السبت 29 تموز 2023
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الشارقة تفتح أبوابها للمبدعين الأردنيين في "دوجو رواد الأعمال"

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الشارقة تفتح أبوابها للمبدعين الأردنيين في "دوجو رواد الأعمال"
عمان -الغد- فتحت إمارة الشارقة أبوابها للمبدعين والمبتكرين الأردنيين، للمشاركة في برنامج "دوجو رواد الأعمال 2023"، الذي احتضن 15 فريقا ضمت 50 طالباً من مختلف الجامعات الإماراتية، تنافسوا على تقديم أفكارهم الفريدة في الحدث السنوي الي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) على مدار ثمانية أسابيع، ويستمر حتى 24 آب (أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
ويمثِّل البرنامج منصة عربية فريدة لتطوير أعمال روّاد الأعمال من أصحاب الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، لتزويدهم بفرص التدريب المكثف والإرشاد، وتمكينهم من تطوير حلول ريادية واكتساب الخبرة العملية والتجربة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وإطلاق وإدارة شركاتهم الناشئة، حيث ستحصل أفضل ثلاثة فرق على فوائد كبيرة تشمل تراخيص تجارية ومنحا مالية تشكل نقطة الانطلاق لأعمالها. 
ومن المشاريع الأردنية المميزة التي برزت في منافسات دورة هذا العام من برنامج "دوجو رواد الأعمال 2023"، مشروع "جوباتي"، الذي يهدف إلى تمكين الباحثين عن عمل من خلال منصة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتساهم في تسهيل رحلتهم في البحث عن وظائف؛ وتوفير الوقت وتحسين جودة طلباتهم، وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة أحلامهم.
ويتيح مشروع "جوباتي" للباحثين عن عمل إمكانية التواصل مع أصحاب العمل المناسبين لهم، والحصول على نصائح وإرشادات مخصصة لتطوير مهاراتهم وسيرهم الذاتية. كما يساعد أصحاب العمل في إيجاد المرشحين المثاليين للوظائف الشاغرة لديهم، بفضل استخدام تقنية التعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات.
ويعكس برنامج "دوجو رواد الأعمال" ريادة إمارة الشارقة في تنمية قطاع دعم الأعمال، حيث صُنّفت ضمن أفضل 5 منظومات صاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لـ"التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة" (GSER)، حيث شهد التمويل الذي جمعته الشركات الناشئة في عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 26 % عن العام الذي قبله، وزادت إيراداتها في ذلك العام بنسبة
 32 % بالمقارنة مع العام 2021. كما زاد حجم التمويل الذي تلقته في الفترة ما بين 2016-2022  لـ161 مليون دولار، إلى جانب تحقيقها إيرادات قدرها 247 مليون دولار في الفترة نفسها.
وأعربت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، عن اعتزازها بالمواهب الأردنية المشاركة في برنامج "دوجو رواد الأعمال 2023"، مشيرة إلى أن إقبال طلاب الجامعات على دخول منافسات البرنامج يعكس حجم الأفكار التي تعد حجر الأساس لمشاريع وشركات تساهم في حل العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وخلق فرص عمل جديدة لشباب المنطقة، وهذا ما يجعل من البرنامج فرصة قيمة لتطوير مستقبل الأعمال القائم على ابتكارات الأجيال القادمة من المبدعين".
ويعزز برنامج "دوجو رواد الأعمال" مكانة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وهو واحد من أفضل الجهات التي ترعى المشاريع الناشئة وذوات الأفكار الطموحة، حيث يقدم لهم برامج تدريبية وتوجيهية وتمويلية متنوعة، تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قائمة، والانضمام إلى مجتمع نابض بالحياة، يضم خبراء ومستشارين ومستثمرين وشركاء من مختلف المجالات. كما يترجم البرنامج رؤية إمارة الشارقة في دعم رواد الأعمال في رحلتهم الريادية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المنطقة، وإلهام الأجيال القادمة من المبدعين والمبتكرين.
جانب من حفل الاشهار - (من المصدر)

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جانب من الزيارة - (من المصدر)

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