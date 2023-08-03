الخميس 03 آب 2023
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الصيف لا يحلو الا بمكتبتي بضيافة سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي

الصيف لا يحلو الا بمكتبتي بضيافة سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي
الصيف لا يحلو الا بمكتبتي بضيافة سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي
استضافت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي  صباح يوم امس الثلاثاء بمكتبة الأطفال في مركز البتراء الثقافي "مبادرة الصيف لا يحلو الا بمكتبتي" والتي أطلقها منتدى البيت العربي الثقافي بمشاركة وحضور عدد من الأطفال المتميزين من وادي موسى والبتراء  اضافة اعلان
في البداية ألقت مدير المبادرة ميرنا حتقوة كلمه شكرت فيها  سلطة الإقليم ممثلة بعطوفة الدكتور سليمان الفرجات رئيس مجلس المفوضين
والدكتورة مرام الفريحات مفوض تنمية المجتمع المحلي ومدير المركز  موسى الفرجات ورئيس قسم المكتبات صالح السلامين وكادر الموظفين كافة وقدمت شكرها أيضا للداعمين وهم البنك الاردني الكويتي وامانة عمان ووزارة الثقافة
وأثنت على الجهود المبذولة من قبل فريق المبادرة الذي ساهم كثيرا بإنجاح الفعاليات ..
 وقال مدير الفريق الاديب شفيق العطاونة بإن الاردن تميز بانتشار المراكز الثقافية في محافظاته واشار الى العدد الكبير من المثقفين الذين يؤمنون بهذه الرسالة ثم أعطى نبذة مفصلة عن المنتدى ونشاطاته التي ساهمت باثراء الساحة الثقافية و
 وقدم شرح عن المبادرة و مسابقة القارئ الصغير  وكيفية الاشتراك بها وهذا النوع من الانشطة والمسابقات يقوم على تحفيز الاطفال على ارتياد المكتبات وهذا هو الهدف المرجو من هذه المبادرة .
من ثم قامت الأديبة عنان محروس بقراءة قصة من مجموعة ماما عنان بعنوان( في بيتنا كائن لطيف ) ناقشت  احداثها من خلال حوار هادف مع الاطفال جعلهم ينسجمون في احداث القصة للفت انتباههم وليسلط الضوء على مفهوم السياحة الثقافية وتنميتها في عقول الاطفال ،وكانت من الاسئلة التي تم طرحها عليهم:
 من منهم  زار عمان ؟وماذا رأى فيها؟
ووزعت قصص على الاطفال من خلال اجراء مسابقة ثقافية لتحفيز حب المشاركة لديهم . 

بدورها تحدثت نائب رئيس منتدى البيت العربي المهندسة قمر النابلسي عن أهمية القراءة ودورها في بناء الشخصية وكيف تنمي مهارة القراءة والفوائد الذي يكتسبها الطفل من خلال التردد على المكتبة ومنها تعلم كلمات جديدة كما تحدثت عن خطر الأجهزة الذكية عليهم والطريقة المثلى لاستخدامها ، كما اشارت بصفتها مدربة مهارات حياتية على معنى احترام الاخر وان هذه المهارات لا بد من تعلمها وممارستها دائما 

 اما الفنانة التشكيلية مها حتقوة ابدعت برسوماتها على وجوه الأطفال برسم البسمة على شفاههم 

وكانت المبادرة قد اقيمت في مكتبة مركز البترا الثقافي وتعد هذه المكتبة خاصة باالاطفال مجهزة بطريقة تلبي احتياجاتهم وتلاءم نوعية الكتب التي تزخر بالرفوف تحت اشراف فريق متخصص ومؤهل لذلك.

يذكر ان مركز البتراء الثقافي يقيم دورات عديدة للكبار والصغار وفيه مكتبة كبار ومكتبة اطفال وكذلك يحتوي على قاعات مجهزة لاقامة فعاليات ودورات متنوعة 
واكد رئيس المنتدى المهندس صالح الجعافرة على اهمية الشراكات ودورها في دعم الأفراد في المجتمع وتعزيز التنمية المجتمعية الثقافية في الكثير من المجالات وتؤسس لعمل ثقافي ناجح ، وأن هذا هو التعاون الثاني مع سلطة اقليم البتراء

 وشكر سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي على رعاية ودعم المبادرة
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