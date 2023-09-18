الرفاعي والربابعة ضيوف بيت الشعر في المفرق

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أقام بيت الشعر المفرق بحضور مدير البيت فيصل السرحان مساء السبت ١٦/ ٩/ ٢٠٢٣ أمسية شعرية نوعية تألق فيها كلٌّ من الشاعرة رند الرفاعي والشاعر ليث الربابعة، وأدارها باقتدار الشاعر الدكتور ماجد العبلي.وتحمل الشاعرة رند الرفاعي درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل، وتحضر حاليا أطروحة الدكتوراه في فلسفة المحاسبة. عملت في العديد من الجامعات و كليات المجتمع كمحاضرة في تخصصي المحاسبة والتمويل. وهي عضو جمعية المدربين الأردنيين، وعضو اتحاد المدربين العرب، وعضو مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب. كما أنها ناشطة في المجال الثقافي والاجتماعي. صدر ديوانها الأول أبجدية قلب في العام 2021 بدعم من وزارة الثقافة. ولها مخطوطان: الأول بعنوان ألواح مسمارية وهو قيد الطباعة الآن، والثاني بعنوان المعجم الفريد. شاركت في العديد من الفعاليات الثقافية والمهرجانات والأمسيات الشعرية في معظم محافظات المملكة. وهي شاعرة ذات حضور عذب رقيقة الاحساس فلسفية الطرحومن قصائدها:ذكرى خيبةربي سُقيتُ الظلمَ حتى خِلتُهُظلّاً ثقيلاً موغلاً بي نابا!فسألتُ نفسي: ما فعلتِ بغفلتي؟ردّت بكيتُ أقارباً وصِحاباقد كنتُ في قومي المُبجَّلَ ذكرهُوكذا فمن يجزي العطاءَ مُهابالكن إذا ما الدهر حطّمَ جسرهُأرخوا الغيابَ وأغلقوا الأبوابافضحكتُ منها أن تأنَّ لفقدِهموأمرتُ قلبي أن يُقيمَ حِجاباوشكرتُ ربّي أن حباني محنةًكي أستنيرَ وأملكِ الأسبابالا خيرَ في صحبٍ إذا ناديتهمصمٌّوا وكنت حسبتهم أصحابابكمٌ إذا احتاجَ الفؤادُ لودّهمعميٌ إذا ما أبصروكَ مُصابافحمدتُ ربّي أن أراني زيفهملأُميِّزَ المحتال والكذاباوسألتُ ربي أن يقيني شرهموالحقُّ سيفي لو قصدتُ جوابا.وأما الشاعر ليث الربابعة، فشاعر شاب ذو حضور جميل، وقدم شعرا كلاسيكيا رزينا. شارك بمسابقة شاعر الأردن عام 2010 ووصل للمراحل النهائية، حيث حصل على درع تكريم. وقد كان شاعر الجامعة الهاشمية من عام 2012 الى عام 2015، وشارك بكثير من الأمسيات الشعرية.ومن شعره المقطوعة التالية:بي منكَ وقدٌ تصطليهِ أضالعيأبرِد فديتُكَ من مهيبٍ وادعِعذبٌ رقيقُ الوجنتينِ مُهفهفٌوأغضّ من وجهِ الرّبيع الطّالعِتنسابُ ليلى في القصيدةِ جدولاًفيفيضُ بحرُ الشّعرِ بينَ أصابِعيما بينَ نارَين استقرّ بي الهوىغمّازِ ضحكتِها ولحظٍ قاطعِجودي عليَّ بموعدٍ وتفضّليبدقيقتينِ وغمزةٍ من واسعِما حُبّ غانيةٍ جنى جهدَ البلاأو هجرها عينيكَ دونَ دوافعِجهدُ البلاءِ إذا طمِعتَ بحُب منتهوى ولم تكُ من سواهُ بقانعِ