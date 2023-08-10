الخميس 10 آب 2023
النسخة المطبوعة

الجمعية الفلسفية الأردنية تعقد محاضرة حول ( ثقافة العولمة وايديولوجية الصورة)

الجمعية الفلسفية الأردنية تعقد محاضرة حول ( ثقافة العولمة وايديولوجية الصورة)
الجمعية الفلسفية الأردنية تعقد محاضرة حول ( ثقافة العولمة وايديولوجية الصورة)
عقدت الجمعية الفلسفية الاردنية يوم امس الثلاثاء محاضرتها الاسبوعية ضمن برنامج مُلتقى الثلاثاء الثقافي ، حيث قدم الدكتور حسين طه المحادين استاذ  علم الاجتماع في جامعة مؤتة محاضرة بعنوان ( ثقافة العولمة وايديولوجية الصورة) ، وأدارت الحوار الدكتورة لينا جزراوي.اضافة اعلان

وأشار الدكتور محادين الى ان العولمة هي من افرازات الرأسمالية ، والعولمة اعادت صناعة الانسان  المعولم وضبط ايقاع الافراد . ان  للعولمة دين بحسب دكتور محادين ودين العولمة هو العلم والتكنولوجيا . لقد عملت العولمة على توظيف التشريعات الدولية لجعل دول الهامش تابعة لدول المركز .

اضافة الى ان ادوات العولمة وهي الهواتف الخلوية قد اعادت تشكيل الذهنية العالمية وبث الأفكار الجديدة وتسريب ثقافات مختلفة غير نمطية ، فإذا كانت الفلسفة هي أم العلوم ، فإن الانترنت  اصبحت الأم الثانية للعلوم . لقد ادركت العولمة بان الانسان يستقي ٨٠٪؜ من معارفه عبر حاسة البصر ، لذلك اصبحت الصورة ايديولوجيا  بما تحمله من افكار وقيم وتمارس ما أسماه الدكتور محادين ( دكتاتورية البصر) بمعنى انها تفرض الصورة على الذهنية بكل ما تحمله من معاني وقيم وثقافة.

واشارت الدكتورة لينا جزراوي الى خطورة العولمة في ضياع وتشتت الهويات الثقافية الخاصة بالأفراد والجماعات ، وايضا ان العولمة قد حققت حالة من السطوة من دول المركز  الغربي على دول الهامش ، وفرضت ثقافتها وقيمها ، وهذا ووافق الدكتور محادين على انه لا خيار امام المغلوب إلا في اتباع الغالب بحسب ابن خلدون الفيلسوف العربي ، والعولمة اليوم هي قدر الشعوب المغلوب على أمرها ، والتابعة للغرب الرأسمالي.
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