الشاعران العُمانيان العريمي والربيعي في أمسيات "جرش" الشعرية

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ويشارك في الأمسيات الشعرية التي تقام بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين شعراء عرب من بينهم: أدونيس، وأحمد الشهاوي، وهشام الجخ، وإسكندر حبش، وزاهي وهبي، ومحمد البريكي، وهنري زغيب، وحسن الزهراني، وزليخة أبو ريشة، وكريم رضي، وسمية محنش، وصقر عيش، وحسين جلعاد، وعلي الفواز، وعلي المسعودي.مدير المهرجان أيمن سماوي، قال في بيان صحفي: إن الدورة المقبلة للمهرجان ستحمل شعار "ويستمر الوعد"، وهي تؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال فعاليات وأنشطة تحتوي على رسائل فنية وثقافية داعمة لصمود أبناء غزة، من أبرزها فعالية لفرقة "صول" التي قاومت الموت بالغناء من فوق أنقاض المنازل المدمرة في القطاع.وأضاف أن حفلات المهرجان يحييها فنانون عرب من بينهم: عمر العبداللات، ومارسيل خليفة، وسناء موسى، وأميمة الخليل، وهبة طوجي، وحسين السلمان، وفايا يونان، وسعد أبو تايه، ويحيى صويص، ورامي شفيق، وديانا كرزون، ونداء شرارة، وعفاف راضي، وزيد ديرانيه، وهيام يونس، وعايدة الأميركاني، وعيسى السقار، وهيثم سكرية.ووفقاً لسماوي، تحيي فرقة نقابة الفنانين الأردنيين ليلتين احتفائيتين، واحدة مخصصة لأغاني النجمة سميرة توفيق، وأخرى لأرشيف الفنان الأردني الراحل فارس عوض.كما تشارك بفعاليات المهرجان 25 فرقة تمثل فلكور وتراث دولها، إلى جانب العديد من البرامج والمسرحيات التي تعنى بالطفل.وأشار سماوي إلى مشاركة أكثر من 40 دولة بفعاليات المهرجان هذا العام، بالتعاون مع نقابة الفنانين ورابطة الكتاب واتحاد الكتاب ورابطة الفنانين التشكيليين، إضافة إلى عقد المؤتمر الفكري العربي الثاني عشر بالتعاون مع الجمعية الفلسفية الأردنية بعنوان "تجديد الفكر النهضوي"، وإقامة مهرجان المونودراما، وملتقى آلة الناي، وملتقى الفن التشكيلي، وملتقى النحت، وتكريم الفائز بجائزة خليل قنديل للقصة القصيرة.وأشار سماوي إلى أن المهرجان سيشهد إقامة جناح السفارات بمشاركة كل من: سلطنة عُمان والسعودية ومصر والكويت وتونس والأردن، مبيناً أن هذا الجناح سيعرض الصناعات التراثية في هذه الدول، إضافة إلى تراثها وموروثها ومنتجها الإعلامي والمعماري. العمانية