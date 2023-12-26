الصوراني يخط كتابه "الاقتصاد في غزة تحت الحصار والانقسام"

عزيزة علي

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عمان- يقول المفكر والباحث الفلسطيني غازي الصوراني في كتابه "اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام" الصادر عن دار البيروتي للنشر والتوزيع: "إن الحديث عن قطاع غزة لا يعني على الإطلاق اختلاف طبيعة الرؤى والأهداف والأفكار التوحيدية الوطنية التحررية والديمقراطية فيه عن أي موقع آخر في القدس وبيت لحم وجنين والخليل ونابلس، بل هو امتداد لتلك الأهداف السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي توحد شعبنا في الداخل وفي المنافي من أجل استمرار النضال التحرري والديمقراطي".وبالتالي، لا مستقبل لقطاع غزة من دون تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الوطنية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والمجتمعية مع الضفة الغربية، بما يمكن شعبنا من مواصلة نضاله من أجل الحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حل مرحلي لا يلغي حقوق شعبنا التاريخية في أرض وطنه فلسطين.جاء الكتاب في خمسة فصول، يقدم الأول: نظرة عامة على الاقتصاد الفلسطيني، المؤشرات الرئيسية، الأداء، المعوقات، بينما يتحدث الفصل الثاني: عن اقتصاد قطاع غزة، والفصل الثالث: يتحدث عن السكان والقوى العاملة، بينما يتناول الفصل الرابع: القطاعات الاقتصادية في ستة مجالات هي القطاع الزراعي، الصناعي، التجاري، الإنشائي، الخدمي، القطاع غير المنظم، والفصل الخامس: يتناول الرؤية المستقبلية.العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر- غزة الدكتور معين محمد رجب، كتب تقديما للكتاب يشير فيه إلى أن المؤلف يجسد في كتابه الواقع الاقتصادي لقطاع غزة في واقعه الراهن وماضيه القريب مع إطلالة على المستقبل الاقتصادي ليس لغزة فقط، وإنما لفلسطين بأكملها، مع التأكيد في البداية ودوما على المنظور الوحدوي والديمقراطي الفلسطيني وأهمية وحدته وإنهاء انقسامه ضمن حدود الدولة الفلسطينية التي أقرها المجتمع الدولي مرحلة أساسية.ويرى رجب، أن هذه الدارسة خرجت بنتيجة مفادها بأن هناك حاجة إلى العمل الجاد لخلق ومواصلة حالة جماهير شعبية ضاغطة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية من أجل وضع الخطوط العريضة الاستراتيجية الفلسطينية والتنموية وبلورة هذه الاستراتيجية، للمساعدة في الخروج من المأزق الحاضر إلى المستقبل، ولغرض تحقيق هدفين- الاتفاق على إطار مفهوم لأولويات الاقتصاد الفلسطيني مع أساس تقشفي، ثم تعريف وتحديد المراحل المتعاقبة لتحقيق الأهداف التنموية بأسلوب متدرج قابل للتطبيق، وقد جاءت هذه الدراسة خلاصة لجهد كبير بذله الصوراني عبر أشهر عديدة من العمل المتواصل، مستعينا في ذلك بأكبر قدر من المصادر الموثقة.الصوراني في مقدمته للكتاب، يشير إلى أن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة هو في جوهره حديث عن وحدة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلاقا من أن هذه الوحدة وهي الشرط الرئيسي الذي يضمن توفير مقومات تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة من ناحية، وهو أيضا حديث عن البعد الوطني، التاريخي والسياسي لقطاع غزة، باعتباره عنصرا أسياسيا- إن لم يكن شرطا أوليا- لتوفير مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة وديمومتها في الظروف المعقدة الراهنة من ناحية أخرى، وشرطا رئيسيا لتوفير عوامل وعناصر القوة في الصراع الوطني الفلسطيني/الصهيوني على طريق تحقيق الأهداف الكبرى في دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها.ويضيف المؤلف، أن كتابه يستهدف عرضا وتحليلا للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، انطلاقا من ظروفه الموضوعية المرتبطة بالحصار الصهيوني من جهة وبالانقسام والصراع على المصالح الفئوية بين فتح وحماس من جهة ثانية، والظروف التي أدت إلى تراكم العوامل السلبية الخطيرة في بنية اقتصاد القطاع وأوضاعه الاجتماعية، حيث وصل إلى حالة أقرب إلى الركود والكساد على طريق الانهيار الاقتصادي الشامل، وما ينتج عن ذلك من أوضاع اجتماعية غامرة بعوامل الإفقار والإحباط واليأس، الأمر الذي يوفر مزيدا من عناصر الهبوط لحساب المخططات الهادفة إلى تفكيك وإضعاف الهوية الوطنية لشعبنا في قطاع غزة.ويقول الصوراني: "من هنا يتجلى تأثير الانقسام والحصار على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الأراضي المحتلة 1967، عموما، وفي قطاع غزة خصوصا، ودورها في تدهور الاقتصاد وتزايد مظاهر البطالة والإفقار".ويرى الصوراني، أنه في ظل الوضع الفلسطيني المنقسم الراهن، من الصعب الحديث عن الجدوى الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والسبب أنه ليس لدينا اقتصادا فلسطينيا في نظام أرضنا في الضفة والقطاع، لكن حدودهما – حتى اللحظة- ليست واضحة، والروابط بينهما ليست ثابتة بسبب سياسات العدو أولا، وبسبب الانقسام ثانيا، الذي عزز وجود رؤيتين وبرنامجين متناقضين ساهما في المزيد من التفكيك في وحدة الاقتصاد في الضفة والقطاع ارتباطا بتفكيك النظام السياسي.وخلص المؤلف، إلى أهمية إزاحة كل هذه العوامل ورموزها وشخوصها صوب إعادة الوحدة السياسية المجتمعية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفق مقومات الصمود الوطني والنضال بكل أشكاله على طريق التحرير والاستقلال والعدالة الاجتماعية.