الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"السماء المرصعة".. مجموعة نصوص وخواطر للشاعر خالد نسيبة

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غلاف المجموعة-(من المصدر)
عمان- صدر عن دار الخليج للنشر والتوزيع مجموعة نصوص وخواطر بعنوان "السماء المرصعة"، للشاعر والكاتب والمترجم خالد حازم نسيبة، وتشتمل هذه المجموعة على النصوص الآتية: "السعادة، هذه الدنيا، قوارب الموت، يقظة الروح، النجوم المنتشرة، على شاطئ النهر، حجاب الخير، اليم والعشق، المشيب، سم الخياط، وعد الله حق، لا يجدي نفعا، البحر الأسود، السابح في بحر الزمن، ويختمها بـ: الصخرة الصماء".اضافة اعلان
كتب مقدمة لهذه النصوص الكاتب أسيد الحوتري الذي يرى، أنها تحتوي على الكثير من الأفكار التي تعتمل في وجداننا، وكثيرة هي الأحاديث التي تحدثنا بها أرواحنا، فتصول هذه الأحاديث وتجول في النفس، فيخرجها القاص على شكل قصة، والروائي على شكل رواية، والشاعر على شكل ديوان شعر، وهكذا دواليك.
ويقول الحوتري: "إن المؤلف يعرض في هذه النصوص ما حدثته به روحه "فحديث الروح للأرواح يسري، وتدركه القلوب بلا عناء"، حيث يضع الكاتب بين يدي المتلقي مجموعة من الخواطر الشاعرية التي جادت بها روحه. ثيمات عدة عالجتها هذه الخواطر المصطبغة في الغالب بصبغة روحانية وجدية. لا تكاد تخلو أي من هذه الخواطر من الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله. كما وتتوزع ثيمات هذه الخواطر بين الحكمة، والمدح، والرثاء، والذكرى، والشوق، والحب، والوطن.
ويضيف الحوتري، أن عنوان "السماء المرصعة"، الذي أطلقه الكاتب على خواطره الشاعرية. السماء المرصعة بالنجوم في ليل بهيم، تضيء درب السالكين في عتمة الحياة وتهديهم إلى الطريق القويم، والصراط المستقيم، الذي يوصلهم إلى دار السعادة، وكانت هذه "السعادة"، العنوان الذي أطلقه الكاتب على خاطرته الأولى فـي كتابه هذا.
ارتدت هذه الخواطر ثوب القصيدة العامودية من حيث الشكل، وهذا من باب التجديد والتجريب وقد يحسب هذا للكاتب الذي يبدو أنه يريد أن يقول: "إن نصوصه النثرية هذه تسكن في قصيدة شعر وإن لم تكن شعرا. وهذه محاولة لمزاوجة جديدة وفريدة، محاولة للمزاوجة بين الشعر والنثر حتى يبلغ الكلام من البلاغة منتهاه، كما هو الحال في القصيدة النثرية، أو في الشعر المنثور".
ومن هذه النصوص نص بعنوان "الصخرة الصماء"، يتحدث فيه عن قبة الصخرة في القدس ويناجي صلاح الدين يقول فيه المؤلف: "هي صماء وإن كانت تذرف الدمع/ من مآقيها وليس لها جفن/ يا حسرة على من راح وترك/ وفي التركة كمد ياذا الضمير/ ما برحت الصخرة تستغيث وتنادي/ مسجدا أسس على التقوى يا لبيب/ ولئن كانت قبته تتلألأ ذهبا/ فإن الحال فيه أسى وحزن/ دارت الأيام يا صلاح وتبدلت/ ونحن رجالك وإن كنت غائب/ وصراخ الثكالى لا يستجاب له/ ولا يلبى ذلك النداء/ كم عام انتظر البناء الشامخ/ ولاقى في الانتظار الصمت/ يوم حتما سيأتي اللبيب/ فالأيام تمضي وتسير/ والأقدار نافذة فلا مفر/ تتحقق رغم كل تقصير أيها الإنسان/ ومن زهد في الدنيا فقد ظفر وفاز/ ذلك الحرم هو ذاك الحصن/ المصان بإذن المولى في كل حين/ يضحي له سيدي الفرسان/ من بني محمد أتباع الرسول/ الأمي المظفر والإمام".
ويذكر أن خالد حازم نسيبة هو مترجم وكاتب أردني تلقى تعليمه في كلية "دوفر"، إنجلترا، وحصل على البكالوريوس والماجستير من جامعتي كولومبيا وبرنستون.
وهو صاحب ومدير مركز "Ubada" للكتابة وخدمات الترجمة. وصدر له العديد من المؤلفات باللغتين العربية والانجليزية، منها "مرآة الروح"، "الحياة والإيمان"، "قناديل الخير"، "في كل سنبلة".
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