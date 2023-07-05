الأربعاء 05 تموز 2023
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"التيه المنهجي ومحاولات الإفلات".. إضافة نقدية يقدمها وليد خالص

التيه المنهجي ومحاولات الإفلات
التيه المنهجي ومحاولات الإفلات
يكثر النقد أحيانا لما يصدر من كتب، وكل عمل نقدي يؤدي وظيفة معينة قد تلامس قضايا وجوانب جوهرية في العمل، وقد تحوم حوله دون أن تقدم أي فائدة ترجى. كما كثرت الأبحاث التي تعد لنيل الدرجات العلمية، التي لا تضيف للموضوعات المدروسة شيئا يذكر.اضافة اعلان
أمام هذا الوضع، الذي يسميه الدكتور وليد خالص "التيه المنهجي"، صار لزامًا دراسة هذه الظاهرة، في محاولة لرصد القوانين المنهجية التي تستتر في تلافيف الكتب موضع الدرس، وما خرجت به، على تلك القوانين، وأهملتها ولم تلتزم بها.
في كتابه الجديد الصادر مؤخرًا عن دار الآن ناشرون وموزعون بعنوان "التيه المنهجي ومحاولات الإفلات"، يطرح المؤلف سؤالًا منهجيًّا مستحقّا هو: هل هناك قوانين منهجية، أو غير منهجية، انتظمت الكتابة العراقية؟ أم أن لكل كتاب شخصيته المستقلّة عن غيره، بما يمثل مؤلفه فقط، واهتماماته، وقناعاته الأيديولوجية، والثقافية عموماً؟.
ومن خلال القراءة الواسعة والمتأنية استطاع الكاتب، أن يلتقط مفردات تلك القوانين المنهجية، والخروج عليها في آن واحد، وسجل أن الكتابة العراقية بعد العام 2003 شكلت مرحلة خاصة. إذ تغيرت موضوعاتها، وتبدلت أساليب معالجاتها، وداخلتها تحولات مفصلية، من حيث الشكل، أو المضمون. وبدأ فهم مغاير لما سبق، يزاحم غيره، بل يفرض سطوته عليه في كثير من الأحيان. كما شرعت الكتابة العراقية الحديثة، بطرح أسئلة صعبة، وحاولت تقديم الإجابات عليها.
كما اتبع المؤلف معايير صارمة في كتابه، محددًا منهجه العملي والأهداف التي يسعى إلى الوصول إليها، ملتزما محاور أساسية عند تناوله الكتب التي راجعها، هي: مقياس الدراسة، وعنوان الكتاب، ونوعية الكتب المدروسة، والسمات العامة التي اتسمت بها الكتابة العراقية الحديثة، وإيضاحان يتعلقان بالكتاب كله.
وينشغل الكتاب بجانبين معاً: التيه، ومحاولات الإفلات منه، ومن مشاغل المباحث بوجهيها، اقتبس عنوانه. ولهذا جعل الكتاب في ثلاثة أقسام. فقسمه الأول، مقدمة نظرية، وقسمه الثاني، نماذج من التيه المنهجي الذي أوقع بعض الباحثين أنفسهم فيه، وضم سبعة كتب. أما قسمه الثالث، فهو نماذج من محاولات الإفلات من ذلك التيه، واتباع المنهج العلمي في البحث، واحتوى ثلاثة كتب، مع تحليل موسع لتلك الكتب، مما يضفي نوعاً من التنظيم على الكتاب، عبر هذه الأقسام.
وقد أعانته تلك الوفرة من الكتب، باهتماماتها المختلفة، على وضع اليد على مكامن تلك القوانين، وبعد هذا، كشفها، والاستقرار عليها، وقد تمكن من التقاط مجموعة من السمات التي اتسمت بها الكتابة العراقية الحديثة، وهي: آليات منهجية، اتبعها بعض الباحثين في كتبهم، والانتقاء، والتناقض، والتغييب، والإنشائية المفرطة المقترنة بالحماسة بغية ترسيخ الرأي، والتنقص من الرأي الآخر، والمبالغة، والتهويل في النتائج غير المستندة إلى نصوص، أو شواهد، والنقص الواضح في المصادر، المتمثل، خصوصاً، في عدم اطلاع الباحث على ما يصطلح عليه في منهج البحث بـ"أدبيات" الموضوع المدروس، وغلبة روح الثقافة الدفاعية في مقابل ضمور الثقافة من أجل المعرفة، وشيوع روح السجال، وما ينتج عنه من افتقاد الموضوعية، والتبعية الصريحة للنظريات الغربية بلا مساءلة، أو أدنى فحص، وتوظيف مقولات الحداثة، وما بعد الحداثة الغربية، وترويضها لتتناسب مع رغبات الباحث، عبر بترها، وقطعها عن جذورها المعرفية، وحواضنها الفكرية، والتغافل عن أن تلك المقولات نبتت وترعرعت في بيئات ثقافية مختلفة عن هذه التي استزرعت فيها، وقطيعة معرفية تكاد تكون كاملة بين ما يطلق عليه: (التاريخ الرسمي)، وبين قراءة خاصة للتاريخ، تقترب من (اختراع) تاريخ موازٍ، والمكبوت الديني- الطائفي الذي لا ينكشف إلا بعد طول الفحص، والتأمل، إذ هو مستتر تحت طبقات من النصوص، والأقوال، والآراء،
يسعى الكاتب من خلال هذا الكتاب لإعادة الاعتبار إلى المنهج العلمي، وهو يراه يذوى، ويذبل حتى في قلاعه المفترضة، وهي الجامعات.
يذكر أن الدكتور وليد خالص كاتب وباحث وأكاديمي عراقي، عمل في عدد من الجامعات، منها جامعة الإمارات، في الإمارات العربية المتحدة، وجامعة السلطان قابوس في عُمان. ألف، وحقق العديد من الكتب منها "الشعراء النقاد: الفرزدق" 1986م، و"المباحث النقدية في أمالي المرتضى" 1987م، و"الصلتان العبدي وما تبقى من شعره" 1988م، و"نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة: دراسة وتحقيق" 1994م، و"منزلة الشعر والشعراء في التفكير النقدي العربي" 1994م، "النقد الأدبي في كتاب الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني، وتحقيق "الدر الفريد وبيت القصيد"، لمحمد المستعصمي، وكتاب "جذوة بين الرماد- إبراهيم الوائلي في سيرته وأوراقه المنسية"، و"الدرس النقدي القديم بين النظرية والمصطلح"، و"النص الغائب" في رواية (أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ دراسة في تفاعل النصوص. 
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