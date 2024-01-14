العدد الجديد من مجلة "أفكار" يحتفي بالقاص الراحل صادق عبد الحق

عزيزة علي

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صدر عن وزارة الثقافة، عدد جديد من مجلة "أفكار 419" الشهرية الثقافية التي ترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، حيث يحتفي العدد بالتجربة الإبداعية للقاص الراحل صادق عبد الحق.شارك في هذا العدد مجموعة من الكتاب والباحثين، فقد كتب رمزي العزوي عن "صادق عبد الحق: قمر (سامتا)"، وكتب مصطفى أبو لبدة "الصادق القدوم والقُرمية"، فيما كتب د.إبراهيم خليل عن "صادق عبدالحق شاعرا وناثرا"، وكتبت الشاعر زليخة أبو ريشة "صادق عبد الحق؛ القومية والمرأة"، وقدم الناقد زياد أبو لبن قراءة في المجموعة القصصية "(في ذكرى الغبار وشانيل) للكاتب صادق عبد الحق".الدكتور عمر الغول كتب مفتتح عدد المجلة بعنوان "ما يدعيه الغرب من قيم"، يقول فيه إن هذا العدد يصدر في وقت تجد الأمة فيه نفسها، مرة أخرى، في صراع وجودي، ليس مع أعدائها وحسب، بل ومع العالم "المتحضر"، أيضا. وكان الغرب "المتمدن"، عزم منذ منتصف القرن التاسع عشر على إخراجنا من الظلمات إلى النور، فساق علينا مفاهيمه في "التقدم، المدنية، الديمقراطية، الخير، العدل، الصدق"، جاعلا أخذنا بها واتباعنا لها شرطا لمهرنا ومهر حياتنا بختمي "التحضر والتمدن"، فبهر حينذاك المغلوب بالغالب، وراح يتقفى خطاه، يروم أن يذوب فيه ويتماهى معه".ويرى الغول أن الأحداث التي شهدها العالم كشفت لنا أن ما ادعاه الغرب من قيم ليست، في العموم، سوى عباءة يلبسها وقتما شاء، ويخلعها عنه كلما اقتضت الحاجة، والشواهد على ذلك كثيرة، منها حربان عالميتان، قتل الغربيون في ثانيتهما ستة وأربعين مليون إنسان، واستعمار إفريقيا الذي ما يزال قائما اليوم من وراء حجاب، بكل ما اشتمل عليه ذلك من نبذ لقيم "الحضارة"، كما بشر بها الغرب ودعا إليها.ويتحدث الغول عن المثقف وموقفه، فيقول: هذه المواقف تضع المثقف العربي في أزمة، أيمضي في اتباع القيم التي روج لها الغرب، والتي باتت تشكل منذ مطلع القرن العشرين الإطار الأخلاقي والقيمي لأكثر المثقفين العرب، أم يخرج عليها فاضحا آنيتها وانتقائيتها؟ وإذا خرج فإلى أين يخرج؟ ينبه هذا السؤال، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة مراجعة المثقف العربي لمنظومة قيمه المستقاة من الغرب، بل إلى حاجة المثقفين العرب إلى مراجعة علاقتهم بأنفسهم، وبهويتهم، وتراثهم، ويحثهم على البدء بحوار يسعى إلى وضع هوية ثقافية عربية مستقلة، مستندة إلى مفاهيم مستقاة من تاريخنا ومن حياتنا في الخير، والعدل، والصلاح.ويرى الغول أن هذا الطريق ليس سهلا بل هو طريق وعر، ولكن يمكن طرقه، فقد سلكته في العقود الماضية أجيال من المفكرين والأدباء العرب، ناهضوا في أعمالهم سلطة الغرب الفكرية، وتصدوا في أدبهم لتجليات القهر والطغيان المدعومين غربيا بأشكالها المختلفة، ودعوا إلى خلق عالم جديد قائم على العدل والخير.يتابع الغول: "الأدب المقاوم، ليس هو الذي يتصدى للأعداء، وفظائعهم في فلسطين وفي سائر بلاد العرب. بل وفي العالم كله وحسب؛ بل هو الأدب الذي يقاوم استلاب الغربي لتاريخنا وحضارتنا، وينبري لمواجهة الوصاية القيمية الغربية على الشرق".ويقول الغول "عندما تنتهي الحرب في غزة، وسيبدأ البناء، ليس بناء المساكن التي هدها العدو على رؤوس أصحابها وحسب، بل وبناء ما انهدم، في النفوس، وفي العقول، فعلى المفكرين والمثقفين والأدباء بناء منظومة قيم جديدة، تنبت من تاريخنا وواقعنا، وتسعى إلى بناء مستقبلنا، لتحل محل مجموعة من المصطلحات الغربية التي تكشف الأزمات، مرة بعد مرة، عن زيفها".يضم العدد مجموعة من الزاوية. ففي زاوية دارسات ومقالات كتب كل من: جهاد الرنتيسي "مقدمة متأخرة لسؤال غالب هلسا"، فيما كتبت رند الرفاعي عن "البحث عن غربة أخرى؛ قراءة في رواية (تغريبة القافر)"، وكتب د.حفيظ اسليماني "وقفة مع التصوف والأخلاق: رؤية (ولتر ستيس)"، وعن "مصحف تبريزي أنتج بتقنيتين مختلفتين؛ (الطباعة، والخطاطة) يان يوست ويتكام" نقله إلى العربية وعلق عليه محمد مجدي الديب.وقدم قراءة في "ميلان كونديراه: قراءة في موضوعاته الأدبية ومرجعياته الفكرية والفنية"، د.يحيى البشتاوي، وعن "إدوارد سعيد: أماكن الفكر- لتمثي برنن" ترجمة محمد عصفور، مراجعة سارة زهير، وكتبت عن "الأمير الإيطالي (ليون كايتني) مؤسس المدرسة الاستشراقية"، لطيفة محمد حسيب القاضي، وعن "التشكيل الزماني المكاني في الرواية"، رناد الطريفي، وعن "التدوير مُحركا نصيا في شعر محمود درويش"، كتب د.حمد محمود الدوخي.وكتب عن "أنماط حركة الفراغ في شعر عزالدين المناصرة"، صالح عوض حماد، وكتب د.سلطان المعاني عن "بترا: حكايا القوافل، وذاكرة الصخر"، فيما قدم ضياء حامد عرض لكتاب "مسرح الشارع في العالم العربي، للكاتب والباحث عيد عبدالحليم"، وكتبت زينة عبدي عن "سليم بركات، بين كرديته واللغة الباذخة في أدبياته"، وكتب الشاعر عمر أبو الهيجاء عن ديوان "فاصلة.. نقطتان"، للشاعرة الإماراتية شيخة المطيري.وفي زاوية إبداع، كتب كل من المتوكل طه "نهر وقلبان"، ود.حكمت النوايسة "قصيدتان"، ويسري الغول "تشابه وجوه"، وفي زاوية نوافذ ثقافية: كتب محمد سلام جميعان، وفي مدارات كتب د.إبراهيم غبيش.