"الصهيونية والحضارة الغربية الحديثة" إصدار جديد للمفكر المسيري

عزيزة علي

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عمان - يقول المفكر العربي الدكتور عبد الوهاب المسيري إن بعض الباحثين يميل إلى تصنيف الصهيونية باعتبارها حركة يهودية وإلى اعتبار أن جذور الرؤية الصهيونية للعالم يهودية، وذلك استنادا إلى الادعاءات والتصريحات الصهيونية والغربية. ويذهب بعض دعاة التغريب إلى أن الصهيونية، شأنها شأن النازية والعنصرية والداروينية.. إلخ.ويضيف المسيري في مقدمة كتابه الصادر عن دار الهلال بعنوان "الصهيونية والحضارة الغربية الحديثة"، لو دققنا النظر ووصفنا الحركة الصهيونية من خلال سياقها التاريخي وإطارها الثقافي، لأدركنا أنها تعبير مباشر ومتبلور عن النموذج الحضاري الغربي الحديث، ولا يختلف بالتالي تصنيفنا وطريق تصدينا لها.الكتاب الذي جاء في عشرة فصول يتحدث الفصل الأول عن "الأصول الغربية للرؤية الصهيونية" أن الصهيونية ظاهرة استعمارية غربية، تعود جذورها إلى الثورة الرأسمالية في الغرب، ويستعرض هذا الفصل بعض الظواهر الاجتماعية والأنساق الفكرية التي صاحبت هذه الثورة فأثرت فيها وتأثرت بها، مثل الاستعمار والفكر العنصري.بينما يتناول الفصل الثاني "الصهيونية والرومانسية والنيتشوية"، والنيتشوية للواقع. أما الفصل الثالث فيتحدث عن "الفكر الاسترجاعي"، فيبين أن الفكرة الصهيونية المحورية، أي العودة إلى فلسطين، ليست فكرة يهودية كما يظن الكثيرون، وإنما فكرة نبتت في الأوساط البروتستانتية المتطرفة ثم الأوساط الاستعمارية المعادية لليهود، وأن الفكر الصهيوني قد تبلورت أطروحاته الأساسية في كتابات صهاينة غير يهود قبل أن يتبناه بعض الكتاب من أعضاء الجماعات اليهودية.ويتحدث الفصل الرابع عن "الإدراك الغربي لأعضاء الجماعات اليهودية"، بعض جوانب الإدراك الغربي لأعضاء الجماعات اليهودية، وبوجه خاص فكرة نفع اليهود، لأن هذا الإدراك الغربي لليهود قد تبدى بشكل واضح في الإدراك الصهيوني لليهود. بينما يبين الفصل الخامس "الصهيونية بين الجذور الغربية والديباجات اليهودية"، كيف تداخلت كل العناصر السابقة مع عناصر من العقيدة اليهودية لتنتج في نهاية الأمر الرؤية الصهيونية للواقع، فيما يتناول الفصل السادس "الجذور الغربية للاعتذاريات الصهيونية ونظرية الحقوق"، برصد نقاط التشابه بين الاعتذاريات الاستعمارية الغربية العامة والاعتذاريات الصهيونية.ويقول المسيري إنه من أجل توضيح المقدرة التفسيرية لأطروحتنا الخاصة بالجذور الغربية للظاهرة الصهيونية يستعرض الفصل السابع "تيودور هرتزل بين الفكر الاستعماري والعباءة الليبرالية"، فيما يتناول الفصل الثامن "الصهيونية الاشتراكية"، وفي الفصل التاسع "ديفيد بن غوريون: الزعيم والرؤي"، لفكر بعض أهم المفكرين الصهاينة لنبين أنهم قد يلجأون إلى ديباجات ليبرالية أو اشتراكية أو يهودية، ولكن فكرهم يظل في نهاية الأمر فكرا غربيا استعماريا، يضرب بجذوره في الفكر الغربي في القرن التاسع عشر.فيما يتحدث الفصل العاشر عن "الجيبين الاستيطانيين في إسرائيل وجنوب أفريقيا"، ننتقل من عالم الفكر إلى عالم الممارسة، فنعقد مقارنة بين هذين الجيبين الاستيطانيين موضحين مدى عمق مواطن التشابه بينهما، نظرا لاشتراكهما في الجذور الفكرية والفعلية.يقول المسيري في مقدمته للكتاب إن هذه الدراسة هي مجموعة من الدراسات كُتب بعضها خصيصا لهذه الدراسة ونشر بعضها من قبل وقد وجدنا أنه من المفيد جمعها في كتاب واحد بعد تحديثها وإعادة صياغتها لتوضيح أطروحة هذا الكتاب.ويوضح المؤلف إنه شاع في الخطاب التحليلي العربي أن الصهيونية تضرب بجذورها في التوراة والتلمود والتقاليد الدينية والإثنية اليهودية. وبدلا من دراسة الظاهرة الصهيونية وأبعادها التاريخية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها ظاهرة غربية استعمارية استيطانية إحلالية، انطلق الباحثون إلى بطون الكتب الدينية اليهودية يحاولون تفسير سلوك الصهاينة. وامتد هذا المنهج ليشمل السلوك الاستعماري الغربي، وقد قام بعض المحللين، ممن أدمنوا هذا المنهج، بمحاولة تفسير الغزو الأميركي للعراق في ضوء ما جاء في العهد القديم وهو ما أسميه تفسيرا لأحداث بأثر رجعي، فما جدوى أن نعرف أنه جاء في التلمود كذا وكذا، ثم نبين مواطن الشبه بين ما حدث وبين بعض العبارات الغامضة التي وردت في هذا الكتاب الضخم المتناقض الذي يحوي ألوف الصفحات، والذي كثيرا ما يقول الشيء وعكسه.ووفق المسيري، البعد اليهودي في معظم الأحيان بعد زخرفي تبريري، أضيف من أجل مقدرته التعبوية. وقد أدي هذا الخلل التصنيفي إلى خطأ الافتراضات التي تبدأ بها كثير من البحوث في العالم العربي، وهذا يحدد بطبيعة الحال المجال الذي ترصده هذه البحوث وطريقة تصنيف المعلومات والنتائج التي يصل إليها الباحث، فهي في معظم الأحيان ليس لها قيمة تفسيرية أو تنبؤية عالية.ويوضح المسيري أنه في هذا الكتاب يتناول هذه الإشكالية، والتي تحاول أن توضح العناصر الغربية الأساسية "المادية والمعنوية"، التي دخلت في تكوين الرؤية الصهيونية للواقع، وأن نبين أن الصهيونية ليست مجرد انحراف عن الحضارة الغربية الحديثة، كما يحلو للبعض القول، وإنما هي إفراز عضوي لهذه الحضارة ولما نسميه بالحداثة الداروينية، أي الحداثة التي ترمي إلى تحويل العالم إلى مادة استعمالية توظف لصالح الأقوى "في مقابل الحداثة الإنسانية التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الذات والطبيعة والتي تطالب بتكاتف كل أبناء الجنس البشري لإعمار الأرض لصالح البشرية جمعاء بما في ذلك الأجيال القادمة".ويتحدث المسيري عن العلاقة بين الجيبين الاستيطانيين في إسرائيل وجنوب أفريقيا، مبينا أنه يمكن أن نفهم العلاقة بين الحضارة الغربية والرؤية الصهيونية، من خلال المقارنة بين الجيبين الاستيطانيين في فلسطين وجنوب أفريقيا، فهذه المقارنة ستبين أن إسرائيل ليست ظاهرة يهودية وإنما هي ظاهرة استعمارية استيطانية، ومن المعروف أن المستوطن الأوروبي في جنوب أفريقيا والمستوطن الصهيوني في فلسطين قد خُلقا كجزء من محاولة الغرب الصناعي لحل مشاكله، خاصة مشكلة الفائض البشري، عن طريق تصديرها، فالمسألة اليهودية- في تصورهم- كان يمكن حلها عن طريق تصدير اليهود للشرق مثلما يصدرون سلعهم البائرة، وعن طريق سرقة الأراضي العربية من الفلسطينيين مثلما تسرق المواد الخام من بقية العرب، والوضع نفسه قد تم في جنوب أفريقيا، حيث تم تصدير قطاعات من الطبقة العاملة الهولندية ثم البريطانية ثم الغربية المتعطلة، وسرقت الأراضي من الأفارقة لتوطينهم فيها، وكان هذا هو الإطار الذي تم من خلاله حل مسألة أوروبا اليهودية: حيث تم تصديرها إلى العالم العربي، وتأسس دولة وظيفية استيطانية إحلالية، بحيث تقوم الجماعة الوظيفية اليهودية التي فقدت وظيفتها بوظيفة جديدة، القتال دفاعا عن المصالح الغربية بدلا من التجارة والربا.أما النمط الثاني فهو الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف إلى استغلال الأرض بدون سكانها، وهذا هو النوع الإحلالي حيث يحل العنصر السكاني الوافد محل العنصر السكاني الأصلي الذي يكون مصيره الطرد أو الإبادة، والولايات المتحدة في سنوات الاستيطان الأولى هي أكثر الأمثلة تبلورا على هذا النوع من الاستعمار.أما الدولة الصهيونية فهي مثال آخر "وإن كانت الإبادة هي الآلية الأساسية في حالة الولايات المتحدة، بينما نجد أن الطرد هو الآلية الأساسية في حالة الدولة الصهيونية"، وكما تحولت الولايات المتحدة من النظام الاستيطاني الإحلالي إلى النظام المبني على "الأبارتهاد"، فقد تحولت الدولة الصهيونية هي الأخرى بعد عام 1967، من النظام الإحلالي إلى النظام المبني على "الابارتهايد"، مؤكدا أنه رغم الاختلاف بين إسرائيل وجنوب أفريقيا من منظور مرحلة التكوين الأولى، إلا أن التطورات التاريخية اللاحقة محت كل هذه الاختلافات وعمقت نقط التماثل بين الجيبين الاستيطانيين.