الجزائر: مسابقة باسم الشاعرة الغزية الشهيدة هبة أبو ندى

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وتحمل الجائزة اسم الشاعرة الفلسطينية هبة أبو ندى التي استشهدت في العدوان الجاري على غزة، و"كانت تقاوم العدوان الهمجي بالكلمة شعراً ونثراً إلى آخر لحظة من حياتها"، وفق بيان الاتحادية الجزائرية.وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، من خلال ملتقى يحمل اسم "أدب المقاومة" العربي، والذي سيقام تحت شعار "فلسطين قضية وطنية للجزائر" بحضور ومشاركة أسماء أدبية من دول عربية. -وكالات