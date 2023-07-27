العياصرة يرعى مؤتمر " قصص النجاح العربية 2023" في الجامعة الأردنية

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مندوباً عن وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار رعى مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة اليوم الخميس 27/7/2023 وبحضورمندوب رئيس الجامعة الأردنية الدكتور رامي علي مستشار الرئيس للتخطيط والأداء المؤسسي مؤتمر قصص النجاح العربية 2023بنسختها الأولى في الأردن في مبنى الجامعة الأردنية وبتنظيم من فريق نحن قادرون للإبتكار والإبداع جمعية سخاء ووحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط التابعة لمؤسسة العالم في أمريكا وتترأسها مديرة برامج الثقافة والتراث العالمي في المنظمة الدولية ديترويت الكبرى الأستاذة ندى الدلقموني ، حيث تم تكريم الجامعة الأردنية كقصة نجاح على مستوى العالم وحصولها على مركزمشرف كأفضل "500" جامعة على مستوى العالم .رحب د. العياصرة بالحضوروالداعمين والمنظمين قائلاً اننا نتطلّعُ بعيونٍ مُتفائلةٍ إلى بناءِ مُستقبلٍ مُشرقٍ للوطنِ والأجيالِ القادمةِ.ونفخرُ جميعاً بالمتميزين من أبناء الأردن ، الذين يبذلونَ جُهوداً مُكثّفةً في سبيلِ جعلِ دولتهم الأولى في العالمِ بكافةِ المجالاتِ الإنسانيةِ والعلميةِ، تحقيقَ التنميةِ المُستدامةِ وبناءَ مُستقبلٍ أفضلَ للأجيالِ الجديدةِ، تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاهوبن مدى الفخر بأن يقام هذا الإحتفال في الجامعة الأم " الجامعة الأردنية " ،و نسعى دائمًا إلى تحفيز الشباب وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل، مضيفاً ان هذا الحفل هو انعكاس حي للجهود المشتركة في بناء جيل مبدع ومتميز. وان العلم والمعرفة هما الأدوات الأساسية لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.وأشار ان هذا الزمن يتطلب منا العمل الشاق والتفاني لتحقيق أحلامنا وأهدافنا، لكن الأمل ما زال حيًا وأن النجاح ما زال بين يدينا. وإن تلك القصص الرائعة تعكس مدى قوة الإرادة والعزيمة التي تمتلكونها، وتشجعنا جميعًا على تحقيق أهدافنا الشخصية والمهنية.واشار الى ان النجاح ليس فقط تحقيقًا للتميز الشخصي، بل هو إسهام قيم في بناء مستقبل أفضل لوطننا وللإنسانية جمعاء.ودعا بأن نكون سفراء الأمل والإلهام للآخرين.والإستمرارفي تقديم الجودة والابتكار في المجتمع والمجالات المختلفة ونقل القيم والمعرفة التي اكتسبوها إلى العالم الخارجي والمساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي.وفي ختام ورقته قدم شكره للداعمين والمنظمين لهذا الحفل وللجامعة الأردنية على احتضانها لمثل هذا الحفل .واشار د. علي ان ما حققته الجامعة بفوزها لأفضل "500" جامعة على مستوى العالم لم يكن حلماً بل كان حصيلة التفاني والجهود التي حققتها الجامعة على مدى ستون عاماً من جودة في التعليم والبرامج التعليمية والبحث العلمي وأشاد بجهود الكوادر من طلاب وأكاديميين ودورهم في تحقيق هذا الإنجاز .وتحدثت الدلقموني رئيس وحدة ثقافة السلام في الشرق الأوسط عن برامج تخص الطفل والشباب والمرأة وكبار السن.قدمت الأستاذة رهام قطيشات مديرة البرامج في فريق نحن قادرون للإبتكار والإبداع نبذة عن الفريق ومشاريع التعاون والشراكة التي تمت بين وزارة التربية والتعليم ومركز الملكة رانيا للتكنولوجيا والتعليموتحدثت الأستاذة رشا الشوابكة ممثلة جمعية السخاء للتنمية عن دور الجمعية في خدمة المجتمع المحلي والمرأة .وفي ختام المؤتمر كرم راعي الحفل الفائزين بقصص النجاح 2023المحلية والعالمية