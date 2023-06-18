الثلاثاء 20 حزيران 2023
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الجمزاوي تطلق سلسلة "أهلا بالفلسفة" لتعليم الأطفال

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الجمزاوي تطلق سلسلة "أهلا بالفلسفة" لتعليم الأطفال
عمان- _- أطلقت الأديبة د. نهلة الجمزاوي سلسلة "أهلا بالفلسفة" لتعليم الأطفال المعنى العلمي والاصطلاحي للفلسفة، وتصويب وتوضيح المفهوم العام لمفردة "فلسفة" وما تحتويه من معان إيجابية تحفز مخيلة العقل وقدراته وتزيد من كفاءته لتلقي العلوم الأخرى، كما تسهم في صقل شخصية الطفل وتعزيز ثقته بقدراته واعتداده بنفسه والسعي الدؤوب لتطوير ذاته.اضافة اعلان
 وتتضمن السلسلة، أعمالاً تعليمية شعرية غنائية، حكائية، و"اسكتشات" مسرحية، تهدف إلى تعليم الطفل من فئة الناشئة، مفهوم الفلسفة بوصفه مفهومًا جديدا، في مجال التدريس المنهجي العام، ويشرح العمل المعاني المتعددة التي يتضمنها مفهوم الفلسفة، من تفكير نقدي، وتحليل، وأسئلة، وحوار، وتقبل واحترام لرأي الآخر ومبادئ وأخلاقيات النقاش الحرّ، وحبّ للحكمة، والتروي عند إطلاق الأحكام.. وغيرها من المعاني التي قد يتضمنها المفهوم الذي لا زال غامضًا لدى البعض. كما تعزز ثقة الطفل بنفسه، وذلك بأسلوب غنائي مبسط قريب من لغة الطفل إلى حدٍّ كبير مع إدخال بعض المفردات الجديدة وشرحها، من أجل إثراء القاموس اللغوي للطفل، ورفع مستواه العقلي واللغوي.
وصدر الجزء الأول من السلسلة عن جدل للنشر والتوزيع، بالتعاون مع "كونشرتو" للانتاج الفني، إذ يصاحب العمل المطبوع، عملًا مسموعاً مرئيا بهدف التمكن من جذب اهتمام الطفل وذلك لما يتضمنه الإيقاع من قدرة على جذب المتلقي الطفل اليافع وقدرة على الولوج إلى عقله والالتصاق بذاكرته، مما يترك لديه أرضية خصبة لتلقي العمل الأكاديمي الممنهج حول مفهوم الفلسفة في مراحل أخرى متقدمة.
ويأتي هذا العمل بوصفه جزءًا من الأعمال التعليمية والتربوية الأدبية الفنية التي اشتغلت عليها الجمزاوي خلال مسيرتها الأدبية، وفق قوالب أدبية شعرية ومسرحية وقصصية صدر بعضها ولا زال عدد كبير منها – بحسب الجمزاوي- قيد الصدور. 
ويذكر أنّ د. نهلة الجمزاوي حاصلة على درجتي الدكتوراه والماجستير في الفلسفة، وبكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأردنية. وهي عضو رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب والأدباء العرب، واتحاد كتاب آسيا وإفريقيا وأميركيا اللاتينية، وصدر لها ما يقارب الخمسين عملاً إبداعياً حتى الآن، ما بين المقروء والمرئي المسموع، في مجالات الفكر، والفلسفة، والقصة، والشعر، والمسرح، والرواية، وأدب الطفل بفروعه الشعرية والنثرية.
 كتبت عدداً من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية التاريخية، والكرتونية، ولها قصائد وأوباريتات غنائية تبث على عدد من الفضائيات العربية، وشاركت بعض قصائدها في المناهج المدرسية لوزارة التربية والتعليم الأردنية 2014 - 2015 م، في المدارس الحكومية والخاصة، وفازت بعدد من الجوائز العربية والعالمية في مختلف الفنون الإبداعية للأطفال والكبار.
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