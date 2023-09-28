الترتير وأبو حويلة في بيت الشعر في المفرق

اضافة اعلان

استمرارا لرسالته التي أنشيء من أجلها ألا وهي رعاية الشعر والشعراء ، كما أراد له صاحب المبادرة وراعيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة حماه الله ، أستضاف بيت الشعر في مدينة المفرق مساء الأربعاء 27/9/2023 - وبحضور مدير البيت الاستاذ فيصل السرحان - الشاعر عادل الترتير والشاعر عز الدين أبو حويلة في أمسية شعرية أدار مفرداتها مدير ثقافة إربد الشاعر والقاص عاقل الخوالدة ، وحضرها جمهور مميز من الشعراء وعشاق الكلمة الذين اعتادوا على متابعة مختلف نشاطات البيت .استهل الخوالدة تقديمه بالإشادة بالأصوات الشعرية الشابة الأخاذة التي تبهر السامع والتي تشكل حالة شعرية مميزة . الشاعر عادل الترتير اعتلى منصة الشعر وقدم وجبة أدبية شعرية خلابة بأسلوبه وتشكيلاته وصوره الجذابة الملفتة ، فقدم من فيض روحه وروعة احساسه أجمل القصيد ... ومن شعر الترتير :يجيء الشعر والأحزان حولي لـعـل الشعــــــــر لم يبرأ بقوليلعلي ما أجدت الشـعـــر يومـا تجلى الشعر فيــــك ولم يقل ليبخط الدمع لا من عيـن همي نقشت على جبين الحزن إثميأنا من قبل أمي عشت عــمراً فـــأيـن العمر كي أحيـــاه أمييشاطرني البكاء سرير نومي أنام وتحرس الأنات جســــميأقــوم وجثة الأحــــلام تحتي تقول متى متى ينفض نومـــيوأفضح للهوى بالشعر سري ويفضحني لدى الكتمان إثمــيأحب وقلبي المسكيــن خلفي يصد ، وقوسها المشدود يرميالشاعر عز الدين أبو حويله قدم من بوحه شعرا رقيقا يفيض عاطفة صادقة .. أبحر بالجمهور في سفينة الشعر فقال :إنّي رأيتُكَ في بقايا الثوبِتَحمِلُني صَغيرًا..كنتَ أعظمَ مٍن غيابٍجاءَ يَختَطِفُ السّليقَةَ بالوداعِكأنّ تاريخًا مِن الذّكرىيُسجّيني على أحلاميَ المُلقاةِفي بِئرِ الطّفولةِيَحتَويني دونَ إدراكٍ بأنيما استطعتُ مِن الغيابِسوى القصيدِوكلّ شعري ليس إلاما قرأتَ من الحياةْ..إني شَمَمْتُكَ في ذُبولِ الثّوبِتنثُرني فَراشًاتَستَقي منّي معانيها الأبوةِواصطِبارِ الصالحينْ..إني شَمَمْتُكَ في ذُبولِ الثّوبِتَحرُسُني غمامًاكيْ أعيدَ العطرَوالزّهرَ اليقينْ..فريق فضائية الشارقة طاف في أرجاء البيت وقام بعمل التغطية التلفزيونية المصورة بأبهى حلة .