الباحث الزرو يتحدث عن معطيات وسيناريوهات المشهد الفلسطيني

عزيزة علي

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عمان- أقام منتدى الرواد الكبار أول من أمس، محاضرة ألقاها الباحث نواف الزرو بعنوان "معطيات المشهد الفلسطيني وسيناريوهات مستقبل غزة"، أدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.حضر هذا اللقاء جمهور من المهتمين في الشأن الثقافي والسياسي إلى جانب مديرة المنتدى هيفاء البشير التي قالت: "نستضيف في منتدى الرواد الباحث نواف الزرو، المختص في الشأن الفلسطيني، إضافة إلى متابعته بدقة لكل ما يجري من أحداث في غزة خاصة وفي فلسطين ليتحفنا بتحليل سياسي عميق ورؤية شاملة للأحداث، حيث ينم ذلك عن ذكاء وقدرة واسعة على قراءة المشهد".وأضافت البشير أن غزة ما تزال تنزف وسط صمود أهلها وتصدي رجال المقاومة الذين نذروا أنفسهم للحق وتحرير أرضهم مهما كلفهم الثمن، والصمت المريب من بعض الدول وتباطؤ في إيجاد حل، ووقف النزف الدموي، مبينة أن ما يجري من أحداث في غزة هي مجزرة طاحنة لم يشهد مثلها التاريخ، فهي معركة لمحو الهوية وصراع وجودي وجذري.من جانبه قال الباحث نواف الزرو: "قد يتساءل الكثيرون من الفلسطينيين وغيرهم: إلى متى يا ترى تستمر هذه الحروب الإبادية الصهيونية ضد الفلسطينيين، نساء وأطفالا وشبانا وشيبا..!؟ والى متى نتابع هذا المشهد الفلسطيني المتخم بالمجازر والشهداء والجرحى والمعتقلين، وكذلك بالجرافات الصهيونية التي لا تتوقف عن أعمال الهدم والتجريف...؟! إلى متى تستمر المشاهد الفلسطينية المروعة...؟!.وأضاف الزرو: على ضوء ما يجري في غزة من حرب صهيونية إبادية ضد شعب كامل، من تدمير شامل ومحو كامل عن وجه الأرض لأحياء كاملة وهدمها على رؤوس ساكنيها في مدن وبلدات وقرى قطاع غزة، نستطيع أن نوثق في الجوهر وفي الصميم، أننا أمام أكثر من ستة وسبعين عاما من سياسات التطهير العرقي وجرائم الحرب الصهيونية المفتوحة في فلسطين، ولم يحرك العالم ساكنا، "لم يظهر العين الحمرا كما يظهرها في أماكن أخرى"، "ولم تتحرك العدل الدولية أو الجنائية الدولية أبدا، فأين إذن المحكمتين العدل والجنائية الدوليتين عن محاسبة وعقاب" إسرائيل الارهابية المجرمة ومجرمي الحرب الصهاينة..؟!ورأى الزرو، أن الحقيقة الكبرى في المشهد هي أن انتهاء الحملة الحربية الصهيونية الحالية في غزة إن كان قريبا أو بعيدا ما هي إلا هدنة تكتيكية ربما تطول أو تقصر، ولكنها ليست نهاية للصراع والحروب المفتوحة مع الكيان، فالدولة الصهيونية مشغولة –لا تنام-بقضاياها الاستراتيجية-الوجودية، إن كان على مستوى الاستيطان والتهويد واختطاف الأرض والتاريخ وتزييف الرواية، أو كان على مستوى الجبهات الأخرى ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تنشغل فيه بحسابات البقاء والحروب المفتوحة مع الفلسطينيين والامة العربية.وأضاف الزرو أن الدولة الصهيونية يتلبسها ما يمكن أن نطلق عليه حالة "جنون الحروب والقتل"، ولكنها على خلاف أي جنون قد يخطر بالبال، فإنه جنون مدجج بالفكر والأيديولوجيا والأدبيات العنصرية الإرهابية. وهذا ما ذكره "افيغدور بيغن"، حفيد مناحيم بيغن عندما أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت آحرونوت" قائلا: "تتدفق في عروقنا جميعا دماء قتلة".وقال الزرو: "إن متابعة حثيثة للخريطة السياسية – العسكرية- الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أنهم في "إسرائيل"، من ساسة وجنرالات وباحثين وخبراء يجمعون على خيار الحرب دائما، بل إنهم يتبنون استراتيجية الحرب المفتوحة.وخلص الزرو إلى أن الرسم البياني الإسرائيلي، يبين أن وقت وتوقيت هذه الحروب مفتوح، في فلسطين هي جبهة مشتعلة ومرشحة لمزيد من التصعيد دائما نظرا لمخططات الاحتلال الإبادية للحقوق الفلسطينية المتآكلة.