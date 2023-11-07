البخيت يتسلّم جائزة مجمع الملك سلمان

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تسلّم عطوفة الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت رئيس المجمع مساء أمس الأحد الموافق الخامس من تشرين الثاني لعام ٢٠٢٣م في الرياض، الجائزة التي حصل عليها مجمع اللغة العربية الأردني مؤخرًا من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والتي جاءت تكريمًا للمجمع عن دوره في نشر الوعي اللغوي، وإسهاماته المتميزة في خدمة اللغة العربية، وتقديم مبادرات في الدفاع عنها وتعزيز سبل الحفاظ على سلامتها، والعمل على أن تواكب متطلبات مجتمع المعرفة؛ بتشجيع التأليف، والترجمة، والنشر في اللغة العربية وقضاياها، فضلًا عن وضع معاجم لمصطلحات العلوم والآداب والفنون، والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية.وأكّد البخيت في تصريح له، أن هذا الفوز دليل على الجهود العظيمة التي يبذلها أعضاء المجمع والعاملون فيه في العناية باللغة العربية وآدابها، والاهتمام بالخط العربي والتأليف والترجمة إلى اللغة العربية، واستشراف لمستقبل اللغة في زمن الحوسبة والانفتاح على الآفاق الجديدة.وتوجّه البخيت بالشكر والتقدير للقائمين على الجائزة وخص بالذكر رئيس مجلس أمناء المجمع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وأمينه العام الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي.ويشار إلى أن جائزة مجمع الملك سلمان تهدف إلى لفت الأنظار للدور الذي يؤديه الأشخاص والمؤسسات في حفظ الهوية اللغوية، وترسيخ الثقافة العربية، وتجويد التواصل بين أفراد المجتمع العربي، كما تهدف إلى تكثيف التنافس في المجالات المستهدفة، وزيادة الاهتمام والعناية فيها، وتقدير التخصصات المتصلة بها؛ لضمان مستقبل زاهر للغة العربية، وتأكيد صدارتها بين اللغات.وتأتي هذه الجائزة التي تحمل اسم المجمع تكريمًا لجميع المختصين المعنيين بخدمة اللغة العربية، وتأكيدًا لقيمة العمل الذي يؤدونه، والعلم الذي ينشرونه.