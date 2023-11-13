الجزائر: مسابقة باسم الشاعرة الغزية الشهيدة هبة أبو ندى

بمناسبة الذكرى 35 لإعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر (15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988)، وتأكيداً على أهمية المقاومة الأدبية والوقوف ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتخليداً لأرواح الشهداء من أجل الحرية، أعلنت "الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون" عن تنظيم جائزة أدبية وطنية في الشعر الفصيح والشعبي والقصة القصيرة، لتخليد ومواكبة بطولات المقاومة الفلسطينية، وللتعبير عن مشاعر التضامن تجاه الشعب الفلسطيني، والإدانة الأدبية لحرب الإبادة التي تواجهها غزة.اضافة اعلان
وتحمل الجائزة اسم الشاعرة الفلسطينية هبة أبو ندى التي استشهدت في العدوان الجاري على غزة، و"كانت تقاوم العدوان الهمجي بالكلمة شعراً ونثراً إلى آخر لحظة من حياتها"، وفق بيان الاتحادية الجزائرية.
وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، من خلال ملتقى يحمل اسم "أدب المقاومة" العربي، والذي سيقام تحت شعار "فلسطين قضية وطنية للجزائر" بحضور ومشاركة أسماء أدبية من دول عربية. -وكالات
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