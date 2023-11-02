الباحث يوسف يوسف يصدر "الحروب الصليبية بين روايتين"

عزيزة علي

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ضمن سلسلة فكر ومعرفة؛ صدر عن وزارة الثقافة؛ دراسة مقارنة بعنوان "الواقعي والمتخيل الحروب الصليبية بين روايتين"، وهو كتاب للباحث يوسف يوسف.تتناول هذه الدراسة ثلاث روايات، على أساس جماليات النص من ناحية بيئة المجتمع، وأتت كل رواية منها للتعبير عنه وتصوير واقعه مثلا "رواية عاموس عوز، تعبر عن مجتمعات يهودية شرقية خلال الحملة الصليبية الأولى، بيما تعبر رواية أمين معلوف، عن مجتمع عربي خلال سنوات الحروب الصليبية الممتدة لقرنين من الزمان، فيما تعبر رواية علي بدر، عن مجتمع عربي معاصر في نهايات القرن العشرين الميلادي.مؤلف هذه الدراسة يقول: "إنها جاءت في خمسة فصول؛ الأول، يتناول الرواية وتسريد التاريخ- ملاحظات أولية. فيما يتحدث الفصل الثاني عن رواية "مصابيح أورشليم- سيمياء العنونة". ويتحدث الفصل الثالث عن "المتخيل والأيديولوجيا-حروب عاموس عوز الصليبية"، بينما يتناول الفصل الرابع، "حروب أمين معلوف الصليبية-المركزية الغربية والهيمنة"، بينما يتحدث الفصل الخامس، عن"الخاتمة- مقارنة سوسيو-سيكولوجية".وتحت عنوان "هذه الدراسة" يقول يوسف: "إنه خلال قرأته لرواية "مصابيح أورشليم- رواية عن إدوارد سعيد"، استوقفته إجابة "أيمن مقدسي"، أحد أبطال الرواية عن سؤال يطرحه عليه علي بدر، حول دواعي اختياره الرواية كنجس إبداعي، دون غيرها، للكتابة عن المفكر الفلسطيني المعروف إدوارد سعيد، صاحب الكتابين الشهيرين (الاستشراق)، (الثقافة والإمبريالية)، اللذين أثارا وما يزلان يثيران جدلا كبيرا على المستويين العربي والعالمي، حيث أجاب أيمن مقدسي: "لأن إسرائيل نشأت من أسطورة أدبية. وفكرة رومانتيكية. ورواية".ويضيف يوسف، لقد انتهيت من قراءة رواية أمين معلوف "الحروب الصليبية كما رآها العرب"، التي كانت سبقتها إلى القراءة قبل سنوات رواية عاموس عوز التي تحمل هي الأخرى عنوان "الحروب الصليبية"، ومضت في الرأس شرارة البدء لهذه الدراسة، فبدأت بإعادة قراءة الروايات الثلاث وعلى التوالي "مصابيح أورشليم، الحروب الصليبية، والحروب الصليبية كما رآها العرب"، الأمر الذي سيعني ترتيب الفصول هي الأخرى وفق هذا المبدأ.ويوضح المؤلف، بدأت ثيمة الدراسة الأساسية تتضح وتتبلور على نحو جلي وواضح بعد الانتهاء من قراءة الرواية، أما الهدف من هذه الدراسة فهو المقارنة بين روايتي "الحروب الصليبية"، المختلفتين والمتصارعتين في آن واحد. فيما سبق رواية عاموس عوز، قبل رواية معلوف، فقد توجب النظر إلى رواية معلوف باعتبارها الرد، وليس فقط على ما جاء في الرواية الصهيونية من التزوير، وإنما على مختلف التصورات الغربية، التي أتى بها حتى أولئك المؤرخون والمستشرقون، ممن تختلف نظرتهم إلى تلك الحروب عن نظرة العرب لها.ويعتقد يوسف، أن معلوف استطاع بلورة الرد على نحو واضح في روايته، وبصدق وواقعية لا يتدخل فيهما الخيال، كمثل تدخله في الرواية الأخرى الصهيونية، الأمر الذي يعني وضع معلوف الرواية العربية، في الموقع الذي كان أشار إليه أيمن مقدسي، بحيث تصبح قادرة على تقديم الرد الناجح على الرواية المعادية، وعل نحو ما سعى إليه أيمن في "مصابيح أورشليم"، ومثله هو الآخر أمين معلوف في "الحروب الصليبية كما رآها العرب".ويقول يوسف: الروايتان تتصارعان على نحو مستتر تارة، وتارة أخرى تتصارعان على نحو معلن وواضح". وأما المروي الذي تقوله كل واحدة منهما، وتحاول إيصاله إلى المتلقي، فإنه مختلف عن المروي الآخر اختلافا تاما.. وإذا كان معلوف أشار بصريح العبارة إلى سبب الكتابة، وعلى النحو الذي سبقت الإشارة إليه، فإن عاموس عوز وكما هي حال جميع الأدباء الصهاينة، لم يستطع التخلص من مهمته الاستشراقية، فاستسلم لمخيلته وتركها تفعل ما تشاء، وأصبحت بالتالي الدوافع ذات الطابع الرغبوي، هي الموجه القوي الذي لم تستطع الرواية الفكاك منه، الأمر الذي تمكنا من رؤيته حيث يقول: "في اليوم التالي صادفوا بائعا يهوديا جوالا في الطريق. كان معه عنزتان، ويحمل كيسا على ظهره عندما هبط الفرسان التل نحوه، لم يحاول الاختفاء. فنزع قبعته. ابتسم بكل طاقته على الابتسام، وانحنى ثلاث مرات. كل مرة أقرب إلى الأرض من سابقتها". إنه الهولوكوست" وليس غيره ما جعل وجهة نظري- بسحب قول عاموس عوز- على هذا النحو- لقد أردت بروايتي الحروب الصليبية إيصال وجهة نظري بما حملته عن التعصب ومعاداة السامية وكراهية اليهود".ويشير المؤلف، إلى ما أراده عاموس عوز وسعى من أجل إيصاله إلى المتلقي، بكل ما أوتي من القدرة. تقديم سردية سريعة عن الصليبيين المدمرين ذاتيا، الذين كانوا يزرعون الموت والخراب والقتل خلال طريقهم إلى أورشليم، ويحولون حياة اليهود الغربيين إلى سلسلة متلاحقة من التراجيديات المريرة بسبب عداوتهم للسامية. فيما يقدم أمين معلوف رؤيته العربية للحروب الصليبية، لم يفارق هدفه المتمثل بتقديم وجهة نظر أهملت، وهي وجهة النظر العربية، الأمر الذي حتم عليه استخدام حتى تلك المفردات، التي اعتاد العرب آنذاك، النطق بها بدل مفردة "الصليبيين"، كمثل مفردة "الفرنجية، والفنرج".ويرى يوسف، أن المتلقي يستطيع أن يتبين وفي يسر، هدفنا الذي يتمثل بالكشف عما حققته الرواية العربية في ميدان الرد على ما في الرواية الصهيونية، من الأطروحات الفكرية المعادية، وإن كنا نعتقد إلى حد الجزم، بأن المساحة المخصصة لهذه الغاية، محددة وضيقة، وليست كمثل تلك المساحة التي يمكننا رؤيتها في الجانب المقابل. ولقد أصبح لزاما علينا أمام هذا الهدف وأهميته في الصراع، ليس فقط الكشف عما في رواية الأخرى من محمول فكري وأسس أيديولوجية، وإنما محاولة اقتراح أسس يمكن أن تكون مناسبة لبناء قاعدة الرد.ويقول المؤلف: "إنه اختار لهذه الدراسة تطبيق رواية عاموس عوز "الحروب الصليبية"، لسبب واضح في مقدور القارئ معرفته بسهولة، ونقصد: قيامه بتقديم هذه الحروب ليس فقط على نحو مخالف لما في رواية معلوف، وإنما على نحو مخالف لحقيقتها التي استقرت في العقل البشري في الغرب وفي سواه من البلدان".يقول يوسف: "لأولئك الذين يمكن أن ينخدعوا بدعواه اليسارية وعن "عاموس عوز"، الذي قال بعد حرب حزيران العام 1967، وبمناسبة صدور روايته "الحروب الصليبية"، "أنا صهيوني في كل ما يتعلق بخلاص اليهود". وبعدها قيل عنه:"ونظرا لكون عوز ظاهرة ثقافية سياسية، فهو يوفر زاوية أخرى، وهي تحويل مستعمرة المستوطنين إلى دولة- أمة استيطانية. هناك انسجام مثالي بين إسهامات عوز في الأيديولوجيا الصهيونية كروائي من جهة، وككاتب سياسي من جهة ثانية".ويرى المؤلف، أن المحمول الاجتماعي في مستوياته الثقافية والسلوكية والسياسية هو ما يقصده في هذه الدراسة، فقد بات من المهم الإشارة إلى المنهج الذي تفضله على غيره من المناهج في الاستخدام، على الرغم مما يمكن أن يراه القارئ من التعابير بين أكثر من نهج. وبالنظر لما وقع عليه الاعتراف من اعتبار المحمول في الرواية صوت الآخر الاجتماعي، فإننا نرى وجوب التحام رؤيتنا مع رؤية أيمن مقدسي كما هي في المصابيح، وهي رؤية علي بدر نفسها كذلك.وعن سبب اختياره لرواية معلوف، التي يحاول فيها الإطاحة بكل المهيمنات السلوكية والاجتماعية التي كانت السبب في هزائم العرب خلال الحروب الصليبية، وذلك من خلال شكل روائي غير مسبوق في اعتقادنا يتمثل بالهجائة في الشكل، وبالذهاب إلى مناطق الظلال المعتمة، المحرمة، التي يخشى العرب تناولها بالنقد لأسباب مهيمنة على العقل العربي لا يجهلها أحد.وخلص المؤلف، إلى أن مسألة الشكل ليست مجرد قضية فنية عابرة، وهي سبب اختيار معلوف تلك الفترة الزمانية من حياة العرب الموافقة للحروب الصليبية، بكل ما فيها من الإخفاقات والانتصارات الموضعية أحيانا، إنما للإعلان عن مسألتين هما: رفض الواقع الذي له مثيله في حاضر العرب اليوم، بما لها من العلاقة بدواعي السردية التاريخية، باعتباره رافدا مهما تنهل منه الرواية، وتتفوق على نقاط ظله. وفي اختياره للشخصيات الرواية، ابتعد معلوف عن الشخصيات النمطية، مثل ابتعاده عن الشكل التقليدي السائد والمألوف، وهذا مما يمكننا اعتباره من مميزات الشكل الروائي، بل ومما تدخل في عداد التقنيات الجديدة التي لم تألفها الرواية العربية على هذا النحو من الامتداد على مساحة الرواية جميعها.