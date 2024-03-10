الأحد 10 آذار 2024
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السهيل تقرأ قصة الولد الطائر في منتدى البيت العربي الثقافي

السهيل تقرأ قصة الولد الطائر في منتدى البيت العربي الثقافي
السهيل تقرأ قصة الولد الطائر في منتدى البيت العربي الثقافي

قرأت الكاتبة سارة السهيل قصة "الولد الطائر " من تأليفها في منتدى البيت العربي الثقافي وسط حضور مميز من الأطفال وأسرهم وعدد من الشعراء والأدباء.

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وتركز القصة التي تحمل بعدا اجتماعيا وتثير خيال الطفل على أهمية البيئة للإنسان، وانتمائه لمجتمعه وموطنه، وإلى الترابط الأسري والتعاون بين أفراد الأسرة، وإلى أهمية التفاهم بين الزوجين ورعاية الأبناء وحرص أهل المجتمع على بعضهم البعض، كما تتيح للطفل استخدام خياله وذكائه في محاولة معرفة الأحداث خاصة وأن القصة تنتهي بنهاية مفتوحة وتترك المجال للطفل لاختيار خاتمتها بالشكل الذي يراه مناسبا .


 تتحدث القصة عن طفل رضيع يخطفه طائران ليعيش بين الطيور وبعد مرور سنوات عديدة يصبح شابا ويلتقي بوالدته ويتم التعرف عليها من خلال الرسم فهي ترسم له حكايتها معه، وهو يرسم حكايته مع الطائرين وكيف عاش معهم.


 وتميزت القراءة القصصية من قبل الكاتبة سارة السهيل بالتفاعل مع الأطفال الحضور وتقديم الأسئلة أثناء القراءة ومعرفة مقدار الاجتهاد بالأحداث القادمة للقصة قبل قراءتها، ما أضفى على الأمسية رونقا خاصا.
 وقبل ختام الأمسية القصصية قدمت د. دلال اللواما مسؤولة ملف المرأة والشباب في جمعية تراث عمان الثقافية فقرة احتوت بعض الأسئلة العامة وأسئلة عن قصة الولد الطائر وقدمت الهدايا والجوائز للأطفال. 
كما قدمت الكاتبة سارة السهيل قصة اللؤلؤ والأرض وهي إحدى مؤلفاتها هدية للأطفال وللحضور . 
وفي ختام الأمسية قدم رئيس منتدى البيت العربي الثقافي صالح الجعافرة درعا تكريميا للكاتبة السهيل بمشاركة أمينة سر المنتدى الأديبة ميرنا حتقوة ومدير الأمسية الكاتب محمود الداوود.

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