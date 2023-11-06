الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الرواد الكبار" يجمع تبرعات لنصرة أهلنا في غزة

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"الرواد الكبار" يجمع تبرعات لنصرة أهلنا في غزة
عمان- نصرة لأهلنا في قطاع غزة، وسط الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال، وما يرتكبه من مجازر بإزهاق أرواح برئية على مرأى العالم أجمع. قام منتدى الرواد الكبار بحملة تبرعات عينية ونقدية والتي تم تسليمها أول من أمس إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان
واشتملت هذه التبرعات على:"(35) كرتونة وحقيبة تحتوي على ملابس ومواد غذائية،  و(32) فرشة اسفنجية والتبرعات النقدية بقيمة (3090) دينارا أردنيا وتفصيل المبلغ كالآتي: "2082 دينارا أردنيا نقدا"، و"1000 دينار أردني من بنك الإسكان بموجب رقم (246)".
في تصريح صحفي قالت مؤسسة ورئيسة جمعية الأسرة البيضاء ومديرة منتدى الرواد الكبار السيدة هيفاء البشير: "إنها وزميلاتها أعضاء الهيئة الإدارية والعامة يتابعون ما يجري من أيام غزة الصعبة لحظة بلحظة، إذ إن عملية غزة وطوفان الأقصى هي قضيتنا التي تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني".  
وأضافت البشير، "إن ما يجري من مجازر ضد شعبنا الصامد يفوق الوصف، وإيمانا منا بعدالة قضيتنا وتآخينا مع أهلنا في غزة، قمنا بعمل حملة تبرعات عينية ونقدية لتسييرها من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وإننا لنقف صفا واحدا مع إخواننا في غزة سائلين الله أن ينصرهم ويرفع عنهم هذا العدوان الغاشم".
وأوضحت البشير، أن التبرعات العينية تضمنت: 35 كرتونة تحتوي على العديد من المواد الغذائية اللازمة مثل الأرز والسكر والبقوليات والحليب المجفف والماء والعصير، إضافة إلى ملابس مختلفة رجالية ونسائية وأطفال وأحذية وبدلات رياضة، كما تحتوي الشحنة على فرشات اسفنجية عددها 32 فرشة، وحرامات صوفية، وتم جمع تبرعات نقدية بلغ مقدارها 3 آلاف وتسعون دينارا (3090)، كما ساهمت أسرة جمعية التضامن (والتي تجتمع عادة  في منتدى الرواد الكبار الفرع الثاني لجمعية الأسرة البيضاء)، بمبلغ خمسة آلاف دينار أردني تبرعا لصالح الحملة الخيرية لغزة، وتم تسليم التبرعات كاملة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بحضور رئيسة الجمعية وعدد من الأعضاء".
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