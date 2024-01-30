السفير الصيني يزور جامعة فيلادلفيا لتعزيز التعاون الثنائي

في خطوة تعكس العلاقة الوثيقة بين جامعة فيلادلفيا والجانب الصيني، قام السفير الصيني تشن تشوان دونغ بزيارة لجامعة فيلادلفيا برفقة الدكتورة ليو من السفارة الصينية ؛ يوم أمس.

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وخلال هذه الزيارة، التقى السفير برئيس الجامعة الدكتور عبدالله الجراح، ونائب الرئيس الدكتور خالد السرطاوي، إلى جانب عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور غسان عبدالخالق، ومديرة معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا الدكتورة ديما الملاحمة، والمديرة الصينية لمعهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا الدكتورة تسوي يانيان.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين السفارة الصينية وجامعة فيلادلفيا، وتعكس الإخلاص المشترك لتعزيز الروابط الثقافية وتوسيع آفاق التعاون الثقافي والأكاديمي بين الجانبين. وفي جو من الحوار الودّي وتبادل وجهات النظر، تم خلال الاجتماع التباحث حول مجالات التعاون الثقافي بين السفارة الصينية وجامعة فيلادلفيا ، وأشاد السفير بدور جامعة فيلادلفيا في تدريس اللغة الصينية ونشر الثقافة الصينية من خلال معهد كونفوشيوس وقسم اللغة الصينية وآدابها. كما عبّر الدكتور الجراح عن شكره وامتنانه للسفارة الصينية على دعمها المستمر لمعهد كونفوشيوس وبرنامج بكالوريوس اللغة الصينية وآدابها في الجامعة.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين الصيني والأردني، وزيادة فرص التبادل الثقافي لتوثيق العلاقات والروابط الثقافية، خاصة في مجالات تعلّم اللغة الصينية وتبادل الأساتذة والطلبة بين البلدين. هذا وأكد الجميع على وجود جوامع مشتركة بين ثقافة الشعبين الشرقيين كالكرم وحسن الضيافة والاهتمام بالعائلة وتقديس الروابط الأسرية واحترام الكبار وغيرها من الوشائج التي تجمع الشعبين الصيني والأردني.

كما شملت الزيارة لقاءً مع الكادر التدريسي في معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا، حيث تم تسليط الضوء على دور المعهد في تعميق الفهم الثقافي وتعليم اللغة الصينية وإقامة العديد من الأنشطة الثقافية، خاصة مع ازدياد الإقبال على تعلّم اللغة الصينية عالميًا. وبخاصة لأن إجادة اللغة الصينية أصبحت مهارة لا غنى عنها في العصر الحالي، إذ ازداد الطلب عليها في سوق العمل مؤخرًا بعد أن غدت الصين إحدى أبرز القوى الاقتصادية على مستوى العالم . وتقديرا لهذه المبادرة الثقافية فقد قدم رئيس الجامعة للسفير الصيني درع الجامعة ، كما أهداه عميد كلية الآداب والعلوم التربوية نسخا من كتابه ( السور والعصفور ) الذي أصدره في أعقاب رحلة جماعية إلى الصين نظّمها معهد كونفوشيوس ، وضمّت عددا من أساتذة وطلاب جامعة فيلادلفيا .