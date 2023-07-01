"الذات في عيون الآخر".. قراءة في "بريد الليل" للروائية بركات

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*خديجة مسروق"بريد الليل"، رواية صدرت عن دار الآداب لبنان، في العام 2018، كتبتها هدى بركات، اعتمدت فيها على أدب التراسل. تتضمن خمس رسائل. عبر فيها أصحابها عن معاناتهم وآلامهم بصدق.عنوان الرواية جميل، يعبر عن مضمون المتن. فغالبا ما يكتب الناس رسائلهم حين يفرد الليل جناحه، يجدون فيه فرصتهم للبوح، للتعبير عن الشجن وعن الحزن. يطلق فيه الموجوعون بسياط الزمن، العنان لأقلامهم لتترجم تلك الأوجاع التي بداخلهم. وكثيرا ما كان الليل رفيق الأدباء والشعراء في وحشتهم وأنيسهم المخلص.رسائل بركات متداخلة، ومصائر شخصياتها غامضة. تأخذ القارئ عبر تلك الرسائل إلى عالم المشردين، والهاربين من جحيم الحروب والثورات في الوطن العربي. تبحث الروائية في جذور الجريمة. تنتقد رجال الدين، والنظم الاجتماعية في المجتمع العربي، التي باتت تدور في حلقة مغلقة من العادات والتقاليد البالية، التي لم يستطع الإنسان العربي التفكير خارجها.هدى بركات كانت جريئة جدا في سرديتها، اقتحمت المسكوت عنه لتسلط الأضواء عن الأمراض الاجتماعية، وعن الظروف التي ترغم العربي إلى الارتماء في أحضان قوارب الذل والمهانة والموت.لم تتقيد الروائية بزمن ولم تمنح أسماء لشخصياتها، ولا أسماء للأمكنة ولا للمطارات التي تحدثت عنها. جوهر موضوع بريد الليل يصور علاقة الذات بالآخر، وعلاقة الآخر بالذات "المرأة والرجل. العربي والغربي. الابن والأب. البنت والأم".الرسالة الأولى، صاحبها مهاجر ببلد أوروبي "فرنسا" يكتب رسالته إلى حبيبته، يشرح لها فيها يومياته مع المعاناة والأحزان. شخصية مضطربة، مريض نفسيا، والرسالة الثانية، من سيدة إلى حبيبها، تسترجع فيها ذكرياتها معه، والحنين الذي يجتاحها حين تتذكر تلك الأيام.الرسالة الثالثة، من ابن لأمه، يحكي فيها عن دخوله السجنوعن التحقيقات التي أجريت معه، والرسالة الرابعة، من امرأة إلى أخيها المسجون بسبب جريمة مخدرات، الرسالة الخامسة، كتبها شاب لأبيه، يتحدث فيه عن الظلم الذي لاقاه من أبيه، الذي كان يضربه ويهينه أمام الناس، بحجة أنه يقوم بتربيته واعداده ليكون إنسانا مستقيما حين يكبر.تقول بركات "هكذا تقرر الحياة، وهكذا ترسل عواصفها، ونحن كالريشة في الريح"، الرواية تتعرض لحالة المثليين ومعاناتهم، برفض المجتمع لهم. هذا رجل مثلي تتحدث عنه الرواية، كان أبوه يهينه ويعذبه، وقد نبذ به بسبب شكله "كنت حين أفلت جنسي الرجولي من يدي، ورأيت كيف غادر الطفل المحبوب إلى تلك الهشاشة، وذلك الالتباس اللذين جعلاه بشعا ومرذولا وغير محبوب، كنت آنذاك في أقصى حاجة إلى أن تحبني، أو تساعدني على فهم ما يجري". ذلك الشاب ترك أباه وأسرته وسار في طريق الجريمة.لما تختار المرأة الطلاق في المجتمع الشرقي، فهي تحكم على نفسها بالقتل. ستتهم بجريمة كبرى تسمى الطلاق. في الرواية، سيدة تكتب رسالتها لأمها، على سبيل الاعتراف أو العتاب الذي فات أوانه. أرغمتها أمها على الزواج من رجل أناني متجبر، كان يضربها بشدة. لما تطلقت منه حكمت عليها أمها والناس بالإعدام. كرهتها أمها وأصبحت لا تطيقها، وتراها عالة عليها وعلى الأسرة. "أنا قتيلة أمي .. لماذا تغيرت بعد أن كبرت؟ لماذا صرت قاسية مع العمر؟ معي ومع ابنتي أيضا.. لماذا كرهتني بعد طلاقي، وأردت نسياني ومحوي من حياتك؟.. بم كان عليّ أن أكفر؟ عن أي ذنب؟..أتمنى أن تسمعيني حتى الآخر، وأن تغفري لي. أنا أم أيضا، وأعرف أنك تحبينني، وأنك أحببتني حين كنت طفلة.. ثم قست عليك الدنيا مثلي، صار ما راكمته من المرارات يثقل على قلبك". تسافر هذه السيدة إلى أوروبا وتترك ابنتها عند أمها. تعمل خادمة في البيوت. تنظف مراحيض أناس لا تعرفهم. تتحمل إهاناتهم من أجل ملاليم ترسلهم لأمها، التي تتكفل بابنتها الصغيرة.المعاناة التي عاشها تلك السيدة جعلتها تحقد على أمها. وتحقد على السيدة التي كانت تشتغل عندها لأنها تهينها.الجوع أو الحرب، كلاهما كافران. يضطر الإنسان إلى مغادرة بلده هروبا من الجوع أو من الفقر أو من كليهما. هذا رجل يكتب رسالة يشرح فيها حياته ببلاد الغرب، هرب من الحرب الأهلية التي تنخر بلاده. لم يكن لديه وثائق ثبوتية. كان يعيش حياة الصعاليك والمتشردين إلى أن إلتقى بسيدة عجوز، عرفت ظروفه، فدعته للإقامة في بيتها. لكن سرعان ما كشفت عن هدفها وعرضت عليه الزواج. خوفا من عودته إلى حياة التشرد استسلم لنوازعها "كنت أقبل يديها، أفعل كل ما تطلبه مني، أسعدها في التنظيف، وفي ترتيب البيت والغسيل، وأيضا في الطبخ".. لم يتحمل قتلها البطيء له، قرر أن يتخلص منها نهائيا. ظنا منه أن خطته في قتلها كانت محكمة ولن تعثر المخابرات عليه. وهو عائد إلى بلده يلقى عليه القبض بعد تفتيش الطائرة، وجميع الركاب "ليس الرجل ارهابيا، ولا كان معه أسلحة، مجرد مجرم قتل امرأة وأراد أن يهرب".تصف هدى بركات نظرة الغرب للعرب الذين اختاروا ما وراء الضفة، مكانا لهجرتهم الشرعية أو غير الشرعية. المنتسبون لبلاد العرب لهم وضعهم الخاص في بلاد الغرب، يخضعون للمراقبة. العربي في بلاد الغرب مشتبه به، ارهابي حتى تثبت براءته، هذا إذا اعترفوا ببراءته بالمرة.هذا رجل يعترف في رسالته كيف كانت تلاحقه المخابرات وهو في فرنسا وكيف ألقي عليه القبض وهو لا يعرف تهمته سوى أنه عربي. هاجر من بلده بعد أن يأس من حياة الحرب والجوع في بلاده، فاختار تلك البلاد التي شاع عنها بأنه لا يظلم فيها أحد. تعطي للإنسان حقوقا، وللحيوان حقوقا، وللشجر وللطبيعة ولكل ما فيها من موجودات حية حقوقا.في الرواية، هناك ألباني مسلم وآخر عربي من الشرق الأوسط، إلتقيا في المهجر، أصبحا ملاحقان من قبل المخابرات، مشتبه بهما، الأول ذنبه أنه من بلد يسمى ألبانيا، التي تشكل حساسية بالنسبة للغرب، والثاني ذنبه العروبة.في نهاية الرواية تعلن بركات عن موت البسطجي. ويبقى مصير رسائل الناس التي بحوزته معلقا. بموت البسطجي ينتهي زمن الرسائل المكتوبة ورقيا، ويحل محل البريد الورقي البريد الإلكتروني السريع، الذي جاءت به التكنولوجيا المعاصرة.ويذكر ان رواية "بريد الليل"، للروائية اللبنانية هدى بركات قد فازت بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" 2019 في دورتها الثانية عشرة.*كاتبة من الجزائر