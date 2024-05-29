العطعوط تخط "وداعا أرض اللبن والعسل- العقلية الصهيونية في بيت اتغار كيريت"

عزيزة علي

اضافة اعلان

عمان- صدر عن مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية للقاصة والروائية سامية العطعوط كتاب بعنوان "وداعا ارض اللبن والعسل، العقلية الصهيونية في (بيت اتغار كيريت)، أضيق بيت في العالم".مدير عام مركز الأبحاث الدكتور منتصر جرار في تقديم للكتاب يقول: "يبدو أن متلازمة التقوقع الذاتي باتت تشكل جزءا من العقلية اليهودية، ورغم الجدل حول جدوى أو سلبيات هذه المتلازمة، إلا أنه كان لها دور كبير في الحفاظ على تماسك المجتمعات اليهودية المتفرقة كل في بيئته. لكن رغم تأسيس الكيان الذي سعت الحركة الإنغلاق حاضرة في المجتمع الصهيوني".ويضيف جرار، تربط العطعوط في كتابها بأسلوب خلاق بين انغلاق إسرائيل على نفسها، داخل جدران وحدود وأسيجة وتحت "قبة حديدية"، وبين هروب اتغار كيريت النفسي أولا، والفعلي-جزئيا- من الضيق الذي تفرضه إسرائيل على نفسها، إلى أضيق بيت في العالم في العاصمة البولندية وارسو التي هرب منها والده في الحرب العالمية الثانية. ويعكس هذا البيت فعل "عودة"، كيريت الفعلية إلى مسقط رأسه عندما قال في طريقه إلى بيته في وارسو: "في هذه المرة أنا ذاهب إلى بيتي"، كما يعكس الهروب من ضيف "إسرائيل" إلى اتساع منزله الضيف في وارسو، فالحرية بالنسبة له حالة ذهنية أكثر منها حالة مرتبطة بالحيز المكاني.ويقول جرار: "تستعرض المؤلفة مراحل مختلفة زمانيا ومكانيا ووظيفيا، كان السلوك الانعزالي فيها هو أسلوب الحياة الذي اتبعته المجتمعات اليهودية المشتتة قبل قيام إسرائيل". كما تشير إلى أن السلوك الانعزالي بقي قائما رغم إقامة الكيان الذي افترض مؤسسوه أنه سيحرر اليهود من انغلاقهم، لكنهم عززوا الانغلاق، فأسسوا التجتمعات المعزولة كالكيبوتسات بداية والمستوطنات المحاطة بالجدران والأسيجة وأنظمة المراقبة والإنذار حاليا، ثم وضعوا الكيان كله داخل منعزل كبير.ويشير جرار إلى أن متلازمة الإغلاق والانغلاق تتجلى حتى في أبسط الأشياء من الانغلاق على النفس، إلى الانغلاق العام. ففي بعض المناسبات الدينية اليهودية- الأعياد- عادة ما تعلن إسرائيل عن "إغلاق"، معابرها الحدودية ومطاراته، وعن فرض "إغلاق"، على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد تكون الدولة الوحيدة التي يميزها هذا السلوك، مبينا أن صفحات هذا الكتاب هو رحلة ينتقل فيها القارئ من حقبة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، ومن ذهنية إلى ذهنية، ومن ضيف المتسع، إلى سعة الضيق.أهدت العطعوط كتابها إلى "نفق جلبوع (وتنهضُ العنقاءُ دوماً من رماد وحين يسوّرونَ الأرضَ بِجدارِ اليأسِ نفتحُ نافذةً أو نَحفرُ نفقاً للحريّة) وإلى إيلان بابيه، إيلا شوحط، وشولومو ساند".الكتاب يتتبع مراحل مختلفة زمانية ومكانية ووظيفية، في المجتمعات اليهودية قبل "قيام إسرائيل"، وأساليب حياتهم المتبعة، ويستخدم في التحليل مداخل علم النفس وسلسلة من التجارب والشخصيات اليهودية.تتحدث العطعوط في مقدمة الكتاب التي جاءت بعنوان "حكايةُ البيتِ والكتاب"، عن فكرة الكتاب وكيف جاءت تقول: "فتحت اللابتوب وبدأت أقلب المواقع بحثا عن أخبار جديدة مختلفة. رأيت موضوعا طريفاً حولَ "أضيق بيت في العالم"، كنت احتفظت به منذ اليوم السابق على الحاسوب. وفجأة، برقَت في ذهني تلك الفكرة التي لم أستطع دفعها بعيداً، ظلّتْ تلحّ عليّ أياماً حتى تجرأتُ وبدأتُ في كتابة هذا الكتاب عن الكاتب "الإسرائيلي" (إتغار كيريت) في أضيق بيت في العالم".تضيف المؤلفة يعتبر الكاتب إتغار من الجيل الجديد للكتاب الإسرائيليين، الذين يمثلون في كتاباتهم وحواراتهم ومواقفهم جزءاً من أفكار هذا الجيل الذي ولد في فلسطين. وقد دفعني ارتباطه بأضيق بيت في العالم للتساؤل عن العقلية الصهيونية الشوفينية/ الانعزالية تحديداً: "ما هي منطلقات هذه العقلية، وكيف تفكر؟ وكيف انتهى بهم الأمر في أضيق بيت في العالم؟ ولماذا يبني الإسرائيليون الجدار وراء الجدار؟ لماذا يبنون الأسوار العالية التي تكاد تحجب أشعة الشمس، ويرتكبون المجازر الواحدة تلو الأخرى ويبحثون في آخر النهار عن أي مبرر لهم على أنهم آلهة هذه الأرض في الحرية والديمقراطية؟ لماذا يصورون أنفسهم كضحايا مع أنهم يحملون سوط الجلاد اليوم؟.تضيف العطعوط ماذا يريد الإسرائيليون المتعصبون؟ هل يهدفون من بناء الجدران إلى عزل الآخرين في الخارج أم عزل أنفسهم في الداخل؟ وهل النتيجة في كلتا الحالتين واحدة؟ والأهم، كيف تأسست هذه العقلية الانعزالية؟ كيف تشكلت وتطورت عبر مئات السنين؟ وهل تحمل بين طياتها نظرة استعلائية على الآخر؟. وبالتالي، نظرة عنصرية تدعي التميز والتفوق، وشوفينية تسعى إلى أن تتسيد على الآخر من دون مراعاة لحق أو ظرف أو أي قيمة إنسانية؟ وهل جميعهم في ذلك سواء؟ وما مدى تأثير ما حدث خلال النصف الأول من القرن العشرين في أوروبا وما أطلقت عليه النازية (الحل النهائي) للمسألة اليهودية مع ما يحدث الآن في بدايات القرن الحادي والعشرين في فلسطين والشرق الأوسط؟.ويصبح التساؤل الأهم وفقا للمؤلفة: ما هو تأثير الانعزالات المتنوعة التي عاشها اليهود على مدى قرونٍ، على العقلية الصهيونية وما آلت إليه الدولة الحُلم (إسرائيل)؟ هذا ما يحاول الكتاب الإجابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار: "أولا أن ما أقدمه هنا هو كتاب يطرح عدداً من التساؤلات ويحاول الإجابة عنها، من خلال نظرة استرجاعية شمولية لتطور أحداث تاريخية عبر قرون عدة. وثانيا، يضم الكتاب خمسة فصول ومراسلات بين الكاتبين الإسرائيلي الفلسطيني سيد قشوع والإسرائيلي البولندي إتغار كيريت. ثالثا، تتناول الفصول الثلاثة الأولى العقلية اليهودية منذ بدايات انعزالاتها وتغير هذه الانعزالات حسب الظروف السياسية والاجتماعية الخاصة والعامة.ففي الفصل الأول، تبدأ هذه العقلية انعزالَيْها الاختياريَ والإجباريَ في بداية القرون الوسطى في الملاحات والحارات اليهودية، لِتُفاجأ في القرون الوسطى بانعزالات إجبارية فُرضت عليها في غيتوات روسيا وأوروبا. بينما تتكشف في الفصلين الثاني والثالث نتائج الانعزالات السابقة من خلال عدم قدرة هذه العقلية على العيش في اتساع حتى بعد احتلال فلسطين، فتعمل على إنشاء انعزالاتها الخاصة بها من خلال بناء الكيبوتسات والمستوطنات، وأخيراً من خلال بناء جدار الفصل العنصري.في الفصل الرابع (الجدار في عقلي)، قراءة لأسباب الانعزالية المستمرة ونتائجها على الشعوب وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأثرها على العقلية الصهيونية ومظاهر انعزالاتها التي طالَتْ حتى المعارضين في دولة القمع. بينما تتمثّل بؤرة الكتاب في الفصل الخامس، إذ تظهر رمزية اكتمال مراحل انغلاق العقلية الصهيونية الشوفينية في بيت "إتغار كيريت" وتقوقعها في أضيق بيت في العالم.وتؤكد العطعوط، أن المراجع التي تناولت الموضوعات التي وردَت في الكتاب (مثل الملاح والغيتو والعقلية الصهيونية والقضية الفلسطينية وغيرها)، تعد بالآلاف، وهي في معظمها كتب ودراسات وتقارير وأبحاث على جانب كبير من الأهمية والتوثيق، وتوفر معلومات غنية لمن يرغب في دراسة جانب معين. لكنني لا أبحث هنا في موضوع محدد منها سواء كان تاريخياً أو سياسياً أو سيكولوجياً، وبالتالي، اعتمدت من خلال قراءاتي المتواضعة في هذه الموضوعات وغيرها، على عدد قليل من المراجع ولكنه مؤثر ومهم.وتوضح أنها استفادت من اطلاعها على عشرات المقالات باللغة الإنجليزية التي نشرت خلال العامين 2018 و2019، كإضافة مستمرة التحديث على وجهات النظر المختلفة حول بعض المسائل، كالجدران العازلة وتأثيرها على الشعوب، ومسألة (كراهية اليهود) التي بدأت تثار مؤخراً بشكل لافت في المقالات والكتب الحديثة من قبل عدد من الكتاب اليهود الأوروبيين والأميركيين والمقالات المضادة لها وغيرها.ثم تحدثت العطعوط، عن الصعوبات الجمة التي وجهتها في تحديد المصطلح الذي أردت أن تعتمده تقول: "بدأت بمصطلح العقلية (اليهودية) في أضيق بيت في العالم، ولكن أخي البروفيسور سامر العطعوط اعترض عليه بشدة مؤسساً اعتراضه على أن ليس جميع اليهود سواء في انغلاقهم أو تعصبهم أو انعزالهم، كذلك يقال عن مصطلح (العقلية الإسرائيلية)، فالإسرائيليون ليسوا جميعهم سواء. وحلاً للإشكال ومن أجل الدقة والموضوعية، سيكون المصطلح متغيراً وذلك اعتماداً على الفترة التاريخية موضع القراءة في الكتاب".أما السؤال المركزي الذي تعنيني الإجابة عنه فهو: ما الذي أنتجته هذه العقلية الصهيونية الشوفينية من سياسات منحرفة؟. وهل ستبقى محصورة بين تلك الجدران الضيّقة والأسوار العالية، أم أن الأمل موجود في تحررهم من ربقة هذا الجنون ولو بعد حين؟ ومن أو ما الذي سيقرع الجرس ويسقط الوعي في البيت الضيق الذي تتقوقع فيه عقليتهم إن لم يكن المثقفين؟ وما هو دور المثقف الفلسطيني في تهيئة ذلك؟.وخلصت العطعوط إلى انها تتمنى أن يدعم فلسطينيو الشتات، الشعبَ الفلسطيني ومثقفيه في الداخل المحتل، لأنهم هويتنا التي لا تجب مصادرتها، وهنا دعوة خالصة أيضاً إلى عدم "الاصطياد في الماء العكر"، واتهامي بمعاداة السامية، لأنني أكثر من سامية أباً عن جد. فنحن ساميون، وللمصادفة الغريبة أن اسمي (سامية) أيضاً.