الجمعية الفلسفية الأردنية تعقد محاضرة حول ( ثقافة العولمة وايديولوجية الصورة)

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عقدت الجمعية الفلسفية الاردنية يوم امس الثلاثاء محاضرتها الاسبوعية ضمن برنامج مُلتقى الثلاثاء الثقافي ، حيث قدم الدكتور حسين طه المحادين استاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة محاضرة بعنوان ( ثقافة العولمة وايديولوجية الصورة) ، وأدارت الحوار الدكتورة لينا جزراوي.وأشار الدكتور محادين الى ان العولمة هي من افرازات الرأسمالية ، والعولمة اعادت صناعة الانسان المعولم وضبط ايقاع الافراد . ان للعولمة دين بحسب دكتور محادين ودين العولمة هو العلم والتكنولوجيا . لقد عملت العولمة على توظيف التشريعات الدولية لجعل دول الهامش تابعة لدول المركز .اضافة الى ان ادوات العولمة وهي الهواتف الخلوية قد اعادت تشكيل الذهنية العالمية وبث الأفكار الجديدة وتسريب ثقافات مختلفة غير نمطية ، فإذا كانت الفلسفة هي أم العلوم ، فإن الانترنت اصبحت الأم الثانية للعلوم . لقد ادركت العولمة بان الانسان يستقي ٨٠٪؜ من معارفه عبر حاسة البصر ، لذلك اصبحت الصورة ايديولوجيا بما تحمله من افكار وقيم وتمارس ما أسماه الدكتور محادين ( دكتاتورية البصر) بمعنى انها تفرض الصورة على الذهنية بكل ما تحمله من معاني وقيم وثقافة.واشارت الدكتورة لينا جزراوي الى خطورة العولمة في ضياع وتشتت الهويات الثقافية الخاصة بالأفراد والجماعات ، وايضا ان العولمة قد حققت حالة من السطوة من دول المركز الغربي على دول الهامش ، وفرضت ثقافتها وقيمها ، وهذا ووافق الدكتور محادين على انه لا خيار امام المغلوب إلا في اتباع الغالب بحسب ابن خلدون الفيلسوف العربي ، والعولمة اليوم هي قدر الشعوب المغلوب على أمرها ، والتابعة للغرب الرأسمالي.