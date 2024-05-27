الثقافة تنظم كرنفالا احتفائيا في عيد الاستقلال

نظمت وزارة الثقافة مساء أمس السبت في متحف الحياة البرلمانية بجبل عمان، كرنفالاً احتفائياً، بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وتضمنت الاحتفائية، التي شارك بها أردنيون وعرب، فيلما تسجيليا يحاكي مسيرة الاستقلال، ومعرضاً للكتب وفعاليات لرسم علم الأردن على الوجوه وتصوير الأطفال مع مجسمات العلم الأردني، وتوزيع أعلام الأردن وشعار الاستقلال على المارة.



وقالت مديرة مركز الحسن الثقافي في الكرك، عروبة الشمالية، إن اختيار وزارة الثقافة لمتحف الحياة البرلمانية للاحتفاء بمناسبة عيد الاستقلال، يأتي بهدف التأكيد على أهمية بناء هوية ثقافية متكاملة عبر التركيز على المحطات الهامة التي مر بها الأردن وقصص مجده التي لا تنتهي.



وأضافت، “نعتز في وزارة الثقافة بالإرث الثقافي والإنساني الأردني، ونسعى لإبرازه في كل المحافل”.