان طابو" تراثي وثقافي بكل أرض فلسطين، لأن كل ثوب أو قطعة حلي تمثل قرية أو مدينة كانت عامرة بأهلها قبل العام 1948، كما يشكل هذا الكتاب وثيقة تاريخية متكاملة تقدم من خلالها منير مرافعة مشفوعة بالخيوط والخطوط والألوان حول أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه التي سلبت منه، وتفضح كل محاولات الطمس والتزوير والتهويد والمصادرة من جانب المؤسسة الإسرائيلية لكل أشكال التراث الفلسطيني، بدءا بالثوب المطرز، وليس انتهاء بالتراث المطبخي.وقالت عشراوي، إن منير المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، اختارت أن تصدر كتابها بداية باللغة الإنجليزية، لتمكن الشعوب الأخرى من التعرف على الشعب الفلسطيني وحضارته وتراثه وتقاليده وعلى رسالته الوطنية والإنسانية والتاريخية. واليوم يكتمل هذا الإنجاز بصدور النسخة العربية من الكتاب ليكون مرجعا لأبناء فلسطين في الوطن المنافي ولكل الشعوب العربية، لكي تتمكن الأجيال المقبلة من التعرف على هذا الموروث التاريخي العظيم وتنميته وتطويره وحمايته من الضياع والاندثار، فهذا يشكل جوهر الهوية وحافز البقاء.في مقدمتها للكتاب، تقول الباحثة حنان منير، إن توزيع الثوب حسب أنماط المناطق عمل غير سهل، حيث اتبعت بعض القرى أنماط قرى مجاورة لها أكثر من غيرها. ولهذا حاولت تجميع الأثواب حسب تشابهها لأنماط مناطق معينة، أو حسب حدود المقاطعات في ذلك الوقت، مبينة أن أثواب بدو الجليل تعبر وترمز عن جذور أصحابها ونزوحهم عن مناطقهم، كذلك بالنسبة لثوب بيت لحم، فإن تحليلا جغرافيا لأثواب المناطق المختلفة يعطينا فكرة عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي في البلاد آنذاك، ويزودنا أحيانا بنظرة تاريخية عميقة وخلابة.وتشير منير إلى أن أول قطعة صنعت في مجموعة "فرح وحنان منير"، يوم كانت فلسطين ما تزال جزءا من الإمبراطورية العثمانية التي دامت عدة قرون، ويعود تاريخ بعض قطع هذه المجموعة للعام 1850، فقد مرت فلسطين خلال هذه الفترة بمراحل انتقالية مهمة، ومنها تأثير أوروبا على المنطقة من خلال تجارتها الخارجية، وتأثير الحروب على اقتصاد البلاد. وقانون سمح الأرض الصادر بين 1858 و1867 للأجانب بحق امتلاك العقارات في الإمبراطورية العثمانية، كما سمح بتدفق المؤسسات الأوروبية وتأسيس المدارس والكنائس والمستشفيات والفنادق خال الفترة بين 1850 و1880.وتابعت منير "كان هذا له تأثير مشابه على البلاد. وشجع القناصل الأوروبيون المعتمدون في مدن فلسطين الرئيسية على الاندماج في السوق العالمية عن طريق التوسع في التجارة مع أوروبا، بما فيها القمح والشعير والسمسم وصابون زيت الزيتون والقطن. يومها صدّرت فلسطين من فائض محصولها الزراعي إلى مصر ولبنان وآسيا الصغرى وأوروبا. وارتفعت هذه الصادرات خلال حرب القرم في خمسينيات القرن التاسع عشر يوم زاد الطلب على القمح، ومع نهاية الحرب الأهلية الأميركية في الستينيات من القرن ذاته، وتوقف تصدير القطن الأميركي لبريطانيا، جاءت فلسطين ومصر لملء الفراغ".وتقول منير، إنه في بداية خمسينيات القرن التاسع عشر، أصبحت مبيعات الأثواب المطرزة، سواء من قبل تجار الآثار أو مباشرة من أصحاب الثوب، مطلوبة جدا من السياح، ومن البديهي أن تكون قد جاءت القطع القديمة ضمن مجموعتنا من عشاق هذه الأثواب الذين حافظوا عليها، متفادين العبث بها عند إعادة استعمالها. يلاحظ أحيانا أن قطعا مطرزة مأخوذة من أثواب قديمة قد أضيفت على أثواب طرزت خلال مطلع القرن الماضي، أو أضيفت على أثواب الأولاد، أو على قطع بيتية أخرى.أما في المناطق التي قل فيها التطريز الكثيف كمدينتي نابلس والناصرة، فلم يحافظ على هذه الأثواب من جيل لآخر، ولهذا ما تبقى من هذه المناطق هو القليل، ثم صهرت الأثواب المصنوعة من القماش المقصب بخيوط فضية على أيدي صياغ مدينة الناصرة، وذلك للحصول على معدن الفضة. كون مدينة القدس في مطلع القرن العشرين كانت مركزا مرغوبا للسياح وتجار الآثار، وكان دكان الهدايا المرفقة لفندق الأمريكان كولوني في مدينة القدس من أهم المصادر لشراء الأثواب الفلسطينية، كما امتلكت السيدة التلحمية نجمة خروفة حانوتا في مدينة القدس متجرا متخصصا في بيع أثواب تقليدية مطرزة، وكان حانوتها مصدرا لبعض القطع القديمة التي أضيفت للمجموعات المختلفة. بعد وفاتها، استمر ابنا أخيها سليم وعبد الله يمارسان هذه المهنة حتى قبل سنوات معدودة.وتشير منير إلى أنه نتيجة للهجرة من مناطق مجاورة "خاصة لبنان وسورية"، إلى فلسطين، ونتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسن أمن المزارعين الذين عاشوا في السهول الخصبة خلال فترة بين منتصف العام 1860 والعام 1880، زاد عدد سكان البلاد بنسبة الثلث، وخاصة في الشمال والمناطق الساحلية. يومها عانى سكان البلاد من مشكلتين مهمتين في تعاملهم مع السلطات العثمانية، أولاً الضرائب المرتفعة، حيث إن كمية الضرائب المدفوعة والمفروضة بالقوة من قبل جباة الضرائب أو ممثليهم المحليين أصبحت أكثر من ثلث بدلا من العشر المطلوب، وثانيا الخدمة العسكرية التي أجبرت الفلسطينيين على القتال في حروب البلقان وروسيا. وفي هذا المجال، ذكر القيادي المقدسي "يوسف الخالدي في القرن التاسع عشر: أعلنت فلسطين الحداد على مقتل أكثر من عشرة آلاف جندي غالبيتهم من الطبقات الفقيرة". توضح منير أن هذه الخسارة غير المسبوقة كانت تعادل اثنين بالمائة من تعداد السكان الذين بلغ عددهم في بداية العام 1880 ما يقرب من 500,000 نسمة، ما يعني أن أكثر من نصف رجال القرية الصغار قاتلوا في الحرب. وقد التقط الرسام الألماني في رسمته التاريخية في العام 1888، يافا، تجنيد جنود أتراك في فلسطين ألم أهاليهم، وخلال وداعهم على ظهر سفن من ميناء يافا، وهذه العقوبات المتمثلة في الضرائب المرتفعة، والتجنيد الإجباري، أدت إلى الكثير من المآسي التي روتها الأجيال. في هذه الفترة، أخفى غالبية المزارعين أملاكهم عن جباة الضرائب، كما قللوا من حلي وتطريز أثواب نسائهم التقليدية. فنجد أن التطريز على ثوب القرن التاسع عشر كان أقل تطريزا من ثوب ما بعد العام 1918 يوم تبدل الحكم العثماني بحكم الانتداب البريطاني.وتحت عنوان "فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين"، تقول منير "زادت التجارة مع بريطانيا أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين، فرصفت الشوارع، وتحسن ميناء حيفا، ومد خط أنابيب النفط من العراق إلى مصافي حيفا. واستعمل البريطانيون الخطوط الحديدية التي بناها الأتراك العام 1905، والممتدة إلى مدينتي حيفا ويافا الواقعتين على البحر لتحسين تجارة فلسطين، مما قلل من دور ميناء مدينة بيروت ذات الحكم الفرنسي كمنفذ وحيد على سواحل المتوسط".توضح أنه في مطلع العام 1920 وحتى العام 1940، عكست الأثواب التقليدية في القرى وضعا اقتصاديا أفضل، وأصبحت الأثواب مطرزة بكثافة، مستعملين قماشا سوريا مصنوعا من الحرير وخيطا من المعدن، كما أصبح غطاء الرأس أجمل. وفي هذه الفترة وقع أهل مدن فلسطين تحت تأثير الأوروبيين ومدارسهم التي أسسوها هناك، وكما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي في مدن أخرى في العالم العربي، كبيروت ودمشق والقاهرة، لبس معظم سكان مدن فلسطين أثوابا أوروبية. انعكست نتائج الحرب العربية الإسرائيلية العام 1948، وما سببته من نكبة على حياة السكان الاجتماعية حتى يومنا هذا، حيث طرد غالبية أهالي القرى والمدن من بيوتهم خال الحرب، وهدمت غالبية القرى بعد الحرب. وتحدثت منير عن أهالي المدن الفلسطينية الذين طردوا من مدنهم، فقد وجدوا أماكن عمل ونجحوا في تأسيس أعمال في البلاد التي لجؤوا اليها، لكن المزارعين الذين اعتمدت حياتهم على حراثة الأرض أصبحوا لاجئين لا يملكون الأرض، ويسكنون مخيمات أقامتها الأمم المتحدة في الضفة الغربية ودول مجاورة كسورية والأردن ولبنان ومصر، وما يزال العديد من أحفاد هؤلاء اللاجئين يسكنون المخيمات إلى يومنا هذا.