"الصعود إلى النص".. أضواء على الخطاب النقدي لإبراهيم خليل

عزيزة علي

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صدر في عمان عن دار الخليج الأردن كتاب بعنوان "الصعود إلى النص- أضواء على خطاب إبراهيم خليل النقدي"، قام بإعداده والتقديم له الباحث سمير اليوسف.في مقدمته للكتاب يشير اليوسف، إلى أن كتابه جاء بعد ثلاثة كتب هي "إبراهيم خليل نقادا- قراءات وبحوث" في العام 2012 د. زياد أبو لبن، وكتاب الباحث نضال القاسم "مرافئ التأويل، إبراهيم خليل بين الأدب والنقد"، في العام 2016"، لافتا إلى أن خليل يعد ناقدا عربيا ذاع صيته ليس فقط على المستوى المحلي بل تعدى ذلك إلى الوطن العربي، وهذا ما تؤكده الدراسات التي كتبت عنه.ويرى اليوسف، أن خليل يعد من رواد الحركة النقدية في الساحة الأدبية الأردنية والعربية، وكان له اطلاع على معظم مدارس النقد العربية والعالمية، فهو يؤسس مدرسة نقدية خاصة به شعارها الموضوعية، وعدم التحيز "النزاهة"، وخط لنفسه أسلوبا نقديا صارما لا يرحم، لافتا إلى أن خليل عرفت عنه صراحته الجريئة، وعدم محاباته حتى مع أصدقائه، لذلك نجد، كما لا بأس به من الرافضين لمثل هذا الأسلوب من الصراحة والموضوعية.ويوضح الباحث، أن الكتاب يتضمن ثلاث عشرة دراسة ومقالة: لكل من "الشاعر حميد سعيد، د. شفيق النوباني، د. إبراهيم أبو طالب، محمد الباحث محمد المشايخ، مرح الدقة، د. حنين معالي، عبدالأمير مراد، د. أحمد البزور، نادية زقان، د. بهاء خليل، سلام الشماع، د. زياد أبو لبن، د. حسن الغرفي"، أما الحوارات فهي لعدد من الصحفيين والكتاب منهم: "محمد طافش، عزيزة علي، وحيد ناجا، إبراهيم السواعير، نضال القاسم".ويشير اليوسف، إلى أنه مطمئن إلى أن القيمة الموضوعية لهذا العمل تجاه ناقد وكاتب عربي، وفي الوقت نفسه أن يصار إلى إنصاف مبدعينا ومفكرينا الكبار، وأنه سيجد مكانه في المكتبة الأردنية والعربية إلى جانب كتابي الدكتور زياد أبو لبن والشاعر نضال القاسم، وأن يكون ما يشتمل عليه هذا الكتاب "الصعود إلى النص"، جهدا مقبولا ومحمودا في هذا الباب "بعض وفاء".ويوضح أن هذا هو الكتاب الرابع الذي يصدره ضمن سلسلة "بعض وفاء"، التي يصدرها من خلال "رؤيا النقد والإبداع - قراءات في أعمال عبد الله رضوان"، "إبراهيم العجلوني - مرايا الحضور"، "العجلوني وآفاق المعرفة والانتماء"، مشترك مع صالح البوريني، مبينا الباحث أنه "اجتهد في أن يكمل مسيرة من سبقه في تسليط الضوء على نتاج الدكتور إبراهيم خليل من دراسات وأبحاث زادت على تسعين مؤلفا في حقول عدة، وقد بذل ما بوسعه لتضمين كتابه هذا أكبر قدر ممكن من هذه الدراسات، والحوارات على الرغم من أنه - بالتأكيد - لم نستطع أن نصل إليها كلها".في كلمة على الغلاف كتبها د. إبراهيم أبو طالب يقول فيها:"صفوة القول، وزبدة الحديث، هي أن مشروع الدكتور إبراهيم خليل النقدي، والعلمي، الذي وقفنا منه عند العناوين، ولم نجتازها إلى المحتوى، يحتاج إلى جهد كبير، ودراسات أكاديمية منصفة، ومستفيضة، تسلط الضوء على هذا المشروع الكبير، تقييما، وتقديرا، ودراسة.. وهي دعوة يوجهها لطلبته النابهين، وفرصة يتيحها لتشجيع الباحثين في الأردن، وفي وطنه العربي الكبير، بجامعاته الكثيرة، وبأقسامها الأدبية المتعددة، لقراءة مشروعه النقدي الواسع، المتنوع، وقد امتد نتاجه إلى تلك الجامعات، وإلى القارئ العربي منذ زمن ليس قصيرا، ويحثهم على دراسة منجزه النقدي، والمعرفي المتميز، وعطائه الأصيل المتفرد، وأن تكون قراءاتهم له بعيون الباحثين الحصيفين، والقارئين الجادين المقتدرين".