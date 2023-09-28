الترتير وأبو حويلة في بيت الشعر في المفرق

استهل الخوالدة تقديمه بالإشادة بالأصوات الشعرية الشابة الأخاذة التي تبهر السامع والتي تشكل حالة شعرية مميزة . الشاعر عادل الترتير اعتلى منصة الشعر وقدم وجبة أدبية شعرية خلابة بأسلوبه وتشكيلاته وصوره الجذابة الملفتة ، فقدم من فيض روحه وروعة احساسه أجمل القصيد ... ومن شعر الترتير :
يجيء الشعر والأحزان حولي لـعـل الشعــــــــر لم يبرأ بقولي
لعلي ما أجدت الشـعـــر يومـا تجلى الشعر فيــــك ولم يقل لي
بخط الدمع لا من عيـن همي نقشت على جبين الحزن إثمي
أنا من قبل أمي عشت عــمراً فـــأيـن العمر كي أحيـــاه أمي
يشاطرني البكاء سرير نومي أنام وتحرس الأنات جســــمي
أقــوم وجثة الأحــــلام تحتي تقول متى متى ينفض نومـــي
وأفضح للهوى بالشعر سري ويفضحني لدى الكتمان إثمــي
أحب وقلبي المسكيــن خلفي يصد ، وقوسها المشدود يرمي
الشاعر عز الدين أبو حويله قدم من بوحه شعرا رقيقا يفيض عاطفة صادقة .. أبحر بالجمهور في سفينة الشعر فقال :
إنّي رأيتُكَ في بقايا الثوبِ
تَحمِلُني صَغيرًا..
كنتَ أعظمَ مٍن غيابٍ
جاءَ يَختَطِفُ السّليقَةَ بالوداعِ
كأنّ تاريخًا مِن الذّكرى
يُسجّيني على أحلاميَ المُلقاةِ
في بِئرِ الطّفولةِ
يَحتَويني دونَ إدراكٍ بأني
ما استطعتُ مِن الغيابِ
سوى القصيدِ
وكلّ شعري ليس إلا
ما قرأتَ من الحياةْ..
إني شَمَمْتُكَ في ذُبولِ الثّوبِ
تنثُرني فَراشًا
تَستَقي منّي معانيها الأبوةِ
واصطِبارِ الصالحينْ..
إني شَمَمْتُكَ في ذُبولِ الثّوبِ
تَحرُسُني غمامًا
كيْ أعيدَ العطرَ
والزّهرَ اليقينْ..
فريق فضائية الشارقة طاف في أرجاء البيت وقام بعمل التغطية التلفزيونية المصورة بأبهى حلة .