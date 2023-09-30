السبت 30 أيلول 2023
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التكريم الملكي للثقافة والمثقفين.. ندوة في معرض عمان الدولي للكتاب

جانب من ندوة التكريم الملكي للثقافة والمثقفين في معرض عمان الدولي للكتاب
جانب من ندوة التكريم الملكي للثقافة والمثقفين في معرض عمان الدولي للكتاب
أقيمت ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض عمان الدولي للكتاب الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين، مساء الجمعة ندوة بعنوان "التكريم الملكي للثقافة والمثقفين".اضافة اعلان

وتحدث الفنان التشكيلي سهيل بقاعين عن مبادرة "عبق اللون" التي أطلقها بهدف تعليم المكفوفين الرسم من خلال اللون، وعن تطوعه في أكاديمية المكفوفين، ثم تأسيس دارة سهيل لتعليم الفنون من أجل تعليم المكفوفين وفئات أخرى الرسم والتعامل مع اللون.

وأشار بقاعين إلى أن المبادرة توسعت عبر دول مختلفة عربية وعالمية، وانتشرت بأكثر من لغة، وأطلقت ستة معارض منها معرض كامل يشتمل على 89 عملا لعدد من كفيفي البصر، وستكون هناك مشاركة فعالة في معرض عالمي مع ذوي الهمم في دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن التكريم الملكي من جلالة الملك عبدالله بوسام التميز، وزيارة ولي العهد لدارة سهيل في وقت سابق، أكدت أهمية مبادرة "عبق اللون"، وساهمت في نقلها إلى عوالم أخرى، ودفعت إلى الاهتمام بشريحة مهمة من أبناء الوطن، يستحقون الحب والرعاية.

أما الصحفي إبراهيم السواعير، فتحدث عن أهمية الثقافة كرديف للسياسة، وهي بوصلة حقيقية للشعوب، وأن الأردن من أنشط البلاد العربية ثقافة، وهذا ما تظهره أرقام المكتبة الوطنية.

وبين أهمية التكريم بالنسبة للمثقف كتعبير معنوي كي يشعر المثقف أنه في مكانه الطبيعي، وأنه جزء من المجتمع، ولا ينسحب تدريجيا من المشهد الثقافي في بلد قائم على الفعل الثقافي، وعرض لجهود الملك المؤسس الذي كان بلاطه حافلا بالشعراء، وأوجه التكريم من خلال استعراض نماذج من المبدعين الأردنيين الذين تم تكريمهم خلال السنوات االماضية، والتي تدل على قرب جلالة الملك وولي عهده من الثقافة والمثقفين.

وكان الناقد السينمائي ناجح حسن الذي أدار الندوة قد استهلها بالقول إنه منذ تأسيس الدولة الأردنية والمبدع  في الأردن يحظى بتكريم الهاشميين لتشجيعه على الإبداع، مضيفا أن هذا التكريم تم في أكثر من عهد ملكي واستمر حتى الآن.

ودعا إلى أن يكون التكريم هذا حافزا للمؤسسات الوطنية من أجل تقديم مبادرات نوعية تتفاعل مع الكتاب والمثقفين.
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