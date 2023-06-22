الدكتور أبو نفاع يخط إضاءات فلسفية على حتمية التنوع في "الآخر وجوديا ومعرفيا"

عزيزة علي

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عمان- ضمن سلسلة الفلسفة للشباب، صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان "الآخر وجوديا ومعرفيا.. إضاءات فلسفية على حتمية التنوع"، للدكتور رامي سمير أبو نفاع.يقول أبو نفاع، في مقدمته للكتاب، إن الهدف منه هو معالجة مفهوم الآخر من منظور فلسفي على الصعيد الوجودي "أنطولوجيا"، وعلى الصعيد المعرفي "أبستمولوجيا"، بأسلوب يقارب فهم القارئ غير المختص، والذي لم يعترك مع المفاهيم الفلسفية الجدلية "الديالكتيكية"، وفي الوقت نفسه نأمل بأن يسهم هذا الجهد في نشر بعض من بذور الوعي، وتبسيط المعاني والمفردات الفلسفية، بما يتناسب والذائقة العامة التي نفترض عدم اعتراكها مع الفكر أو المنهج الفلسفي من قبل، والغاية هنا هي السعي لتجاوز الصورة النمطية وتغييرها أو التقليدية المغلوطة عن الفلسفة، والتي علق بها مع الوقت الكثير من الشوائب التي تحول اليوم دون تحقيق رؤية واضحة ونقية، ثم بيان مدى أهمية الفلسفة في مواجهة التحديات الحياتية المعاصرة، ومدى قابليتها للإجابة عن الأسئلة الوجودية على الصعيدين الفردي والجمعي، ومن ثم دورها في معالجة المفاهيم الإشكالية، وكيف يفضي هذا إلى نتاج حضاري وإنساني يليق بالمكانة الإنسانية وكرامة الفرد.ويشير المؤلف إلى أنه يعالج في كتابه مفهوم الآخر والإشكاليات التي قد تنتج أو ترافق هذا المفهوم في المعاملات الحياتية بين الأفراد في المجتمع المعاصر، وما يمكن أن يفضي إليه من انعكاسات سواء إيجابية أو سلبية انطلاقا من الإطار المعرفي والتكوين الثقافي والتأسيس العقلاني، الذي ينطلق منه الفرد في فهم الآخر وقبوله والانفتاح عليه، ذلك أن إعمال العقل أي استخدام أدواته المنطقية، والتدريب على محاكمة الأفكار قبل تبنيها وقبولها، له الأثر الأكبر على تسيير حياة الأفراد واتخاذهم للقرارات وتنميط سلوكهم.وينوه أبو نفاع إلى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية سيكون هناك وقفة لبيان التكوين الثقافي للحضارات التي تعاقبت في هذه البقعة الجغرافية التي ننتمي لها اليوم ونعيش عليها، سيكون هذا بمثابة اللبنة الأولى أو المدخل الذي من خلاله نؤسس ونؤكد واقع التنوع التاريخي، أي أن نقطة البدء هي بيان تاريخانية التنوع، ومن ثم عبثية الحديث عن الوجود الأحادي لأي فئة أو جماعة في أي مجتمع، أو تكوين حضاري.ويقول إنه يقدم في هذا الكتاب المعالجة الفلسفية والمحددات الفكرية والمحاكمة العقلية لمفهوم الآخر، وفق مناهج واضحة وصارمة لمحاولة بيان من المقصود بالآخر، وهو آخر بالنسبة لمن، في حقيقة الأمر أن الإنسان الفرد نفسه يمثل ذاته ويمثل الآخر، والدعوة في المقام الأول وقبل الشروع في محاولة فهم الآخر أو الانفتاح عليه وقبوله، هي لفهم الإنسان لذاته والانفتاح عليها، وقبول التنوع والاختلاف ليس على الصعيد البين ذاتي فقط، "أي بين الإنسان الفرد وأخيه الإنسان"، بل وعلى المستوى الشخصي أيضا، ليكون انفتاح الإنسان ووعيه لذاته نقطة الانطلاق بعد ذلك نحو الآخر، أي نحو العلاقات بين الذوات.ويضيف أن الدعوة هي لفهم الإنسان لذاته والغوص في أعمق مكوناته على صعيد الوعي واللاوعي على حد سواء، لتشكل اللبنة الأولى التي نتوجه بعدها للآخر، محملين بالوعي والإدراك بأن التنوع غني، وأن علينا أن نعيش هذا الغنى، فالتطور والتقدم الإنساني محكوم على الصعيدين الوجودي والمعرفي بطبيعة العلاقة بين الذوات الإنسانية، على ما فيها من تباين واختلافات، ولنا في الماضي والحاضر مثالا يحتذى، فعلى الصعيد الوجودي لا يخفى مقدار التأثير والتأثر الحاصل بين الحضارات، حيث تقدم الحضارة نفسها من خلال منجزاتها لتكون مثالا وقدوة، وإلا فما الغاية من أي فعل حضاري؟ وكلما زاد اعتداد الفرد بحضارته أو فكره ومعتقده أو عقيدته كان متحفزا لعرض هذا الفكر أو المعتقد للآخرين، ليشرق نوره عليهم في صراع متكافئ بين الأفكار والمعتقدات، يقوم على العقل والبرهان والمنطق السليم، وليس على الإقصاء والعنف والرفض والقتل.ويؤكد أن الكتاب يسلط الضوء على أهمية الحوار والانفتاح على الآخر، وكيف أنه يسهم في تقدم الفرد على المستوى الذاتي قبل أن يسهم في ارتقاء الفعل الحضاري والتكوين الثقافي للإنسان بشكل عام، مؤكدا أن الانفتاح على الآخر لا يعني الذوبان فيه، والانسحاق معه أو أمامه، أو إلغاء الذات، بل هو العكس تماما، فالإنسان ينمي ذاته، ويصيغ فكره بشكل أفضل وأكثر نسقية ليكون قادرا على تقديمه ضمن مجموعة الأفكار الحضارية والتنوع الإنساني القائم على أرض الواقع، فالتركيز على الآخر والعمل معه يسهم في صقل الذات واستمرار عملية نضوجها، بما يضمن لها الاستمرار في الوجود العملي والنظري.في خاتمة الكتاب، يقول أبو نفاع إن الناظر للتاريخ الإنساني في تمثله الحضاري والمعرفي، سيقف مشدوها أمام هذا الكم الهائل من التنوع على صعيد الأنماط السلوكية والمناهج الفكرية، كما ويعجز عن رسم صورة شاملة، يمكن من خلالها تعداد هذه التباينات والتحولات الكبيرة وحصرها على امتداد كل هذه السنوات. لقد عاشت على هذه الأرض حضارات استمرت مئات السنين، وكان لبعضها من السلطة والنفوذ العسكري والاقتصادي ما تعجز عنه بعض الدول المعاصرة.